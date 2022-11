Hämeenkadun valot Tampereella eivät tuo lämminhenkistä joulun odotusta ja pimeän karkotusta. Valot toteuttavat kylmänsävyistä discotunnelmaa! Missä ovat vanhat valokuviot, joissa on lämmin valo ja jotka olisivat myös lasten mieleen? Timpuri

Oli kiva taas katsoa, kun presidentti kutsui ja palkitsi isiä linnassa. Tämä hieno perinnehän alkoi jo tasa-arvopresidenttimme Tarja Halosen aikaan. Voi harmi, olenkin tainnut nähdä taas unta! Isät edelleen ilman tasa-arvoa?

Mahtaakohan tänään olla paras vaalivaltti se, että toisten naaman tuhriminen putsaa omat kasvot? Yksi Jeesuksen viimeisistä rukouksista oli: "että he olisivat yhtä". Moniäänisyyskin on parhaimmillaan, kun stemmat natsaavat yhteen. Laulava naispappi

Suuria tuloja nauttivat ex-kansanedustajat, artistit ja hiihtäjät. Kaikissa näissä ryhmissä on jaettu ilmaista rahaa, kunhan on pistänyt anomuksen vetämään. Nyt pitää periä nämä turhaan jaetut rahat pois. Aivan kuten Kelakin perii väärin maksetut korvaukset takaisin. On törkeen röyhkeetä sakkia näissä porukoissa. Kaikki on vaan hiljaa, kun on saanut turhaa tukea "hätäänsä". Jokaisen koijarin nimi esiin, niin tietää miten heihin tulevaisuudessa suhtautuu. Tekeekö tilaisuus roiston, vai ovatko muuten vaan niin ilmaisen rahan perään, ettei omatunto kolkuta? Pilaavat kaikkien maineen omalla rahanahneudellaan. Takaisinperintä heti

Kaupungin asutusalueella sirkkeli soinut omakotitalon pihassa taas koko viikonlopun. Lopeta jo naapureiden vuoksi

Olen luullut, että sähköyhtiön tarkoitus on tarjota asiakkaille sähköä. Erehdyin, sen tarkoitus on tehdä tulosta. Mielensäpahoittaja

Huume ei ole välttämättä pahe käyttäjän omasta mielestä ja jos sekaannut asiaan, niin voi tulla turpaan. Sipi

Poliisin resursseja on vähennetty koko 2000-luvun ajan. Nyt kerätään satoa nuorten huumekuolemien muodossa. Poliisivirat on lakkautettu pieniltä paikkakunnilta. Myös Liikkuvan poliisin lakkautus oli järjetön täysin teko. Näkyviä partioita ei nykyään näe muualla kuin isojen kaupunkien keskustoissa. Suomi säästää väärissä kohteissa. Miksi Marinin hallitus vaikenee huumekuolemista? Mietiskelytieteiden maisteri

