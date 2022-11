Väitän, että suomalaiset on jaettu kahteen eri ryhmään. On ne ihmiset, jotka voivat käyttää yksityistä terveyshuoltoa ja sitten on julkisen terveydenhuollon käyttäjät. Toisessa pääsee hoitoon päivässä ja toisessa saa lääkäriaikaa odotella kuukausia. Viime aikoina ei aikaa lääkärille ole saanut ollenkaan. Verorahoja kerätään reippaasti, mutta ei sitä huomaa ainakaan julkisessa terveydenhuollossa. Hyväosaisten puheet hyvinvointivaltion säilyttämisestä tuntuu valehtelulta. Onneksi tuleva sote-uudistus pelastaa kaiken. Kaikki muuttuu paremmaksi ja asiat alkavat rullaamaan. Näin ovat johtajat luvanneet

Postia moititaan usein muun muassa huonosta palvelusta ja postien viivästymisistä. Omalta kohdaltani voin sanoa, että Posti on toiminut erinomaisesti niin kirje kuin pakettienkin osalta. Myös alueellamme toimivat jakajat ovat ystävällisiä ja myös tervehtivät asukkaita! Olen tarkistanut tilanteen myös lähipiirimme osalta eikä sieltäkään ole tullut moitteita Postin toimista! Virheitä aina sattuu, mutta ei kaikista tarvitse aloittaa aina hirveää syyttelykampanjaa, uskoisin kuitenkin myös Postin tekevän parhaansa joka päivä, haastavissa olosuhteissa! Timpuri

Digiloikka on todella jättänyt vanhukset heitteille! Mitä tähän kysymykseen vastaa vanhusasiavaltuutettu? Tai finanssivalvonnan valtuutettuina toimivat kansanedustajat? Mitä tälle asialle tehdään? Häpeäpilkku

Miksi kukaan ei puutu ja ota vastuuta pelastusteille väärin pysäköidystä autoista Tampereen Hervantajärven uudella Makkarajärven asuntoalueella? Ongelma ei tunnu kiinnostavan yhtäkään viranomaistahoa. Pelastustiet Makkarajärvellä on yleisiä pysäköintipaikkoja, pahin on Hyypiäpuiston vieressä oleva pelastustie, kaikille muillekin pelastusteille pysäköidään. Kuppi nurin

Oli hienoa lukea, että teatterit ovat saaneet pitää yleisönsä näinäkin aikoina. Jäin vain miettimään, miksi kumpikaan iso teatteri ei pidä ohjelmistossaan mitään koko perheen musikaalia tai näytelmää? Yleisöä saataisiin varmasti lapsista ja nuoristakin. Lontoossa sen sijaan oli taas Matildan ensi-ilta, jossa uusi pääministerikin tyttärineen (Aamulehden mukaan). Siellä musikaali täyttää katsomot vuodesta toiseen, miksi ei meillä? Anastasia

Inkluusio-käsite kirkastui! Jokainen oppilas saa osallistua yleisopetukseen ja saa siihen tarvitsemansa yksilöllisen tuen. Haaveet sikseen ja aikuisten sadut – ideologiapohjalta toteutettu tasapäistämiskoulutus inkluusiona ei toimi! Kuunnellaan opettajia, lopetetaan älyttömyys. Tasokurssit takaisin, pienluokkaopetus ja erityisluokkajärjestelmät ennen kuin kaikista luokista tulee tarkkailuluokkia. Oppimistulokset ovat heikentyneet, rahaa käytetään paljon ja lapset kärsivät. Pieleen on mennyt, se on uskallettava myöntää tasa-arvon, resurssiongelmien ja tuen puutteen äärellä. Keskitytään uudistamaan koulu- ja työrauha erinomaisilla oppimistuloksilla! Koulutiellä professionaalisella työotteella vuodesta 1984 lähtien

Ei tunnu Nokia-areenalla kävijöitä haittaavan se valtava häiriö ja haitta, jota areenan nykyinen sijainti aiheuttaa Tampereen keskustassa asuville ja työskenteleville, puhumattakaan liikenteelle ja joukkoliikenteen käyttäjille. Olisivatkohan samaa mieltä, jos omassa asuinympäristössä olisi sama tilanne. Tiet olisivat harva se päivä kiinni niin, ettet pääsisikään kotiisi. Koko asuinympäristössäsi valtavat ruuhkat. Bussit olisivat kiertoreiteillä niin, että kotipysäkkisi ei olisikaan käytössä, vaan pysäkille matkaa pari kilometriä. 10 000 metelöivää örveltäjää kävelisi pihasi poikki ees ja taas useamman kerran viikossa. Miltä tuntuisi? Nimby?

Miten voidaan vaatia ihmistä hakemaan neljää työpaikkaa kuukaudessa, kun ystäväni on vapautunut vankilasta elokuussa ja on tällä hetkellä asunnoton? Mistä päin Suomea pitäisi töitä hakea, kun ystäväni on tänään yöpymässä Oulussa ja huomenna esimerkiksi Tampereen seudulla asuvilla ystävällä? Outoa menoa

