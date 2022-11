Nimimerkille Ratikka ei jätä ketään, paljon ratikalla kulkeneena olen huomannut, että ongelma on siinä, että ratikasta poistuvat lähtevät liikkeelle vasta kun ratikan ovet ovat jo auki. Totta kai ulkona olevat tulevat sisään, kun näyttää ettei kukaan ole poistumassa. Ja molempiin suuntiin liikkumista haittaa myös ovensuussa seisovat matkustajat. Näin

Nyt pitäisi ymmärtää, että metsien käyttö Suomessa ei ole metsäteollisuuden yksinoikeus. Olemme kaikki riippuvaisia metsien kyvystä sitoa ilmakehän hiiltä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Luontokato pitää pysäyttää. Suomessa metsänhoito ei ole ollut kestävää. Uuden eduskunnan päättäjät ovat isojen asioiden äärellä. Pelastetaan metsät

Lasten pahoinvointi on oire jostain suuremmasta. Vanhempien paras aika päivästä menee töissä. Yritykset kuuluvat myös osaltaan perheiden hyvinvointiin. Miksi yritykset eivät tue perheitä? Tukimuotoja on paljon esimerkiksi rahallinen tuki lasten liikuntaharrastuksiin. Joulu on lapsille toiveiden aikaa. Kuka toiveita täyttää tässä tiukassa taloustilanteessa? Yritykset ovat myös vastuussa perheistä. Tämä on unohtunut tämän päivän keskustelusta. Yhteisvastuu

Nyt on tehty hyvä päätös kun päätettiin hankkia uusia sähkönivelbusseja! Jospa nyt päättäjätkin ymmärtäisivät kun ne todetaan hyviksi, että ratikkaa on turha jatkaa kauemmaksi, kun sama liikenne voidaan hoitaa olemassa olevia teitä käyttäen nivel-Nysseillä ilman kalliiden raiteiden rakentamista ja ympäristön tärvelyä! Maalaisjärki

