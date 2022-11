Usein sairaalassa saa hyvän hoidon, mutta en haluaisi seuraavaa ratkaisua. Kun on kova kipu, ei syytä selvitetä, vaan lähetetään kotiin ja käsketään ottamaan vaan paljon särkylääkkeitä, vaikka ei pysty kunnolla edes nukkumaan. Mistä saan apua, jos ei sairaalastakaan? Jääkö hoito

Täysosuma! Acutan aivoverenkiertohäiriöyksikön ja neurologian osaston lääkärit, hoitajat ja muu henkilökunta suoriutuivat pelistä täydellisesti. Pelaajapula ja jatkuva kiire eivät haitanneet erinomaista lopputulosta. RV

"Kannan täyden vastuun kaikista Fortumin johtoryhmän päätöksistä toimitusjohtajakaudellani", Fortumin entinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo. Mitähän se käytännössä merkitsee? Tygo

Valoverhot Hämeenkadulla hämmentävät. Onko tosiaan niin, että koristevalon täytyy koko ajan olla liikkeessä vain siksi, että se on valoverhoilla mahdollista? Ihmettelen myös outoa väritystä: pinkki ei korosta arvokasta pääkatua. Valoviikkofani yli 50 vuotta

Vilusen puistokatu Tampereella on muuttunut pysäköintikaduksi, taksiyrittäjän kuljettajat pysäköivät autonsa kadun varteen, autoja voi jopa kymmenen jonoon pysäköitynä. Ohittaminen on hankalaa, kun joutuu ajamaan väärällä kaistalla pitkän matkan, jalankulkijat väistävät pysäköityjen autojen väliin, kun on kapea katu. Koululaiset ajavat pyörillään henkensä kaupalla. Talvi tulee ja katu kapenee edelleen, vaaratilanteet lisääntyy. Kadun auraus vaikeutuu, kun autot ovat pysäköitynä yötä päivää. Paapa 70 v.

On esitetty vaikka minkälaisia syitä hintojen nousulle. Suurin syy löytyy suurten yhtiöiden ahneudesta. Ovat löytäneet markkinaraon syyttäen sotaa ja vaikka mitä, että kuluttaja ostaa vaikka hinta hirvittää. Ei liene epäilystä, mistä suuret voitot ovat tulleet. Jos huonosti menee, huudetaan valtiota ja veronmaksajia apuun. Tuomo

Hyvinvointialuejohtaja Erhola vastaa ylilääkärin huoleen terveydenhoidon palveluiden saatavuudesta seuraavasti: "Meillä on hyvässä vauhdissa strateginen suunnittelu, tehdään erilaisia ohjelmia, organisaatiota, talousarviota ja investointisuunnitelmia." Kerroin syövälleni, että nämä sinulla ovat vastassa vuoden alusta. Syöpä heti säikähti ja meni pois. Ja me hölmöt halusimme vain hoitoa

Onko mahdotonta jättää koulussa liikuntatunnilla kännykkä pois matkasta. Se voisi olla hyvä elämys oppilaille silloin, kun liikutaan luonnossa. Vapauteen

