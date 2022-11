Kiitos toimivasta Tampereen Hämeenkadusta. Entiseen verrattuna siinä on ilo kävellä. Se on myös kaunis. Väkeä mahtuu hyvin kävelemään ja autoliikenne on sopivan vilkasta. Ei ole ihme, että Tampere on niin vetovoimainen. Pakokaasut ja pomppukatu historiaa

Posti rankattiin aivan oikeutetusti huonoimmaksi palvelualan firmaksi. Voi vaan kuvitella miten se suhtautuu työntekijöihinsä. Jos suhtautuminen on yhtä surkeaa ja ylimielistä kuin suhtautuminen asiakkaisiinsa, niin sääliksi käy. Valtion, elikkäs (meidän) omistamaa firmaa on johdettu, kaikkine muutoksineen, päin peetä jo vuosikaudet. Johtajat osaamattomia

Rengaskorjaamot painottavat jälkikiristyksen tärkeyttä. Kuinkahan huoltokorjaamot kiristävät renkaat kerralla oikein, koska asiasta ei milloinkaan puhuta autoa noudettaessa? Lähes aina huollossa tarkastetaan tai säädetään jarrut ja siis irrotetaan pyöränpultitkin. Kumpi ammattikunta on oikeassa?

Romaniaan Nokian rengastehdas! Kas kun ei Ukrainaan. Mikä vika Suomessa on, ettei Nokian Renkaat voi keskittää tuotantoaan tänne? Nekalan mummu

Miksi Tampereen yliopisto jatkaa yhä etäopetusta, vaikka on todettu että opiskelijat ovat voineet erittäin huonosti pitkän koronaeristyksen jälkeen. Huolestunut vanhempi

