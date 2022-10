Pormestarin, konsernijohtajan ja muiden johtavien viranhaltijoiden palkkoja varmaan pienennetään nyt, kun iso sote-sektori jää pois vastuualueesta. Samoin valtuuston ja hallituksen palkkioita, kun perehtymistä ja käsittelyä vaativia asioita on vähemmän. Säästäväinen

Tein ensimmäisen sote-taksin asiontintireissun. Hyvin toimi kaikilta osin. Kiitos ohjauskeskus ja Tuomi Logistiikka. Söde

Enkeleitä onko heitä, kyllä on. Kiitos sinulle enkeli, kun 25.10. kaupan kassalla maksoit ostokseni. En muistanut pankkikorttini tunnuslukua maksutilanteessa. Muistamaton mummeli

Rantatunneli on osoittanut käytännöllisyytensä, mutta myös haavoittuvuutensa. Miksi Hämeenkatu piti sulkea henkilöautoliikenteeltä, vaikka se olisi ollut elintärkeä varaväylä tunnelin tukkeutuessa. Toinen ongelma on tunnelin liian alhainen nopeusrajoitus, joka aiheuttaa vaaratilanteita. On järkevää antaa auton kulkea alamäkeä vapaalla 70 km/h. Tunnelin käyttäjä

Tuli seurakunnan vaalikirje. Kaikki ehdokkaat kuvissa. Jokaisella ilmeestä päätellen pitkä vankeustuomio edessä. Vakavaa vakavampi juttu - kirkon jäsenkato

Tämä uppiniskainen kansa ei opi eikä tottele mitään, esimerkiksi Taysissa ja terveyskeskuksissa kehotetaan käyttämään maskia, mutta vain aniharvat noudattavat tätä! Ehdotus: otetaan palveltavaksi vain maskilliset! K.M.

