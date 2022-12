Onko Suomesta loppunut hiekka vai pitääkö sitäkin säästää kuten sähköä? Ainakin täällä Pirkkalan suunnalla talvi tuli taas jälleen kerran niin yllättäen, että ensilumesta katujen hiekoittamiseen meni yli puolitoista viikkoa. Pitäisikö ryhtyä käymään bilateraalista kauppaan Saudi-Arabian kanssa, että saisimme edullista hiekkaa. Voimme vastineeksi myydä lunta ja jäätä, jota voi sulattaa juomavedeksi. Lumikenttien kutsu ja luomistyö forever

Jos tarkoitus on, että Hakametsässä Tampereella hypätään omasta autosta ratikkaan, tulee Hakametsän alueelle tehdä autoille liityntäparkkialue. Prisma rajoitti ymmärrettävästi oman P-alueensa asiakkailleen, mutta me ratikalla jatkajat tarvitsemme parkkialueen. Onko tähän tulossa muutosta kaupungin taholta? Sama on Taysin ratikalle menijät, minne autot jätetään parkkiin työpäiväksi? En ole sitä keksinyt vielä. Siis ajan autollani edelleen töihin. Apuva

Jalkapalloilija, joka kaatuu tuulenvoimasta rankkarialueella ei voi olla maailman paras jalkapalloilija. Irvistää ja kierii katsoen, antaako tuomari rankkarin, jonka itse sitten saa laukaista. Tämä sama kiukuttelija on tehnyt tällä samalla kaavalla monia maaleja. Paljon parempia pelaajia on sadoittain, vaikka eivät tee maaleja niin paljon. filmaajille Punanen kortti

Rapala lopettaa uistinten ja puukkojen tuotannon Suomessa. Minä lopetan niiden ostamisen. Suomalainen työ kunniaan

