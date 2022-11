Sinä moraaliton varas, miten omatuntosi kolkuttaa, kun varastit Kalevankankaan haudalta omaisten sinne tuoman kanervan. Odotamme kanervan palauttamista oikealle paikalleen. Olet loukannut syvästi omaisia. Varastaminen haudalta on ala-arvoisin teko, mihinkä ihminen voi syyllistyä. Jorma

Lauantai 5.11. Linnainmaan Prisman wc ja turkoosi käsilaukku. Kiitos Sinulle ihana enkeli, kun veit laukun asiakaspalveluun. Nyt kun toivuin paniikista toivon Sinulle kaikkea hyvää. Hajamielinen mummu

Jotenkin tuntuu todella pahalta seurata, kuinka julkinen palvelu kunnilla on ajettu alas. Kunnat ovat yksityisten palveluntuottajien armoilla. Samoin on käynyt sähköyhtiöiden yksityistämisen suhteen. Tehtyjä virheitä ei voi korjata ihan hetkessä. Yksityisten armoilla

Kysymykseen, onko maallamme tulevaisuutta, voi kai vastata, että tuskin on jos maapallon väkimäärän kasvua ei saada pysäytettyä. Viikonvaihteessa oli parikin esimerkkiä siitä, mitä tapahtuu kun väkeä pakkaantuu liikaa, vaikkapa vain kujalle tai sillalle. Sillä ei liene merkitystä ihmiskunnan säilymiselle, onko suomalaisia paljon vai vähän vähempi. Katse pois omasta navasta

Ruotsissa ja Norjassa on hoitajapula. Sitä paikkaamaan maihin tuodaan hyvällä palkalla korkeasti koulutettuja hoitajia ulkomailta, Suomesta. Suomessa on hoitajapula. Sitä paikkaamaan tuodaan halpatyövoimaksi hoitajia ulkomailta, Filippiineiltä, Keniasta ja Vietnamista. Siinä on pähkinänkuoressa koko karu totuus maamme tilasta. Suomi on Pohjoismaista pudonnut kehitysmaaluokkaan. Miten tässä näin kävi

Hämeenkadun kylmän siniset 'valolakanat' eivät juurikaan ilahduta. Ovat myös ristiriitaiset muiden kauniiden ja tunnelmallisten valaistuksien kanssa, niitä jopa häiriten. Ikävä tulee perinteisiä vanhoja ja tunnelmallisia kuvioita, jotka loivat lämpimästi valoa pimeyteen. Kalseuden kammoaja

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.