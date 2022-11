Ruhtinaallisesti on pendelöijillä tilaa ja mukavuutta Tampere-Helsinki-junassa. Tervetuloa tosiruuhkaan Haapamäki-Tampere-kiskobussiin, jossa ei aina mahdu edes siedettävälle seisomapaikalle vaunuun, vaan on jäätävä kymmenen muun kanssa puristuksiin eteiseen. Läppärin käyttäminen on mahdotonta. Lattialla istujien ylitse voi yrittää hädän yllättäessä vessaan, joka usein on suljettu sotkuisuuden vuoksi. Mekin käymme töissä, ja joudumme ilmoittamaan joskus jopa seitsemänä arkipäivänä peräkkäin töihin, että nyt myöhästyn yli tunnin, enkä voi tietää ennen kuin aamulla, kulkeeko juna huomennakaan. Normisti tämä kidutus kestää 1,5 tuntia, mutta korvaavalla bussilla 2,5 tuntia. Tampere-Helsinki vartin säästön sijasta laittakaa yhteydet kuntoon muillekin Suomen työssäkäyvien ja veronmaksajien alueille. Turhaa itkemistä vartin takia

Kiitos kiltille ihmiselle, joka vei tyttäreltäni pudonneen puhelimen ja pankkikortin Pyynikintorin R-kioskille! Paniikki muuttui iloksi! Onneksi on kaltaisiasi hyviä ihmisiä olemassa! Kiitollinen äiti

Kiitos teille kahdelle ihanalle enkelille, nuoret naiset, jotka 23.11. pelastitte minut Ratinan kauppakeskuksen liukuportaissa sattuneesta kaatumisesta. Hyvää Joulua Teille. Mummeli

Pääministeri Sanna Marin esitti SAK:n tentissä, että palkansaajan tulisi tienata 3000 euroa/kuukausi tullakseen toimeen. Niin minunkin mielestäni. Tästä sitten ottivat jotkut "herneen nenään" lähtien jo käymään tulevia eduskuntavaaleja. Voi pikkusieluisuutta. AaPee

Onkohan Ylöjärvi miettinyt raviradan kohtalon loppuun asti? Valtakunnallisesti tunnettua ja seurattua Teivon ravirataa ei ole kaiketi käytetty kaupungin markkinoinnissa. Ja nyt se ollaan luovuttamassa muille. Ottajia varmasti riittää. Ravi4

Tampere on pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki. On täysin käsittämätöntä, että tämän kokoisen kaupungin keskustassa ei hälytysajon ulkopuolella poliisia näe ikinä, muutoin kun kerran kesässä ajelemassa Hämeenkatua Vaakon nakin suuntaan. Samaan aikaan turvallisuus keskustassa on romahtanut. Tästä esimerkkeinä villinä täysin avoimesti rehottava huumekauppa ja väkivaltaisten ryöstöjen aalto. Poliisin on jalkauduttava keskustaan jokaiseen kadunkulmaan tilannetta rauhoittamaan. Eikä aikaa ole tuhlattavaksi. Turvatakuut asukkaille

Viinikanlahden huippupaikalle Tampereella on suunniteltu uimaranta. Hyvä! Samoin suunniteltiin yli 10 vuotta sitten Härmälänrantaankin. Vielä emme uimarantaa ole saaneet. Kumpi mahtaa ehtiä ensin? Härmälänrannan mummeli

Harmi, että Alfa-tv lopettaa. Eikö kanavalle todella löydy mainostajia tarpeeksi? Hyviä ajankohtaisohjelmia ja keskusteluja/haastatteluja. Katsojamäärät pieniä ehkä siksi, kun ei yleisö löydä kanavaa ja tiedä mielenkiintoisista ohjelmista. Mitähän ajanvietettä nyt pitää keksiä ennen Ylen uutisia? Hannu T.

Kuinka voi mitenkään olla mahdollista nykypäivänä, että koko muu sivistynyt maailma katselee vierestä tekemättä juuri mitään, kun Ukraina ja sen kansa tuhotaan täysin raa'asti ja julmasti! Tygo

Hyvän olon repäisijälle, ennen ei uuvuttu, koska sinulla oli perhe, jonka kanssa vietit aikaa. Arki oli töitä, kotitöitä, ehkä joku harrastus. Nykyään on töitä, harrastus, some, harrastus, some ja oma napa. Vanhemmat eivät tiedä, mitä lapset saati nuoret tekevät, eivät vietä aikaa yhdessä. Vaatimuksia joka puolelta, mutta perheen yhteisö ja yhteisöllisyys on tässä vaatimusten ja kateuden maailmassa pois ja vastuu omasta navasta ja perheestä on vieritetty muille. Epävarmuus ja yksinäisyys uuvuttaa. Ratkaisu joko päivään 8 untia lisää joka pyhitetty perheelle tai irti vaatimusten ja somen sekä kateuden maailmasta. Onnellinen, joka saa viettää nuorten kanssa arkea

Nyt oli hyvä juttu Moron Liikennetohtori-palstalla. Tampereen Sammonkadun tiettyjen risteysten kulkuongelmat ovat aivan käsittämättömiä. Hyvin huomaa, kuinka risteyssäännöt kääntymisineen ovat aivan retuperällä. Ajokortinhan saa nykyään liian helposti muutaman oppitunnin jälkeen. Ratikan tulon jälkeen olen kohdannut jo kymmeniä kertoja tilanteen, mistä jutussa puhuttiin. Jotain todella vaikuttavaa pitäisi tehdä, että saataisiin Sammonkadun ylitys- ja kääntymisongelmat ratkaistuksi. Minä vaadin

Bajamajat koulun pihaan tai vastaavaan paikkaan! Ei tarvita kakankantajia! Mami

Alaikäiset tajuavat varsin hyvin, etteivät saa samoja tuomioita, kuin täysi-ikäiset ja siksi rötöstely ja ryöstöt jatkuvat, kellä on taipumuksia moisiin touhuihin. Mitä häh?

