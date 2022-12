Nyt olisi paikallaan Kekkosen aikojen tapaan niin sanottu virkamieshallitus. Se hoitaisi venkoilematta kauden loppuun ja ajan ennen uuden hallituksen aloittamista. Esimerkiksi Nato-jäsenyyden hoitaminen onnistuisi hyvin, kun kansalaisten tuki on laaja ja lopulliset päätökset tekevät kuitenkin eduskunta ja presidentti. Markku 81

Oli taas surullista katseltavaa, kun Suolijärvelle johtavan ulkoilupolun varrelta oli katkottu kymmenittäin terveitä puita. Miksi ihmeessä Tampereen kaupunki tuhoaa kaunista ja elävää metsää? Tällä tavalla ei toteudu kaupungin ilmasto- eikä ympäristöstategiat. Surullinen luonnon puolesta

Kiitos opettaja Seppo Vihelä (AL 27.11.), puhut aivan totta. Juuri tällaista on koulun arki ja opettajien työ nykyisin. Nyt pitäisi tehdä kiireesti jotain, ettei menetetä sekä lapsia ja nuoria että opettajia. Ongelma taitaa olla siinä, että koulua uudistettaessa kuunnellaan asiantuntijoita, joilla ei ole minkäänlaista käsitystä koulun todellisesta arjesta. Pitäisi kuunnella arjen parhaita asiantuntijoita, opettajia. Wilmaton päivä

Ratikkaan tarvitaan kuulutuksia: Ethän tuki ovensuuta ja leimaathan matkasi. Iso ongelma ruuhkissa myös se, että etuovella ei ole leimauslaitetta. Toivottavasti ruuhka-aikojen väli lyhenee pian 5 minuuttiin kuten joskus luvattiin. Pummeja näkee joka päivä

Nimimerkille Pelastetaan metsät, mielipiteesi vastapainoksi faktaa: Suomen metsät ovat kasvaneet viimeisen 50 vuoden aikana noin 70 prosenttia eli 1 500 miljoonasta kuutiometristä 2 500 miljoonaan kuutiometriin. Suomalainen metsänhoito on tutkitusti maailman parasta. Kohtuus kaikessa

Ilmarinen viestitti, että näet ensi vuoden eläketietosi Ilmarisen verkkosivuilta. Paperista ilmoitusta ei lähetetä. Ilmarisella, kuten myös monessa muussa paikassa, pidetään itsestään selvänä, että kaikilla eläkeläisillä on mahdollisuudet vierailla verkkosivuilla, omistaa tietokone ja omata taito sitä käyttää. Mitä tähän asiaan sanoo tasa-arvovaltuutettu? Sama palvelu kaikille

Nimimerkille Näin, kyse on turvallisuudesta, et varmaankaan ole ollut onnettomuudessa, kun bussi tai ratikka tekee äkkijarrutuksen ja olet jo seisomassa päästäksesi ulos. Minä olen, pysähdys on raju, siinä rytäkässä mummot lensivät selälleen, minulta repesi polvesta nivelside, joten istun edelleen niin kauan kunnes ratikka pysähtyy, sinunkin kannattaisi. Odota ihan rauhassa, pääset kyllä kyytiin, ratikka ei jätä ketään. Ja älkää seisoko oviaukossa kukaan. Asian toinen puoli

Uusia kauppoja avataan, mutta koska Santalahti saa omansa? Bussilla kauppaan

Mummitrio oli lämpö- ja valohoidossa Las Palmasissa ja ilokseen pani merkille muutamia mukavia seikkoja- Espanjalaiset palvelivat omalla kielellään ja tervehtivät kotikadulla ystävällisesti myös siellä tilapäisesti asuvaa turistia. Lemmikkeinä on myös siellä paljon koiria, mutta vaikka pikkukoirat kulkivat remmittä, ne eivät ryntäilleet toisten koirien eivätkä ihmisten perään, seurasivat tiiviisti omistajaansa! Omistaja siivosi tarkoin koiransa jätökset jopa huuhteli mukanaan olevalla vesipullolla kadusta jäljet! Kadut pestiin ja lakaistiin arkisin, jokohan ensi kesänä tässä kahden järven välisessä kaupungissa kadut pestään edes keskustassa? Mummitrio

Ukrainalaisten turvapaikanhakijoiden suoranaista kutsumista maahamme on syytä välttää. Terveydenhuolto- ja koulutusresurssimme ovat aivan riittämättömiä omiinkin tarpeisiimme, joten uusien turvapaikanhakijoiden vastaanottoon on pakko suhtautua kriittisesti. Realisti

