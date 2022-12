Punaisen lihan tuotantotuet on lopetettava – se on ylellisyystuote

Punainen liha on ylellisyystuote, jonka tuotantotuet on lopetettava. Maitotuotteet voi korvata ekologisesti viljellyillä, maukkailla kauravalmisteilla. Ekologista elintarviketuotantoa on tuettava. Ympäristö

Pyöräilijät valittavat Tampereen ydinkeskustan pyörätiemerkkien huputtamisesta. Asiaa on käsitelty 20 vuotta. Ihan apulaispormestarikin puuttuu kommentoimaan ja toivoo ratkaisua. Mutta eipä olla huolissaan vanhusten hoidosta. Yli 20 vuotta on vatvottu, lakejakin laadittu. Parannusta ei silti ole vieläkään näköpirissä. Maailman onnellisin kansa

Suomen hallitus on epäonnistumassa omien ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa. Tavoite on kirjattu ilmastolakiin. Päästöjen vähentäminen, uusiutuva energia, metsien suojelu ja ympäristöystävälliset investoinnit ovat ainoat keinot, joilla voimme pelastaa planeetan. Hallitus, nyt pitää toimia! Herätys

Asiakaspalvelusta! Kävinpä aamusella nimeltä mainitsemattomassa kaupassa Lielahdessa. Kysyin myyjältä, missä olisi muoviletkua. Hän viittoli paikan. Löysin ja kappas vaan letkukerän vieressä oli saha. Kävelin pitkän matkan ja kysyin, itsekö se pitää leikata. Kyllä, sanoi hän ja pyysi vielä ottamaan koodin kassaa varten. Takaisin sahaamaan. Heiveröisillä toimistoihmisen voimilla ei onnistunut. Ja tämän koko episodin aikana mies istui kassan kanssa rupattelemassa, kun kello kahdeksan ja olin ainoa asiakas. Oma apu paras apu, muttei tällä kertaa

Voisiko joku puolueeton psykologi kertoa mielipiteensä pääministerimme toiminnasta, kun vika ja virheet ovat aina jonkun toisen syytä, oman kannatuksen nostamista muita mollaamalla. Peltimäen viisastelija

Itsenäisyyspäivän juhlia voi viettää , mutta ei niitä ole sopivaa esittää televisiossa! Harkitsematonta

Kun kerran Natoonkin mentiin ilman kansanäänestystä gallup-tuloksien perusteilla, niin eikö presidenttikin voitaisi valita ensi kerralla ilman kansanäänestystä? Säästyisi aikaa, vaivaa ja rahaa. Mika Putkonen

Hoitoala on jo tehty vähemmän haluttavaksi alaksi. Nyt tehdään opetusalalla samaa. Opettajia syytetään oppilaiden kiusaamisesta. Tiedättekö vanhemmat, miten teidän kullannuput käyttäytyvät nykyään kouluissa. Taitaa some olla opettanut käytöstavat, kun vanhemmat eivät viitsi tai kerkiä. Vanhemmille kerrotaan ihan jotain muuta mitä oikeasti on tapahtunut. Alalta pois lähtenyt

Kun puhutaan säästämisestä, aina joku vaatii näillä palstoilla uimahallien sulkemista. Mitähän siinä lopulta säästettäisiin, kun vesiliikunnalla itsensä toimintakykyisinä pitävät tuki- ja liikuntaelinongelmaiset olisivat kohta sairauseläkkeellä tai kuntoutuslaitoksissa? Kaikki eivät nääs pysty lähtemään ylös, ulos ja lenkille, vaikka kuinka haluaisivat. Toisen polven selkävaivainen

Nyt on tutkittu, että kotihoidontuesta on haittaa lapsille ja äideille. Se on varmaankin syynä myös lasten ja nuorten lisääntyneelle häiriökäyttäytymiselle ja erilaisille mielenterveysongelmille. Ratkaisu löytyi

