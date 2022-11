Kouluateria maksaa 2,68 euroa/annos. Kun opettaja syö ruokalassa, hän maksaa siitä nykyään jo 5,36 euroa tai jos on valvojana 4,36. Yhteinen ruokailu olisi tärkeää yhteisöllisyyden kannalta, mutta tuntuu hullulta maksaa puurosta tai hernekeitosta 5,36. Ope

Sydämellinen kiitos Tays 6B osastolle hyvästä hoivasta. Tsemppiä teille vaativasta ja osaavasta työstä. Huoneen 2 potilas

Seurasin televisiossa eduskunnan keskustelua. Kaksi asiaa kiinnitti huomiota. Jokaisessa puheenvuorossa vaadittiin Ukrainan sodan jatkamista ja lisää tukea sotimiselle vaikka ikuisesti. Yhdessäkään puheenvuorossa ei mainittu rauhaa, saati vaadittu sodan lopettamista. Ei yhdessäkään. Toinen lähes jokaisessa puheessa vaadittu asia oli lisää ulkomaista työvoimaa Suomeen. Yksikään kansanedustaja ei esittänyt suomalaisten työttömien työllistämistä. Ei yksikään. Sellaisia edustajia meillä. Valintojen maailma

Tavaroiden ja palveluiden hinnat ne vaan nousee. Raaka-aineet ja niiden kuljetus on nyt kalliimpaa. Poikkeuksena huonekalujen myynti ja niiden kuljettaminen asiakkaille. Inflaatiolle immuunit huonekalufirmat jatkavat kymmenen vuotta kestänyttä alemyyntiä kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tarjouksen nimeä ehkä vähän muutetaan, mutta sohvaa lähtee alle puoleen hintaan. Muistaako kukaan aikaa kun huonekaluja myytiin normaaliin hintaan. Joulualea odotellessa

Ihmisillä on ihan väärä käsitys suojatiestä, ei suojatie ole mikään suojelusenkeli. Nyt kun on mustaa, märkää ja pimeää, ottakaa ja laittakaa heijastin heilumaan ja lisäksi joku valo myös. Heijastin näkyy vain kun siihen osuu valo. Samalla voitaisiin keksiä uusi nimi suojatielle. KSA

Paljon puhutaan sähköpotkulautojen aiheuttamista vaaroista. Lautojen keräilijät ja akkujen vaihtajat aiheuttavat myös vaaraa. He ajelevat autoillaan esimerkiksi kevyenliikenteenväylillä. Voisiko laudoille järjestää paikat, mihinkä ne olisi pakko jättää, muuten ei maksu katkea. Näin selvittäisin ongelmapysäköinnistä, eikä niitä lojuisi pitkin ojia ja huoltokin ajaisi laillisia väyliä. Vetale

Eihän muokatut nuorten naisten vartalot, joita some on pullollaan, voi vaikuttaa tyttöjen minäkuvaan mitenkään. Ainahan on sanottu, että ei se vaikuta juurikaan ihmiseen mitä hän laitteiltaan katselee. Vuosikymmeniä katseltu väkivaltaisia filmejä ja muita raakuuksia telkkarista. Nykyään känny liimattuna käteen koko hereilläoloajan. Vieläkö tutkijat ja muut viisaat väittää, ettei tällä ole juuri vaikutusta nuoren ihmisen mielentilaan. Lintu on nyt vapaa

Kerrostaloasukkaan vastike noussee sähkön kallistumisen myötä muutamalla kympillä, joka toki saattaa rassata monen massia, myönnettäköön. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa talvikuukausien sähkölasku saattaa nousta 1000 eurolla. Siinä syy tuille. Rane

Nimimerkille Pottumies, ei niistä perunoista tulisi kumipottuja jos ne käsiteltäisiin ohjeen mukaan. Eli ennen keittämistä ne pitäisi huuhdella kylmällä vedellä, se toimii, kokemusta on. Nallukka

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.