Aamulla kello 6 katselin ihmeissäni, kun sähköpotkulautoja lojui pitkin poikin jalkakäytävällä. Roskaaminen on laissa kielletty, mutta silti lumessa auraajien tiellä saa olla rautaromua eli näitä sähkösyöppöjä sähköpotkulautoja – ilmettelen! KSA

Jokainen äiti ja isä kantavat viime kädessä vastuun omasta lapsestaan ja hänen käyttäytymisestään halusi tai ei. Tämä on totuus, joka ei pala tulessakaan. Se kannattaisi pitää mielessä rakastelun alkuhetkistä lähtien. Äiti myös

Aamulehden pääkirjoituksessa pohdittiin taas, onko kaupungin järkevää olla mukana liiketoiminnassa, jota myös yksityiset harjoittavat. Luonnollisesti kaupungin on järkevää olla mukana kaikessa voittoa tuottavassa toiminnassa, jolla kaupunkilaisten verorasitusta voidaan pienentää. Omaisuuden myynti ei lukeudu niihin. Pyynikin tähystäjä

Mikä ihmeen syy Marinilla on lähteä Uuteen–Seelantiin ja Australiaan, kun kotimaassa on paljon tärkeitä asioita, missä pitäisi olla mukana? Ei riitä syyksi, että kun me olemme pääministereitä. Ei tarvitse lähteä Uuteen-Seelantiin toteamaan huolestuneena Ukrainan tilanteesta ja kertomaan, kuinka autamme kaikin tavoin ukrainalaisia. Veronmaksajien rahoilla nyt pörrätään joka maassa kun vielä on mahdollisuus. Turhia matkoja! Kuinkahan paljon nämäkin matkat maksavat apulaisineen? Törkeää

Saarikko pelaa jo seuraavaa hallituskautta. Tietää, että keväällä kokoomus ja persut ovat seuraavan hallituksen veturit, joten on jo nyt siirtynyt heidän leiriinsä. Yrittää siten paaluttaa keskustalle taas hallituspaikan. Onkohan se sovittu jo kokoomuksen kabinetissa. Näinkö Suomen asioita hoidetaan? Papparainen

Yritykset hoi, nyt tukemaan koko perhettä kosteiden pikkujoulujen sijaan. Yhdessä

Seurakunta-aktiivi ei ollut tyytyväinen kirkollisvaalien tulokseen (AL 27.11.) Vaalien tarkoitus lienee valita enemmistön kannattamat ehdokkaat, eli ensin täytyy olla kiinnostus ilmoittautua ehdokkaaksi ja kertoa ajatuksensa valitsijoille, jotta he antavat äänensä sille, jonka ajatuksia ja tavoitteita kannattavat. nimi. Näin sen näen

Seurakunta-aktiivi Kari Itkoselle (AL 27.11.). seurakuntavaalien perusteella ei voi päätellä, kenen kirkko on. Vaaleilla valitut ovat osa välttämätöntä hallintokoneistoa, joka päättää resurssien puitteissa henkilöstöstä, tiloista ja varojen kohdentamisesta. Seurakunnan hengellistä toimintaa se ei ohjaa ja johda. Seurakuntien toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset, koulutustausta riippumatta yhteistyössä henkilöstön kanssa ovat toiminnan ydin. Itkosella on nyt seuraaviin vaaleihin aikaa miettiä strategioita, kuinka äänestysaktiivisuutta nostetaan ja kuinka valitaan oikeita ihmisiä päättäviin elimiin. Tasanteen tarkkailija

Tampereen vesi aiotaan kapitalisoida. Muutaman vuoden päästä huomataan, että vesihuolto on pörssipelureiden hallinnassa. Käy niin kuin sähköverkoissa on käynyt. Yhtiöillä on tarkoitus vain saada suurta voittoa, eikä tuottaa kansalaisille peruspalvelua. Puhumattakaan putkistojen korjauksesta. Lopuksi Tampere maksaa verkostojen korjaukset. Huolestunut kansalainen

Vesilaitosta yhtiöitettäessä eikö ensimmäisen kysymyksen pitäisi olla, miten se hyödyttää kuntalaisia? Eikö kunnan tehtävä ole palvella kuntalaisia? Osakeyhtiön tehtävä on ihan lain mukaan tuottaa voittoa, jos ei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Energiakriisin aikana on nähty, ettei kunnallisia sähköfirmoja eikä kuntiakaan kiinnosta tarjota kuntalaisille edullista sähköä, vaan tehdä mahdollisimman suurta voittoa. Ahneuttako vaan

Viinikanlahden tulevaisuuskuvaa katsellessa pisti silmään vihreä alue toisella puolella järveä. Ei, en tarkoita stadionin nurmea, vaan Eteläpuistoa. Joko takahuoneissa puhutaan, mikä rakennusfirma saa ruveta kohta paaluttamaan. Jättäkää pari puuta pystyyn, niin voitte vihreille perustella, miten rakennetaan luontoarvoja kunnioittaen. Pyynikilläkin liikaa vihreätä luontoa, jonne voisi monta jykevää sementtitaloa rakentaa. Turhaa vihreää tilaa liikaa

Kaupungin virkamiesten oman sähkönsä säästämistä etätöitä vähentämällä kritisoivat kirjoittajat eivät halua ymmärtää sitä, kuinka paljon työntekijät ovatkaan säästäneet kaupungin kustannuksia tekemällä etätöitä oma-aloitteisesti tähän asti. Taitavat työntekijät olla saamapuolella ja reilusti. Järjen käyttö sallittu

Tosi hyvä kirjoitus Olkiluodon käynnistämisestä (AL 27.11.). Sähköautojen yleistyessä sähkön hinta hinataan pysyvästi niin korkeaksi, ettei eroa bensakauteen huomaa. Valtiolta lisäksi jokin uusi energiavero. Sihtoori

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.