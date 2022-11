Pakollista asepalvelusta naisille ei tarvita. Sen sijaan koko ikäluokkaa koskeva pakollinen kriisipalvelus olisi tarpeen. Sodan aikaan tarvitaan runsaasti myös aseetonta osaamista. Jorma66

Tampereella ja Suomella on todella erityistä mitä tarjota turisteille. Nimittäin kalliit hinnat! Ne vähentävät ostoksia ja seuraavia matkoja. Samalla saavat myös suomalaiset suuntaamaan matkansa muualle. Euroissa helppo verrata

Missä hallituksen tuet kerrostaloasujille? Vastikkeet nousevat kovaa vauhtia ja ylimääräisiin vastikkeisiin ei ole kaikilla varaa. Vain autoilevat omakotiasujat saavat aina tukea, mutta kaupunkilaiset jäävät oman onnensa nojaan. Haloo Sanna ja kepulaiset

Kerrottuun perunan syönnin vähenemiseen saattaa olla syynä koulujen "kumiperunat"! Koululaiset ovat jo vuosia valittaneet kumimaisista perunoista, eivätkä siksi syö niitä kotonakaan. Perunoista tulee sellaisia, kun ne ovat kauan kuorittuna ennen keittoa ja tarjoilua! Pottumies

Elina Paakkanen pohti mielipidekirjoituksessaan Työelämä vaikuttaa useimpiin lapsiin aiheellisesti työelämässä olevien aikuisten ajan ja jaksamisen riittävyyttä lapsilleen (AL 30.10.). Täyttä asiaa! Itse isovanhempana jäin pohtimaan isovanhempien roolia lastenlapsen elämässä. Nyt kun meitä vaareja ja mummuja edellytetään pysymään työelämässä samassa hullunmyllyssä kuin puolta nuorempia aikuisia, miten päättäjät ja työnantajat olettavat meidän ikääntyvien jaksavan antaa arvokasta aikaa ja läsnäoloa rakkaille lapsenlapsillemme, kun pelkkä selviytyminen työelämässä vie kaiken energian ja jaksamisen? Elämme muutenkin mieltä ja jaksamista haastavia aikoja. Mielelläni olisin enemmän ihanan ja rakkaan lapsenlapseni elämässä enemmän mutta kun ei jaksa. Eteenpäin sinnittelevä 60-vuotias vaari

Ratikka valtasi Tampereen pääkadun. Liikenne siirrettiin Satakunnankadulle ja Lapintielle. Autot seisovat kaasuttaen koko kadun pituuden, koska punaiset valot estävät sujuvan liikenteen. Vihreä liikennevalo päästää vain pari autoa kerrallaan eteenpäin seisomaan seuraavissa valoissa. Mitä tuloksia ilmanlaadun mittaukset antavat näillä asuntokaduilla? Vihreä aalto

Ehdotankin nyt, että sähköyhtiöt osallistuvat talkoisiin. Maksamalla mahdolliset sähkölaskujen viivästyskorot. Jollakin tavalla pitää tulla nyt kotitalouksia vastaan. Kaikki on säästetty

Kiitos ja toivomus Pirkkalan terveyskeskukselle kiitos suht' hyvästä palvelusta. Sitten toivomus. Olisiko mahdollista, että henkilökunta kulkiessaan odottavien asiakkaiden ohi edes pienen hymyn nyökkäyksen kanssa antaisi odottajalle. Pieni ele, mutta monelle se voi olla päivän ilo. Olin kesällä retkellä Lapissa ja jouduin käyttämään terveyskeskuspalvelua. Mikä ystävällisyys ja asiakkaiden huomioiminen. Siellä odottaessa vaivatkin väheni. Hymy ei maksa ja tervehtiminen kuuluu alkeellisiin käytöstapoihin. Kiire ei ole selitys

Soitin Tampereen keskitettyyn hammashoitoon ja jätin takaisinsoittopyynnön, joka soitettiin viikon kuluttua. Mielestäni pitkä aika, varsinkin kun tiedotteessa sanotaan "soitamme mahdollisimman pian". Tieto "soitamme viikon sisällä" olisi helpottanut odottelua. Ensimmäinen aika olisi ollut maaliskuussa. Näinkö Tampereella halutaan ajaa apua tarvitsevat yksityisten palveluiden käyttäjiksi? Lohkeama

Tampereen "suurkaupungin" liikenteen suunnittelu ajan tasalle. Katujen leveys on historiallisten yksikerroksisten pientalojen ja hevoskärryjen ajalta. Suurissa kaupungeissa eri suuntiin ajava liikenne ohjataan omille kaduilleen. Tampereen liikennettä haittaa myös maakunnista tulevien autoilijoiden puuttuva taito kaistoittamiseen. Lännestä itään ja idästä länteen kulkeva ajoneuvoliikenne on ohjattava eri kaduille! Suurenmoinen jäähallin sijainti tukkii liikenteen sujuvuuden. Kalliit rahavuodot kaupungille. Miten asemakaavassa on sallittu tämä haitta? Miten maailmankuulu arkkitehti on suostunut? Urheilupomot veivät rahat. Miten perintä edistyy? Kaupungin kehitys

Tampereella satojen metrien jono ihmisiä jonottamassa ruokakassia! Saman aikaisesti kaupunki rakentaa sähkölaudoille väyliä ja parkkipaikkoja. Valtuuston joka hoitaa asioita näin olemme oikein äänestämällä valinneet! Make

Eikö koulujen liikuntatiloja voisi antaa maksutta seurojen käyttöön, kun ne ovat jo olemassa ja niitä täytyy kuitenkin lämmittää. Voisi jättää vaikka jääradat rakentamatta. Maisteri

Voisikos jo tv-toimittajatkin lopettaa Manse-sanan käytön Tampereesta,se on syvältä historiasta. Vaari

