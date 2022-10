Keskustassa asuvat ovat valittaneet viime aikoina ravintoloiden metelistä. Jos asut keskustassa, niin eikö ole luultavaa, että siellä on myös ääniä? Me asumme omakotialueella ja naapuritalossa asuu juopotteleva perhe. Tätä emme odottaneet, kun muutimme omakotialueella että viereen tulee " keskikaljakuppila". Haluaisin nukkua rauhassa

Tahmelassa Tampereella tuntuu olevan omat säännöt koirien kiinnipidon suhteen. Kolmas päivä putkeen kun näen vapaana olevan koiran. Sinäkin aamulla 25.10., joka huutelit Tarmo-koiraa, yritin huutaa sinulle että ota se koira kiinni, mutta kuuntelit mieluummin musiikkia. Kaikilla on samat säännöt

Miten voi pelata Crowdsorsa-mobiilipeliä (Al 25.10.) autolla, kun katsastushenkilö kehotti poistamaan puhelinpidikkeen tuulilasista, vaikka se oli tuulilasin vasemmassa reunassa. Kehotus merkattiin papereihin. Vallankäyttöäkö edelleen

Keväällä eräs rakentaja hehkutti Makkarajärven uutta asuinaluetta, ei tarvita edes omaa autoa, kun ratikalla pääsee joka paikkaan. Parkkipaikkoja on varmaan sen takia vähennetty tai kaikilla ei ole matkalippua, ja sen huomaa. Pelastustiet on parkkeerattuja autoja täynnä. Lakikin sen taitaa kieltää. Vetale

Admiral Observer, taitaa olla kova perunalaatu kehitetty hinnan takia: kestää käsittelyä, säilyy myymälän laareissa pitkään ja sitä on helppo tehdä lastuja. Näinhän on käynyt mansikoillekin. Nekin pysyvät pitkään myyntikuntoisina, mutta maku on vaihtunut. Paluu vanhaan tapahtuu vain jättämällä uudet lajikkeet ostamatta. Hinta vai maku

Miksi "tunninjuna" menisi lentokentälle, joka on Vantaalla? Jos matka jatkuu Helsinkiin, niin sieltä on matkaa Helsingin rautatieasemalle lähes 20 kilometriä. Loppumatka kestää helposti puoli tuntia. Epätietoinen

Kun metsiä ennallistetaan, niin tehdään se sitten kunnolla. Ei riitä, että palautetaan metsä suoksi, vaan se on palautettava metsäksi, joka oli ennen soistumista. Monihuuhaamuotoisuus

