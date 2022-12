Kiitos Tampere itsenäisyyspäivän Keskustorin juhlista. Sinne on ihana mennä joka vuosi. Jäi vain mietityttämään laulujen valinnat. Ensimmäisen miesesiintyjän mukaansatempaava esiintyminen ja musiikki nosti iloisesti tunnelmaa. Tärkeä asia mielestäni tämän hetkisessä maailmantilanteessa. Toinen naisartisti veti sen sitten kunnolla alas. Mässäillään masennuksessa ja epätoivossa laulullaan. "Elämä on pelkkää vastamäkeen hiihtämistä." Se oli kauhea kokemus. Jonkinlainen yhtenäisyys esiintyjien välillä olisi suositeltavaa. Positiivinen ylösveto tekee meille kaikille hyvää. Suomen itsenäisyyden juhliminen on upea, kaunis ja positiivinen hetki. Ei masenneta sitä moisella. Suomifani

Lämmin kiitos ja hännänheilautus Bertalle ja taluttajalleen avusta iltalenkillämme Tampereen Amurissa sattuneessa pikkuongelmassa. Hyviä lenkkeilykelejä! Peppi

Komppaan nimimerkkiä Ei järjen häivää (AL 6.12.). Hämmästyttävä mediasirkus markkinoineen on kaiken keskellä puheissa ja koko asian ytimessä – Linnan juhlat. Privilegioitu eliitti juhlii kansan varoilla ja nostaa markkina-arvoaan julkisuusmarkkinoilla. Jo valmiiksi rahoissa kierivät vuorineuvokset tunkevat simpukoita suuhunsa shampanjan kera daameimeen kalliit median rakastamat erikoismekot yllään. Samaan aikaan itsenäisyyden pelastaneet veteraanit kärsivät märissä vaipoissaan ilman hoitoapua. Myös kehä kolmosen ulkopuolella on elämää ja arvokasta Suomea. Tosi presidentti muuttaisi tämän oikeaksi. Näin on

Kun seurasin linnan juhlia Ylellä, ihmettelin, oliko kysymys Suomen vai Ruotsin itsenäisyyspäivästä. Ummikko

TV1:n Linnan jatkot ja eräät muutkin itsenäisyyspäivän juhlaohjelmat: ei juuri mitään tekemistä päivän teeman kanssa, arkipäiväistä nykymusiikkia omituisissa esiintymisasuissa. Suomi ansaitsee vuoden kuluttua juhlavampaa! K.M.

Portugali on hyvä esimerkki siitä, miten he pelaavat joukkueena paremmin, kun yksinyrittäjät istuvat vaihtopenkillä. Jalkapallo on joukkuepeli ja se meinaa näiltä supertähdiltä usein unohtua. Tähtipelaajia on hyvä silti olla, että katsojat viihtyvät, mutta voitto tehdään joukkueena. Olee ole ole olee

