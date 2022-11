Nokia-areena on nyt kaikkien saatavilla paikkansa ansiosta. Ei koko hallillinen katsojia voi asua julkisten kulkuneuvojen saavuttamattomissa. Niitä henkilöitä on vain murto-osa. Suuri yleisö pääsee hyvin julkisilla kulkemaan, jos vain sitä älyä käytettäisiin. Sinänsä pelipäivien ja muidenkin keskustan ruuhkat ei itseäni harmita ollenkaan. Se on elämää elävässä keskustassa. Ei haittaa

Nimimerkki Äly lienee jo jättänyt, oletko tietoinen, että Tampereelle tullessa on liityntäparkki lähellä pysäkkiä. Sieltä voi nousta bussiin ja pääsee Areenan lähelle. Liigamatseihin lipulla pääsee ilmaiseksi. Suosittelen. Älykästä

Jos Nokia-areena olisi tehty jonnekin kauas pellolle tai metsään, niin sinne olisi pakko lähteä omalla autolla. Turisteillekin on helppo saapua tapahtumiin kun pääsee junalla lähelle ja hotelleista. Oli niitä ruuhkia Hakametsässäkin pelien jälkeen. Jo parkkipaikalla joutui jonottamaan kauan ennen kuin pääsi tielle. Pelien jälkeen oli esimerkiksi Rantatiellä liikenne jumissa. Keskustaan on aina helppo tulla! Toimii

Olen eri mieltä Äly hoin kanssa areenan sijainnista. Siihen on syynsä, miksi missään maailmalla areenoita ei enää rakenneta ydinkeskustoihin, vaan pikemminkin entistä etäämmälle niistä. Isot tapahtumat keskusta-areenoilla aiheuttavat liian suurta haittaa ja häiriötä keskusta-alueiden muille käyttötarpeille ja erityisesti liikenteelle. Näin tapahtuu valitettavasti myös Tampereella. Iso virhe

Eihän sitä tietysti julkisilla ihan ovelta ovelle ole tarkoituskaan päästä, mutta mikä on linjan 29 tarkoitus, kun sillä ei pääse Raholasta kikkailematta oikein mihinkään? Ei osu linjalle ratikkapysäkki, ei ammattikoulu, ei Keskustori, ei Hämeenkatu, ei rautatieasema, Nokia-areena eikä Tampere-talo, hautuumaista puhumattakaan. Vaikka poistamassa linjaa vissiin ollaankin, niin mikäs tässä. Ostetaan lisää bensaa tankkiin. Osumatarkkuus

Täytyykö jalankulkijan kohta suorittaa "jalankulkukortti"? Vähän siltä tuntuu, kun poliisikin sanoo, että jalankulkijan täytyy noudattaa tieliikennelain pykäliä esimerkiksi Hämeenkadulla. Reinok

Suomen talous on syöksykierteessä, jonka nyt myös VATT omassa lausunnossaan vahvistaa! Nykyinen hallitus on toteuttanut sdp:n ohjelmaa, josta vastaa pääministeri Sanna Marin! Nyt kun vaalit lähestyvät, niin useammalta taholta vastuunpakoilijoita alkaa ilmaantumaan! Pidetään kuitenkin mielessä, että vastuun velkaantumisesta kantaa pääministeripuolue ja Sanna Marin sen puheenjohtajana! Timpuri

Sote tulee oletko valmis. Poikkeustilaan on annettu ohjeet varautua vähintään kolmen päivän eväillä, patteriradiolla ynnä muulla. Sotea varten en ole nähnyt minkäänlaista ohjetta. Täytynee pysytellä mahdollisimman terveenä. Jukka A.

