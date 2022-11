Olkaa tarkkoja, kun taloyhtiössänne tehdään putki- ynnä muita remontteja. Meillä oli vuoden vanhat kylpyhuoneen hanat ja letkut sekä muut. Oli tehty kylpyhuoneremontti ja laitettu kotimaiset kaikki uudet. Tuli putkiremontti ja tuli ulkolaiset uudet. Ei käynyt omat heille. Meni vuosi. Saunoja on korjailtu ja vaihdettu suihkut. Koko ajan on huomattu kaikenlaisia virheitä ja epäkäytännöllisyyttä. Ei ammattitaitoa

Voi kamala. Nyt se pommi tuli. Asuntoni hinta voi alentua kaksi prosenttia. Kuinkahan selviän ensi vuodesta? Kansalainen

Sinä joka otit meidän juhlakahvipaketin kassalla 6, ole kiltti ja palauta se infoon. Eläkeläiset

Tampere oli vuosikymmenet Suomen hienoin jouluvalokaupunki. Nyt ollaan toisessa päässä, pienetkin menevät ohi. Mitä jouluista on tylsissä valolakanoissa tai sinänsä hienoissa mustavalkoisissa Muumi-kuvioissa, joita moni ei edes huomaa. Surullista, kun mennään lujaa rumempaan. Sipri

Voisiko Hämeenkadun yllä olevissa valoissa tuikkia tähdet, leijua lumihiutaleet tai räiskyä revontulet? Tonttukuviokin kelpaisi. Tunnelmallista ja jouluista!

Miksi ihmeessä lottoamisessa pitää tunnistautua? Siihen tarvitaan kalliita laiteinvestointeja ja se kuluttaa lisää kallista sähköä. Kyllä isoveli valvoo jo muutenkin meitä kaikissa korttimaksuissa aivan liikaa. Jo riittäisi kontrolli. Tarvitaan vapautta elää! Maalaisjärki

Miten on mahdollista, että muslimit pääsevät uimaan Pyynikin uimahalliin vaatteet yllään, vain silmät näkyvät vaatteen alta? Meitä taviksia komennetaan heti, jos on vähänkin sortsimallia olevat uimahousut jalassa. Onko nyt mennyt suvaitsevaisuus liian pitkälle? Hirvittää ajatella, miten on pesun laita. Kuntouimari

Pääkirjoituksessa (AL 18.11.) kaipailtiin lisää vieraskielistä työvoimaa Tampereelle ja pidettiin sen puutetta isoimpana ongelmana Tampereen tulevaisuuden kannalta. Mikä vika meissä suomalaisissa oikein on? Suomessa väestö keskittyy suuriin kaupunkeihin ja Tamperekin on kuulemma niin vetovoimainen, että tulijoita piisaa. Miksi kaipaisimme vieraskielisiä, kun voisimme keskittyä houkuttelemaan tänne korkeasti koulutettuja, ammattitaitoisia, suomen kieltä osaavia työntekijöitä? Suosi suomalaista, kannata kotimaista

Sanna Marinin kaltaista ehdokasta emme todellakaan tarvitse Tampereelle emmekä Pirkanmaalle. Onhan hän puheillaan ja olemuksellaan osoittanut, että Suomen asiat eivät voisi vähempää kiinnostaa, kun katse on suunnattu isommille estradeille kohti Eurooppaa ja suurta maailmaa. Äänestäjä

Pirkanmaan sotessa vaje on 65 miljoonaa euroa. Puhutaan tehostamisesta, kun aikuispsykiatreja ei ole lainkaan. Isoa palkkaa vastaanko puhutaan suoranaista valhetta? Heitteillejättöä

Karvat nousevat pystyyn sote-uudistuksesta. Heti verryttelyvaiheessa ollaan rapiat 60 miljoonaa euroa miinuksella. Pidetäänpä mielessä myös ministeri Kiurun mainitsema viikon hoitotakuu. Vielä ei ole selvyyttä, minne asian tiimoilta voi valittaa, ehkä Jurvan kuntaan? Terveystieteiden samovaari

Seurakuntavaalien lähestyessä näki monenlaista väittämää, kuten että kirkon piirissä kaikki ovat konservatiiveja. Sehän on kuin väittäisi, että kaikki vassarit ovat kommunisteja, kaikki demarit vassareita tai kellään vihreällä ei ole talousosaamista tai että ruotsalaisille käy ohjelma kuin ohjelma, kunhan istutaan salin keskellä. Hupaisaa

Hoitoon pääsystä valittaville tiedoksi, että Suomi menettää joka vuosi valtavia rahasummia veronkiertoon, osinkoverotuksen huojennuksiin ja tehottomiin yritystukiin, minkä takuumiehinä erityisesti porvaripuolueet ovat olleet. Ehkä olette vaaleissa tukeneet tätä politiikkaa. Rahaa olisi, mutta se valuu jo entuudestaan rikkaille. Kiitokset porvareille! Raha puhuu

Nimimerkki Kaikkien terveys kirjoittaa asiasta (AL 15.11.). Tampereelle kyllä muutetaan ja halutaan tulla, mutta palvelut eivät pysy perässä. Tiedän monia vanhempia perheitä, jotka muuttavat tänne vain palveluita saadakseen. Verot on maksettu ensin muualle työiässä ja sitten tullaan tänne sairastamaan ja vaatimaan apua. Kaupungin palvelut pitäisi portaistaa jonoon sen mukaan, monennenko polven tamperelainen on. Ensimmäisenä listassa ovat 1600-luvulla täällä asuneet suvut ja viimeisenä tänne juuri opiskelemaan tulleet. Näin on

Jos sähköyhtiöt ovat nostaneet sähkön hinnan moninkertaiseksi, ilman Energiaviraston selvitystäkin on päivänselvää, että kysymyksessä ei ole kohtuullinen korotus. Sähköyhtiöt rikkovat lakia. Jalluveli

