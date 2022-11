Olin Tampere-talossa 20.11. Waltteri Torikan upeassa konsertissa rivillä 5. Olin maksanut lipustani 48,50 euroa. Olen sitä mieltä, että olen oikeutettu tällä hinnalla kuuntelemaan, katselemaan ja keskittymään kauniiseen musiikkiin. Miksi ihmiset häiritsevät kanssakuulijaansa kaivamalla kännykät esille, valaisevat kovalla valolla vieressä istujat ja edessä istujat kuvaavat esiintyjää niin, ettei takanaistujat näe lavalle? Kännykän kova sininen valo häiritsee. Ehkä valo osuu myös esiintyvän taiteilijan silmiin. Tahdon nauttia konsertista

Vaikea on katsoa jalkapallokisoja, vaikka yleensä isot kisat saavat minutkin telkkarin ääreen. Aivan muut asiat nousevat pintaan, kun pelejä katsoo. Iranin joukkueelle nostan hattua rohkeudesta. Fifan johtajalle taas lasken housuni ja pyllistän. Väkisin en aio kisoja enää katsoa. Raha ja osin politiikkakin on pilannut kuninkuuslajinkin. Toivottavasti opitaan jotain ja palautetaan se ilo mikä tämmöisiin kisoihin kuuluu. Ontto on olo

Kaipa ilmastokokoukseen menivät junalla tai veneellä?Ja hiilijalanjälki jäi pieneksi! Söde

Miksi uudempi sukupolvi valittaa uupumustaan työalalla. Luulempa sen ennen olleen kiireempää. 45vuotta tehtaassa naistenalalla kolme kymmenen minuutin taukoa, vuorotyö, kireät urakat. Ei ehtiny katsoa edes ikkunasta ulos, jos oli aina ikkunoitakaan. Repäseppä siitä hyvä olo

Sähköyhtiöiden hintakartelli, kaikkien aikojen pörssihuijaus! Vilu ja nälkä

Väestönsuoja, onko se asumassasi taloyhtiössä tarkastettu ja otettavissa käyttöön 72 tunnin aikana? Ukrainassa Venäjän pommit viuhuvat Zaporizzjan ydinvoimalaa kohti, enempää pelottelematta, vara on viisautta. Pertti

Lisää aitoja. Viherhörhöt esittävät, että maaseudun ihmisten ja eläimien täytyy aitautua, jotta sudet voivat levitä vapaasti. Aituri

Nato pelkää sodan eskaloitumista niin paljon, että Venäjä saa vapaasti teurastaa ukrainalaisia ja pommittaa maan raunioiksi. Jotkut länsimaat sentään yrittävät pitkittää tappamista antamalla Ukrainalle aseapua, tietenkin tahraamatta itse käsiään. Länsi on ulkoistanut omien arvojensa puolustamisen Ukrainalle. Eikö yhtään hävetä? Nato, paperitiikeri?

Paljonkohan Sanna Marinin kuvasta kaupunki maksaa kuvaajalle? Nekalan mummu

Pääministeri Marin on sanonut muun muassa haluavansa ravistella pääministeri-instituutiota. Kansalaisille riittäisi, että hän keskittyisi tehtäväänsä vähän syvällisemmin ja diplomaattisemmin eikä esimerkiksi pyrkisi EU:n eturintamassa esittämään lisäpakotteita Venäjälle! K.M.

On käsittämätöntä käytöstä edelleen ratikkaan sisäänryntääjiltä. Ei jaksettu tänä aamunakaan odottaa millään, että me poislähtevät saisimme astua ensin ulos ja sisääntulijat tulevat sitten sisään. Miten tämä on niin vaikeaa tamperelaisille? Olen asunut monta vuotta ulkomailla, ja niissä maissa kunnioitettiin ulosastuvia ja seisottiin oviaukon vieressä, ei keskellä ovea tiellä kuin pässit. Opetelkaa nyt tavat. Itse rynnin kyllä ulos, ja kohta kaadan vielä ehkä jonkun, kuten tukholmalainen tekisi kirouksen säestämänä! Ratikka ei jätä ketään

Aitoja lisää. On tietenkin valitettavaa, että ihminen joutuu elämään aitojen suojassa. Valitettavampaa olisi jos kaupunki tai hallitus kieltäisi aitojen rakentelun. Ihminen ei saisi suojella itseään. Ongelman pallo on poliittisilla päätöksentekijöillä, jotka eivät pysty järjestämään oikeaa koulutusta synnyttämään yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Raha ei ole ratkaisu. Uskokaa pois! Proteus

Soten ainoa tavoite järjestää johtajilleen mahdollisimman muhkeat irtisanomisrahat! Kuolevaiset

