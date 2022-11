Nyt kun kellojen siirtely on kaikille tuttua, niin voisiko kelloja siirtää joka päivä kello 18 kaksi tuntia taaksepäin ja vastaavasti kello 3 yöllä kaksi tuntia eteenpäin? Jäisi paljon enemmän aikaa harrastuksille, kotitöille ja kaikkeen muuhun kiireisen arjen keskellä. Ei olisi elämä niin hektistä. Aika on jatkuvasti lisääntyvä luonnonvara

Ikävä, että hieno valoshow Tampereen Koskipuistossa oli pilattu aivan liian kovalla musiikin volyymilla. Korvat hellinä

Nimimerkille Äly hoi. Asun 15 kilometrin päässä Nokia-areenalta. Kävellä sinne en jaksa. Julkisilla en pääse, kun bussilinja siirtyi pois. Auto on ainut vaihtoehto. Miten perustelet, että areena on parhaassa paikassa? Lähiseutujen kadut suljetaan, kun areenalla tapahtuu. Siitä on iso haitta keskustassa asuville, työskenteleville ja vieraileville. Kävellen, pyörällä, autolla, julkisilla, kaikilla joutuu kiertoreiteille areenan takia. Ja ruuhkat ovat valtavat. Ei ollut Hakametsässä näitä ongelmia. Äly lienee jo jättänyt

Nyt pitäisi sähköä säästää, muttei se onnistu. Kun kellon siirron myötä tulee pimeä aikaisemmin. Jorge

Suomalaista hyvinvointivaltiota ei olisi ilman suomalaista vahvaa ay-liikettä. Aution Jykä

