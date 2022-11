Nuori poninhäntätukkainen nainen, joka kävelit Hämeenkatua Tampereen Stockmannin ohitse Keskustorin suuntaan 9.11. noin klo 16.45, kun kaksi sinua vastaan ja minun edessäni kävellyttä, joko alkoholia tai huumausaineita käyttänyttä, miestä katsoi oikeudekseen ahdistella sinua, täysin tuntematonta ja viatonta naista, puhuen alatyylisesti ja toisen tullessa aivan kasvojesi viereen. Et reagoinut mitenkään, vaan jatkoit matkaa kuin myös he. Minä työnsin vauvaani rattaissa ja käännyin näkemäni myötä suunnitelmieni vastaisesti heti kävelykadulle Tuomiokirkonkadulle, koska pelkäsin joutuvani kävelemään miesten ohitse. Minulla oli paksu huppu, enkä kuullut kaikkea mitä miehet sinulle sanoivat, mutta tarpeeksi ymmärtääkseni, kuinka pelottava tilanne on sinulle varmasti ollut, vaikka se kestikin vain muutaman sekunnin. Olisin halunnut huutaa raivokkaasti heille sillä sekunnilla kun näin tilanteen, mutta pelkäsin itseni ja vauvani puolesta. Pyydän sinulta vilpittömästi anteeksi, etten reagoinut tai edes kysynyt sinulta, oletko kunnossa. Kaikki tapahtui niin äkkiä. Toivottavasti pystyt tästä huolimatta edelleen luottamaan siihen, että suurin osa ihmisistä on hyviä ja kanssaihmisiään kunnioittavia. Jos jokainen maailman ihminen noudattaisi ns. kultaista sääntöä, mitä tapahtuisi?

Ihmiset unohtelee paljon kukkaroita, avaimia, kännyjä jonnekin, joten kannattaisi huolehtia niistä tärkeistä paremmin. En ole koskaan kadottanut mitään. Ei muiden ihmisten tehtävä ole kiikuttaa löytämiään tavaroita löytötavaratoimistoon. Ihminen

Mikä taho tiedottaa sähkökatkoksista? Mikä varoitusaika on ennen sähkökatkoa? Sähköstä riippuvainen pienyrittäjä

Kovin mielelläni ostaisin kirkkaita ja värikkäitä ulkoiluvaatteita, mutta kaupat tarjoavat vain mustaa ja mustaa! Miksi tuuli-ja toppahousuja ei saa värillisinä tai heijastinkankaasta? Turha syyllistää ihmisiä, että pukeutuvat vain mustaan pimeässä. Haluan näkyä

Tampereella rakennetaan tekosaarta ja uutta ratikkalinja.Mutta ihmettelen , kun Mustassalahdessa Näsijärvenkadun liikenneympyrän/kiertoliittymän työmaalla ei tapahdu mitään. Mikähän syynä ja koska valmistuu? Ohi päivittäin

Aamulehden artikkelissa kehotettiin sähkökatkojen aikana päästämään pökäleet ja muut tuotokset muovikassiin. Hiukan arveluttava ohje, kun tietää muovikassien nykyisen laadun. Pyhä jysäys

