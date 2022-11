Kiitos Aamulehdelle ja ennen kaikkea rohkeille terveydenhoitajille Tampereen neuvoloiden ahdingon julkituomisesta (AL 24.11.). Kuvatut ongelmat ovat vähintäänkin kaupunginlaajuisia. Lisäksi harras pyyntö neuvoloiden asiakkaille: Antakaa kirjallista palautetta neuvolan virallisia kanavia pitkin. Teillä on valtaa, kun taas työntekijöiden tuska ei kiinnosta ylempiä johtohenkilöitä. Tämä naisvaltainen ala riistää työntekijöidensä selkänahasta, ja kestämättömällä pohjalla pyörivä toiminta uhkaa jo konkreettisesti tuntemaamme hyvinvointiyhteiskuntaa. Uupunut neuvolaterveydenhoitaja

Tampereen päättäjät, älkää menkö yhtiöittään hyvin toimivaa vesiliikelaitosta. Ylöjärvellä ovat tämän ison virheen tehneet. Ylöjärvellä vesi- ja jätevesikustannus on koko valtakunnallisen vertailun kallein. Myös asemakaava-alueiden ulkopuolella ovat kunnan jätevesiviemärin liittymismaksut kohtuuttoman kalliit ja hyvin epäoikeudenmukaiset. Missä oikeus ja kohtuus

On raukkamaista syytellä pelaajia Qatarin kisoissa, jos eivät halua aktiivisesti protestoida ihmisoikeuksista. Kyllä syylliset löytyvät korruptoituneista Fifan jäsenistä, jotka aikoinaan rahankiilto silmissä antoivat kisat Qatarille. Jalluveli

Kauhea itku ja poru, kun Tapparan pelejä peruttiin! Kannattaisi heikommin menestyvien joukkueiden kannattajien tutustua siihen, mitä joukkueet ovat ennen kauden alkua sopineet, kuten Aamulehdessä kerrottiin 25.11. Kaikille on samat säännöt

Aiemmin on säästetty sähköä lataamalla auto ilmaisilla latauspisteillä. Pormestaritason ihminen tuo oman panoksensa pulaan käymällä töissä työnantajan tiloissa etätyön sijaan. Me puolestamme sovimme naapurin kanssa niin, että käytämme heidän saunaa ja he puolestaan meidän saunaa. Jo säästyy sähköä

On selvä että Olkiluoto 3 ei ala tuottaa sähköä tulevana talvena. Sähköyhtiöt eivät päästä Olkiluotoa pilaamaan huikeaa mahdollisuutta lypsää suomalaisilta kuluttajilta helppoa rahaa, kun sähkönkulutus on vuodenajan vuoksi korkeimmillaan. Tämä on päivän selvä asia

Tampereella on turha haikailla työtä korkeasti koulutetuille. Täällä tarvitaan työntekijöitä. Korkeasti jatkokoulutetut ovat vuosia joutuneet lähtemään Helsinki-Espoo-Vantaalle tai ulkomaille. Tampereella heitä ei palkata. Vuokraemäntä

Mikä on vaikeaa? Pyörässä pitää olla kiinteä valkoinen valo eteen ja kiinteä punainen valo taakse! Ei autojenkaan taka- eli parkkivalot vilku jatkuvasti. Valohälyä on paljon. Paremmin näkyy ja ehtii huomata

Kun Tampereen Vesi halutaan yhtiöittää, niin pitäisi myös kertoa, mitä se vaikuttaa johtohenkilöiden palkkoihin ja hallitusten sekä mahdollisten hallintoneuvostojen palkkioihin. Siitä voisi selvitä suurin syy. HHJ

Lähikauppaan terveisiä! Jos kerran on pakko hyllyttää keskellä päivää niin, että käytävät ovat tukossa, etsin kaupan, jossa se on hoidettu jo aiemmin aamusta! Muori Akaasta

Yhteispeliä kaipaavalle pyöräilijälle, muista, että polkupyörä on ajoneuvo ja tieliikennelaki sanoo, että ohittavan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Myös se on sanottu, että vauhti on sovitettava muiden väylällä liikkuvien mukaiseksi. On myös määräys suuntamerkistä, jotta muut kulkijat tietävät kohdattavan kulkuneuvon aikeet. Jalankulkija ei ole lain määrittelemä ajoneuvo

Kauppias hoi! Etpä juurikaan arvosta asiakkaitasi. Hinnoittelet lähes kaikki tuotteesi päättymään 9:ään senttiin. Esimerkiksi 6,18 euron ostos maksaa kassalla 6,20 euroa käteisellä 6.18 euroa kortilla. Kauppias, varaa kassoillesi sentin kolikoita. Jos maksan käteisellä, en lahjoita sinulle minulle kuuluvia senttejä. Syntyy kassakriisi. Milloin kuluttajaviranomainen herää? Kuningaskuluttaja

Pitkäniemestä eronneen osastonhoitajan haastattelusta ilmeni osasyy tämän päivän terveydenhoidon hoitajaongelmiin. Välikädet eli vuokrafirmat houkuttelee hoitajat pois lupaamalla parempaa palkkaa ja parempia työvuoroja. Asian voi ratkaista vain sillä, että hyvinvointialueet ei palkkaa vuokratyöntekijöitä. Sama juttu sähkön myynnissä. Pitää päästä siihen, että vain tuottajat on myyjiä. Näin oli ennen

Suvi-Tuuli Heiniselle toivon kaikkea hyvää nyt ja tulevaisuudessa (AL 23.11.). Ihmiset, jos ja kun ikinä osuu omalle kohdallenne tai huomaat toista kiusattavan, puutu siihen välittömästi ja pyydä apua. Raukkapaskiaiset kuriin

Eiköhän Tampereella olisi tärkeämpiäkin rahanreikiä kuin keskusvirastotalon laajennus – jonkinlaisen remontin saattaa ymmärtääkin! Suu säkkiä myöten

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.