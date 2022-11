Voisiko hautausmaiden muistolaattamuurien juurelle tehdä matalan kuumuuden kestävän kynttilätelineen, esimerkiksi tulta suojaava enkelinsiipiteoksen? Ei ole kiva katsella tuulen mukana lentäneiden kynttilöiden jätteitä pitkin hautausmaata. Mami

Milloin holtiton sähköpotkulautailu saadaan järjestykseen? 3. marraskuuta kello 18.35 kävelin Tampereella Rongankadun eteläistä jalkakäytävää itään. Nuori nainen oli ajaa päälleni Rautatienkadun kulmassa pikaruokalan kohdalla. Hän tuli kovaa vauhtia jalkakäytävää pitkin, vaikka leveä pyörätie on kadun toisella puolen ja selkeästi merkitty. Venäytin selkäni. Neiti ei edes anteeksi pyytänyt. Viikko sitten olin menettää kauppakassini Rongantunnelin Tammelan puoleisessa päässä. Joka päivä Tullin raitiotiepysäkin eteläisellä laiturilla varsinkin ruuhka-aikaan läheltä piti -tilanteita, kun siitä ajetaan vauhdilla läpi sähköpotkulaudoilla ja polkupyörilläkin. Laiturialue Attilan seinään saakka on liikennemerkein tarkoitettu vain kävelijöille ja raitiotien asiakkaille. Pyörätie on kadun toisella, pohjoisella puolella. Merkintöjä pitäisi selkiyttää ja laittaa kaksi puolipuomia, jotta sokeampikin huomaa kyseessä olevan jalankulkualue. Sähköpotkulaudan hinnoitteluun on lisättävä vakuutus, joka korvaa allejääneen ja päälleajaneen vahingot. Kustannukset eivät kuulu veronmaksajille. Alkolukko olisi myös hyvä tai totaalinen käyttäkielto kello 22 jälkeen. Matti Pirneskoski

Yllättävää, miten vaalikoneen mukaan vain harva pitää jumalanpalvelusta ja rukousta enää tärkeänä, vaikka kyseessä on kirkon vaalit. Missä mennään

Seutujohtaja, seututietopäällikkö ja niin edelleen, mistä näitä jonninjoutavia virkanimikkeitä kumpuaa? On vissiin perustettu oikein virkanimikkeiden kovapalkkainen keksijäkerho. Eipä tarvitse ihmetellä, mihin verorahat menee. Himmeli himmeleiden joukossa

Häpeän suomalaisten poliitikkojen lirkuttelua ja konttaamista Unkarin ja Turkin diktaattoreiden ajanvietteenä. Mahtaa niillä olla hauskaa. Mikkovaan

Kauppareissut ovat mielenkiintoisia jo kuntoilunkin kannalta, enkä tilaisi verkko- tai seittiruokia kotiin. Sipi

Miksi ihmeessä Hämeenkadulle on tehty kavennuksia ja ylisuuria käyttämättömiä alueita? Ratikkakiskojen viereen molemmille puolille olisi mahtunut molempiin suuntiin oma kaista busseille, takseille ja polkupyörille/sähköpotkulaudoille. Jalankulkijoille riittäisi kapeampikin jalkakäytävä. Nyt bussista ulos tullessa astuu pyöräkaistalle, jossa liikennettä molempiin suuntiin. Kyllähän aikuiset ihmiset uskaltavat ajaa lähes tyhjillä kaduilla hiljaisessa liikenteessä, kun maailman metropoleissa polkupyöräilijät ajavat autojen seassa ja liikenne on vähän vilkkaampaa kun Tampereella! Ihmettelevä ihminen

Pari vuotta sitten ilmastodenialisteja pidettiin foliohattuina. Nyt tuhotaan luontoa, minkä keritään ja rakennetaan uusia asuinalueita, teitä ja rautateitä eikä kukaan taivastele, että minkälaisen tulevaisuuden jätämme lapsillemme. Jos jatkuva rakentaminen on kehitystä, niin voi ostaa lego-paketin

Kauanko menee aikaa siihen, kun ydinvoiman lisäämisen kannattajia haukutaan, kuten kaasun kannattajia haukutaan tänään. Voipi olla jännät paikat ydinvoimaloiden kanssa 30 vuoden päästä. Eikö kannattaisi valjastaa noita luonnonvoimia paremmin. Ihminen kaikessa viisaudessaan on saanut tuulet ja sateet voimistumaan. Myös aurinko porottaa kuumempana kuin koskaan. Näitä energioita pitäisi pystyä paremmin ja suuremmissa määrin käyttämään energian lähteinä. a.k.u

Miksi ihmeessä lottoamisessa pitää tunnistautua? Siihen tarvitaan taas vain kalliita laiteinvestointeja ja se kuluttaa jälleen paljon lisää kallista sähköä. Kyllä Isoveli valvoo jo muutenkin meitä kaikissa korttimaksuissa aivan liikaakin. Jo riittäisi kontrolli ja tarvitaan vapautta elää! Maalaisjärki

Pitäisihän sen olla itsestään selvyys, että kun kaupungin vastuulta poistuu merkittävä osuus toiminnoista hyvinvointialueelle, niin sen pitää näkyä myös hallinnon keventymisenä. Muutosneuvottelut käyntiin valtuuston ja lautakuntien osalta ja byrokratiasta säästyvät rahat voidaan käyttää sitten johonkin hyödylliseen. Timppa

Liikenisiköhän Kaupin urheilupuiston alueen kymmenistä tuhansista maa-aineskuormista muutama Kuntokolmosen Näsijärven rantaa myötäilevälle osuudelle? Se on joka kevät ja syksy kurainen pelkästään silloin, kun ilma on kostea, sateesta puhumattakaan. Reitti on todella suosittu ja mukava. Kyseisellä osuudella kulkee myös autoja veneiden säilytyspaikoille ja se vaikuttaa osaltaan asiaan. Mitään laitteita tai rakennelmia ei tarvita, ainoastaan kuivaa maata jalkojen alle. Lenkkeilijä

Eläkkeiden nousu noin 6,5 prosenttia, kiinteistöveron 10 prosenttia, elintarvikkeet, sähköt ynnä muut nousseet ties mitä. Turha hehkuttaa! Raili

Suomen hallitus on epäonnistumassa omien ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa. Tämä tavoite on kirjattu ilmastolakiin. Päästöjen vähentäminen, uusiutuva energia, metsien suojelu ja ympäristöystävälliset investoinnit ovat ainoat keinot, joilla voimme pelastaa planeetan. Hyvä hallitus, nyt pitää toimia! Herätys

Kertokaa nuorille, että elimistö tuottaa kasvuhormonia nukkuessa. Se on paras motivaatio nuorille alkaa huolehtia riittävistä yöunista (Al 2.11.). Hyvä juttu

Lauri Ruippo niin oikeessa! Jos tomaatit, kurkut tai jotkut etelän hetelmät olisivat suomalaisille jotenkin elintärkeitä, oltais kualtu koko Suomen heimo jo aikoja sitten. Enemmän elämää ja vähemmän turhan höösäämistä

Paljonkohan on vitamiineja kasvihuonetomaatissa ja -kurkussa, kun kasvatetaan keinovalossa? Tippa Oksanen

Jääkiekon SM-liigaa pelataan älykiekolla, joka antaa monenlaista dataa. Voisiko siihen liittää vielä sellaisen ominaisuuden, että se sytyttäisi punalampun tai ilmoittaisi siitä jollain tavalla, kun kiekko ylittää maaliviivan? Ei tarvisi tuomareiden ja tilannehuoneen arvailla epäselvissä tilanteissa. Ketp

Hei moottoriurheilijat, mitä kohtaa ette ymmärrä sanassa ilmastokatastrofi? Loppu turhalle saastuttamiselle

Taidankin muuttaa Härmälänrantaan. Säästän kiikarien hinnan, jos haluan seurata naapuritalon rouvan aamu- ja iltatouhuja. Pitää vaan toimia nopeasti ennen kuin ehtivät rakentaa tähän 8 metrin rakoon jonkun miniomakotitalon. Tehokasta on maankäyttö nykyään Tampereella. Kohta alkaa kauhea poru miksi näin on voitu joskus rakentaa. A.R.

Suomen kannattaisi 'ulkoistaa' vankilat ulkomaille, kuten yrityksetkin tekevät tehtailleen. Romania olisi hyvä edullinen vaihtoehto, jonne muun muassa Nokian Renkaatkin tekee tehtaan. Siperia opettaa

On aivan kestämätöntä, että Tampereen Sähkölaitos käärii energiansiirtomaksun väliaikaisista alennuksista saadut hyödyt omaan taskuunsa, sen sijaan että siirtäisi alennuksen kuluttajahintoihin, kuten varmasti on tarkoitettu! Ihmettelen vaan

Maahanmuuttovirasto on etelästä tulleiden ihmisten kimpussa, kun todellisuudessa Suomessa on paljon idästä tulleita naisia, jotka ovat valeavioliitossa, ja eroavat heti kun saavat kansalaisuuden. Osalla suomalaisista miehistä on takanaan jo useita avioliittoja näiden naisten kanssa, mutta silti myönnetään aika helposti oleskelulupia uusille vaimoille. Rakkaus ei tunne rajoja, ja oikean rakkauden kyllä tunnistaa

Nekalan mummu kyseli, miksi Nokian Renkaat ei tee tehdasta Suomeen. Syy on hyvinkin ilmeinen: suomalainen työntekijä oheiskuluineen on liian kallis, koska kuluttajat haluavat niitä halpoja renkaita. Suomi rankaisee työllistäjää

