Meneeköhän tuo sähkölaskujen väliaikainen vähennysoikeus ihan oikein? Oikeus vähennyksiin pitäisi suhteuttaa maksukykyyn eikä suinkaan sähkölaskun suuruuteen. Kyllä yli 2 000 euron sähkölaskut kohdistuvat pääosin suhteellisen hyvin toimeentuleville. Verohelpotus ei auta näin toteutettuna lainkaan pienituloisia, todellisessa hädässä olevia kansalaisia. A. Ivola

Julkisen sektorin tehtävä on käyttää resurssejaan tuottaakseen asiakkaalle mahdollisimman hyvää palvelua. Yksityisen sektorin tehtävä on käyttää asiakkaita tuottaakseen yrityksen omistajille mahdollisimman suurta voittoa. Tämä on tärkeä ero ymmärtää, kun julkisia palveluja yksityistetään ja yhtiöitetään – olipa kyse vaikka sähköstä tai terveydenhuollosta. Julkisesti paree

Trump halusi aidan, Suomi ja moni muu maa rakentaa aitaa rajoilleen. Rikkaat rakentavat korkeita aitoja suojiksi tonteilleen. Ratinan asukkaat halusivat aidan. En tiedä paljonko tämä aitojen rakentelu auttaa, mutta jostainhan se kertoo. On erittäin valitettavaa, että ihminen joutuu elämään aitojen suojassa elämäänsä. Kunnioitus toista kohtaan on osalla ihmisiä karissut. Aitoja ja ihmisiä

Olisi hyvä, jos syrjivä sähköautojen hankintatuki loppuisi. Suomalaiset ajavat keskimäärin noin 6 000 euron autoilla, joten heillä ei ole varaa sähköautoihin tuista huolimatta. Ne joilla on varaa maksaa kymppitonnien väliraha, ostavat sähköauton 2 000 euron tuesta huolimatta. Tämäkin tuki on vain tulonsiirto hyväosaisille. Köyhä

Oletko kiinnittänyt huomiota siihen, että paperilaskun eräpäivä on koko ajan lyhyempi? Lasku on päivätty 14 vuorokautta ennen eräpäivää, mutta se saapuu aina vain myöhemmin asiakkaalle. Yritys ei ota vastuuta, vaan asiakkaan pitää hyväksyä tilanne. Mitä tämä kertoo yrityksestä? Kun hoitelee myös toisten ihmisten asioita, paperilasku on usein ainoa vaihtoehto. Asiakaspalvelu

Olen ymmärtänyt, että tavallisten suomalaisten täytyy hyväksyä tänne ketä tahansa ja mistä tahansa maailmalta: elättää tarvittaessa, yrittää kotouttaa, pyrkiä mahdollisimman pian takaamaan kaikki oikeudet, myös äänestysoikeus ja vaalikelpoisuus. Lapissako ei tarvitse? Milloin ensimmäisenä kielenään suomea puhunut, vaikka kuinka monen sukupolven takaa, on saanut jotain etuoikeuksia tässä maassa? Päinvastoin, varsinkin Ruotsin vallan aikana! Mummo vailla erioikeuksia

