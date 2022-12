Auto ajoi suojatiellä lapseeni. Hän lensi tuulilasiin ja siitä maahan. Lapseni sai henkiset, fyysiset ja esteettisen vamman. Korvaus 600 euroa. Lapseni, omillaan asuvan, toimeentulotuki hylättiin, koska korvaus katsottiin tuloksi. Valitus hylättiin. Harkinnanvarainen hylättiin. Kela maksaa kuitenkin ylimääräistä lapsilisää erittäin hyvin tienaaville. Missä harkinta? Äiti

Kuka on tämä mystinen OKLA, jonka nimeä tuhritaan spraymaaleilla ja tusseilla kaikkiin mahdollisiin julkisiin pintoihin mukaan lukien lenkkipolkujen kivet ja elävät puut? Suttaajat edesvastuuseen

Tekosyy on hienompi nimitys valehtelulle, kuten nukahtamislääke unilääkkeelle. Sipi

Ei kai se Sanna Marinin syy ole, jos Finnair irtisanoo työntekijöitänsä? Eiköhän siellä toimitusjohtaja kumppaneineen päätä? Kyllä Marin on saanut kestää kritiikkiä, mutta on onneksi tullut kehujakin. Hattua nostan Marinille, pää pystyyn. PH

Katujengi on väärä nimi sille porukalle, joka avuttomia kiusaa ja pöllii ihmisten vaatteita. Raukkikset on oikea nimi tälle ryhmälle. Lain salliessa kuvan julkaisu olisi hyvä rangaistus. Häpeäpaaluun päiväksi Keskustorille, niin ihmiset saisivat nähdä näitä pelottavia jengiläisiä ihka elävänä. Mahtaako näiden niin sanottujen katujengien kerhotiloissa olla kovin se, joka on pöllinyt nuoren kännykän tai lapsen tikkarin. Oikeasti raukkaa sakkia

Eikös se ollut niin, että poliitikot eivät sekoa palkkaneuvotteluihin, joten Marinin puheilla ei ole merkitystä. Rinteen vappusatanen on saamatta. Toisaalta Rinne hankki puheillaan Marinin pääministeriksi. Ei mennä toista kertaa samaan vipuun. Opin kerrasta

Ainakin kokoomus on rehellinen, kun sanoo vähentävänsä sosiaaliturvasta, jos pääsee valtaan. Näin saaduilla säästöillä kokoomus laskisi hyvätuloisten verotusta. Muutkin puolueet nyt kertomaan, kenen asialla ovat. Se voi olla aika vaikea leikata sosiaalietuuksia näinä aikoina, kun ei niillä pärjää nytkään. Voikohan kukaan hyväosainen oikeasti tajuta, mitä on eläminen parilla satasella koko kuukauden. Robin Hoodille olisi töitä

Miksi Tampereella ei saa kunnallista hammashuoltoa? Hammashuollon 100-loppuinen numero ei vastaa eikä kukaan soita takaisin, 111-loppuinen, kiireellinen, vastaa ystävällisesti, ettei tänne pääse vaan tilatkaa aika Tampereen hammashuollon netistä, jossa ei ole yhtään vapaata aikaa enää tälle vuodelle! Hoitolupaus on 2 vuorokautta, mutta kun ei mitenkään pääse edes aikaa tilaamaan! Voisiko joku taho puuttua tähän. Turhautunut tamperelainen

Muorille Akaaseen, varmaan tavaran hyllytysaikaan vaikuttaa tavarakuormien jakeluajat. Jokaisen kaupan on mahdotonta saada kuormia aamutuimaan. Ne jakoautot ajaa pitkin päivää reittinsä. Kuormat puretaan sitä mukaa, kun ovat tulleet. Ollaan kuluttajina tyytyväisiä, kun tavaraa yleensä on! Huomioitsija

Kuka ihme suunnitteli joukkoliikenteen Ilmailunkadulle. Pysäkit Messukeskuksen puolella. Ei suojateitä ja parittomalla puolella mutainen nurmi, joka talvella lumenkoontipaikka. Siitä vaan pimeällä ja jääkelillä melkoista vauhtia suoralla ajavien autojen välistä yli. Tampere - joukkoliikennekaupunkiko?

HHJ osuu naulankantaan, kun ounastelee vesilaitoksen muuttamisen osakeyhtiöksi nostavan johdon palkkoja tuntuvasti. Oy:ssähän veljet sopivat keskenään palkoista ja näin lisääntyvät kustannukset maksatetaan vesimaksujen korotuksilla! Nekalan mummu

