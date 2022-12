Sotiemme lotille ja veteraaneille järjesti tasavallan presidentti Sauli Niinistö ennakkoon itsenäisyyspäivän vastaanoton Presidentinlinnassa. Näin järjestyi keskusteluaikaa, hyvä niin. Loput kutsutut juhlivat sitten Linnassa itsenäisyyspäivänä. Veteraanit edustavat itsensä lisäksi myös sodissa kaatuneita. Kyllä nyt meni presidentiltä marssijärjestys sekaisin. Veteraanit on kutsuttava itsenäisyyspäivänä ja heidän ja kaatuneiden uhrauksista nauttivat sitten etkoille tai jatkoille. Marssijärjestys

Todella törkeää näyttää itsenäisyysjuhlia televisiossa. Kyllä juhlia voi järjestää, mutta niiden näyttäminen köyhälle enemmistössä olevalle kansalle on kuin puukon kääntämistä haavassa. Juhliin pitäisi kutsua vain diplomaattiedustustot ja maan hallitus! Ei järjen häivää

Kiitos sinulle, joka löysit rahanipun Rautatien Lidlin sisältä. Ja toimitit sen henkilökunnalle. Sain sen sieltä takaisin. Iso kiitos teille ja hyvää joulua! Olli

Sydämellinen kiitos sorinsirkuslaisille vaikuttavasta esityksestä: huikeaa osaamista, vahvaa sitoutumista tekemiseen, horjumaton luottamus joukkuetovereihin ja yhdessä koettu ja jaettu ilo. Tämä oli katsojalle riemullinen kokemus – kiitos! Riemastuneen häkeltynyt katsoja

Stockmannilla lauantaina erittäin ystävällinen ja avulias nuori myyjä auttoi minua ollessani ostoksilla naisten osastolla. Harvoin saa missään enää palvelua. Kiitos siitä! Vanha rouva housuostoksilla

Hienoa Posti! Mikähän ja kenen älynväläys on ollut sijoittaa Tampereen Linnainmaan väliaikainen pakettiposti teollisuusalueelle osoitteeseen Vestonkulma 1. Miten luulette, että vanhemmat autottomat ihmiset sinne kulkevat? Ja jos sinne pääsevät, miten kantavat sinne toimitetut paketit kotiin. Varmasti olisitte paikan löytäneet lähempää, jos olisitte halunneet. Hävetkää

Mielipidekirjoituksessa toivottiin, että kahdeksan aamut pitäisi saada pois lukujärjestyksestä (AL 2.12.). Itse olen eri mieltä asiasta, olen katsellut työelämää yli 20 vuotta vuorotöissä, joissa aamuvuorot alkavat kello 5 – 7. Vuosi vuodelta kun tulee opiskelijoita kesätöihin ja myös vastavalmistuneita töihin, niin heidän on vaikea ehtiä töihin ajoissa. Työelämässä asiaan puututaan ensin huomautuksella, sitten varoituksella ja jos asiaan ei tule parannusta, niin lopputili on viimeinen keino! Joten minusta peruskoulun kello kahdeksan aamuilla on iso merkitys, jolla kasvatetaan nuoria yhteiskuntaan ja vastuuseen. Ei ne kello kahdeksan aamut millekään sukupolvelle herkkua ole olleet. Setämies

Kauppa mainostaa maalaiskanan rintafileitä! Onko vastaavasti kaupunkilaiskanojakin? Ja luumutomaatti! Nekalan mummu

Autoilijat! Te jotka ette osaa käyttää kiihdytys- ja/tai hidastuskaistaa, kerratkaas nyt vielä, kun talvikin on tullut, miten niillä toimitaan. Liikaa oho-tilanteita

Kultabisnes hyvä bisnes! Höynäytyksen maku. Useat firmat lupaavat maksaa jopa 1 000 euroa 50 grammalta. Se on noin 20 euroa grammalta, markkinahinta nykyään on 56 euroa grammalta. Kate on melkoinen, kauppa varmasti kannattaa. Kenties moni menee tähän ansaan. Kullan arvo säilyy, rahasta ei ole takeita

Kuinka paljon voi tavallista laskunsa maksavaa työnsä tekevää veronmaksajaa kuristaa muiden laskujen ja ylellisen elämän rahoittamiseen? Milloin näiden muiden tulee tinkiä ylellisyydestään ja kantaa omavastuuta? Hallituksen suunnitelmat ryöstävät toisilta lahjoja toisille. Joulupukki ei niin tee. Miten on

Miksi omaishoitajien saamia korvauksia yhdenmukaistetaan alaspäin, kun sote-alueiden hoitajien palkkoja yhdenmukaistetaan ylöspäin? Missä on tasa-arvo ja kansalaisten yhdenmukainen kohtelu? Civis

Tänä talvena voidaan sopia jo nyt, että ei tallata latuja piloille. Myös koirat voi ulkoiluttaa muualla kuin latureiteillä. Noin, tämä siis sovittu. Nyt vaan eletään sovussa onnellisina niin hyvin, kuin se näinä aikoina vaan on mahdollista. Olipas kiva sopia jo etukäteen

Ystävällisesti laitoin koirankakkatarran piharoskikseeni, jotta koiranlenkittäjät voivat jättää sinne kakkapussit. Palkkioksi sain sen, että lenkittäjät antavat koiransa pissata roskikseni ja postilaatikkoni juurelle! Missä hyvät tavat?

Tein Finnairin sivuilla valituksen perutusta lennosta. Suomenkielistä lomaketta oli helppo täyttää, kunnes viimeinen ja tärkein kohta, missä piti selittää asia ja vaatimukset. Sen täyttöohjeessa sanottiin, että on käytettävä kielenä englantia. Siis yhtiö on Finnair. Tässäkö on tulevaisuutemme, kun monista suunnista vaaditaan joustoa kielivaatimuksista työnhakutilanteissa. Haiharavvaari

