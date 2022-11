Luin iloisin mielin pienen eläkkeen saajana Aamulehden kirjoittamista suurista veronmaksajista, en ollut yhtään kateellinen. Teitä tarvitaan, jotta tämän yhteiskunnan vähäosaisille ja pienipalkkaisille mahdollistetaan kunnallisia palveluita. Lämmin kiitos

Pelifirmojen hyväpalkkaiset maksavat veronsa rehellisesti Suomeen, hienoa. Monet muut suurituloiset siirtyvät heti tilaisuuden tullen kirjoille ulkomaille välttäen näin veronmaksun 'kotimaahansa'. Monaco

Taidan tehdä pienen näppäilyvirheen. Haluan hetken kuuluisuutta ja saada sukulaiset kateellisiksi suurista tuloistani. Haluan kiittää tätä näppäilijää tempustaan. Sai minut nauramaan itsekseni, kun kuvittelen ihmisten ilmeitä lukiessaan hänen satumaisista tuloistaan. Ai että, naurattaa vieläkin, kun ajattelen koko tätä verotouhua ja kyttäilyä. Nauru ei vaan lopu

Olen miettinyt, että olenko ollenkaan suomalainen vai jostain muualta. Minua ei kiinnosta, paljonko naapuri tienaa tai minkälainen auto on pihassa. Minua kiinnostaa kaikki kaunis ja onnelliset ihmiset. Koen kovasti huolta lapsista, joilla tulevaisuus on edessäpäin. Onko heillä hyvä olla terveillä arvoilla vai kyttäävätkö he, mitä naapurissa on paremmin kuin itsellä. Toivon, että tulevaisuudessa on kauniita puistoja, jonne mennä ja rauhoittua vaikka kuunnellen linnun laulua tai katsella perhosen lentoa. On suuri ilo katsella onnellista ihmistä. Niin mihin olemme menossa. Suomalainen

Media pauhaa kateudesta verotietojen julkistamisesta johtuen. Ihmettelen aina hiukan tätä toteamusta, kuka oikeasti on kateellinen, ehkä oikeudenmukaisuus olisi oikea käsite. Miksi olisin kateellinen?

Kyllä entisenä opettajana saa hävetä kansanedustajien ja hallituksen käyttäytymistä välikysymyskeskustelussa. Kännyköitä näpelöidään, kuten lapset ja teinit, keskustellaan keskenään, luetaan ja selvitään papereita. Eikä kuunnella puheiden pitäjiä. Hyvä esimerkki meidän omille oppilaille käyttäytymisestä vastaavissa tilanteissa. Juke50

