Ylöjärvellä Soppeenmäessä 24.10. noin kello 15 yli 90-vuotias äitini lähti rollaattorin kanssa käymään Lidlissä ja oli ottanut koppaansa hedelmiä, ruisleipää ja pari maitoa. Kassalla äitini oli huomannut, että rahapussi oli jäänyt kotiin. Hän pyysi, että saisi jättää ostokset kassalle, kun on lähdettävä hakemaan rahat kotoa. Kassajonossa äitini takana oleva nuori nainen sanoi, että hän voi maksaa äitini ostokset!! Äiti oli kysynyt, miten hän voi korvata tämän (kun oli aivan tuntematon), niin nainen sanoi, että olkoon tämä sinulle joululahja! Miten ihania ihmisiä vielä onkaan olemassa! Kiitos sinulle, maanpäällinen enkeli! Äitini puolesta kiitollisuudella tytär

Aina jää kertomatta, nyt ei! Hatanpään Leiko24 on luksusta. Kiitos korjauksesta 19.10. 10 pistettä ja papukaijamerkki

Käsittämätöntä sekoilua Ilveksen johdossa. "Päävalmentajan taktiikka ei toiminut oikein viime vuosien ratkaisuotteluissa". Entäs nyt? Kohta ei päästä edes niihin ratkaisuotteluihin. Myrrä takaisin! Ja heti (sanois Hönttä ja Toippari sekä moni muu) Meinando Al Karvalju

No, mitenkäs se Ilveksen valmentajan vaihtaminen on parantanut joukkueen pelaamista. Joko taas olis aika vaihtaa koutsia. Vaihtamalla paranee

Jalkakäytäviä on tehokkaasti otettu käyttöön pyöräilijöille ja scooteille samoin kuin yksisuuntaisia katuja avattu pyöräilijöille molempiin suuntiin. Olisiko nyt aika panostaa vain jalankulkijoille suunniteltuihin jalkakäytäväosuuksiin esimerkiksi Satakunnansilta Tampereella. Mikko47

Vehmaisten koulun pihalla on paljon suuria lehtipuita, jotka juuri nyt pudottavat lehtiään. Tampereen kaupungin työmiehet ajelevat koneillaan poistamassa niitä joka päivä. Miksi ei odoteta, että ne ovat melkein kaikki pudonneet ja mennä vasta sitten koneilaan vasta sitten. Onko kaupungilla pulaa töistä! Energiaa tuhlataan

Nyt alkaa keskustapuolueen ja Annika Saarikon toiminta näyttämään todella epätoivoselta. En enää ihmettele, että kannatus jatkaa laskemistaan. Nyt yrittää pyörtää omia päätöksiään hallituksessa ja pistää kaiken Sanna Marinin vastuulle. Kokoomuksesta ainakin tietää mitä ne haluavat (kyykyttää työntekijää). Keskustan touhua voi verrata Paavo Väyrysen sekalaiseen toimintaan. Illalla ei tiedä mitä aamulla tekee tai on tekemättä. Ymmärrän keskustan touhuja yhtä paljon kuin vihreiden talouspolitiikkaa. Surkastuuko puolue kokonaan pois

Kaukajärven K-Raudan edessä olevalla parkkipaikalla, sen pohjoispäässä on monta vuotta ollut varastoituna styroxia. Alue on aidattu verkkoaidalla. Näin ollen tuulisella ilmalla on styroxia levinnyt pieniä ja suurempiakin kappaleita ympäristöönsä. Lisäksi aineesta leviää ikävä "kemiallinen" haju. Alue on häpeäksi ympäristölle! Kyllästynyt

Jos tavallinen asukas hakee rakennuslupaa, eikä saisi riittävästi parkkipaikkoja mahtumaan, niin jäisi lupa saamatta. Nyt Tammelan stadionille vasta etsitään paikkoja! Eikö suunnittelussa ole unohdettu nyt jotain? Maan alle niinkuin autotkin

Kyllähän venäläiset voivat järjestää hiihtokisat heille myötämielisten maiden kanssa. Nämä saman ajatusmaailman jakavat, diktaattorin hallitsemat, maat voivat hiihdellä keskenään. Illalla pieni suuri mies jakaa sitten mitaleita kaulat täyteen. Paikalle pakotettu yleisö taputtaisi hurjasti, kun Iran saisi ensimmäisen hiihtomitalinsa. Pohjois-Koreallekin pakkopronssia

Voisiko pankit ystävällisesti selvittää, koska lähes ainoa tapa saada rahaa nykypäivänä on automaatti. On Ottoa ja Nostoa, erona on se, että toisessa nostosta peritään 0,70 euroa. Voinee olla yllätys. Omaa rahaa kuitenkin nostan

Ennallistaminen. Eikö tämän nykyisen päättäjäpolvenkin pitäisi jo tajuta, millä maamme vauraudella heidät on kasvatettu ja koulutettu? Jos ei, niin kerron maalla, metsällä ja teknologialla. Toivoisin vähän enemmän kunnioitusta menneisyyteen! Ei tarvis olla niin pisteidenhakuinen. Kalle

Suomen talouskasvu ei näytä kestävän luonnon ennallistamista. Suomi näyttää EU:lle, mikä maailmassa on tärkeätä ja mikä ei. Huhhuh

Kaupin pallokenttien valoista voisi sytyttää ainakin osan, kun viereisten kuntopolkujen valot ovat remontissa. Tampereella valot palavat, kun ei tarvitse, ja päin vastoin. Oikea käsi ei tiedä mitä vasen tekee

Voitaisiinko kaupungin työntekijöille pitää pikakurssi ajovalojen käytöstä? Jatkuvasti tulee illan pimeillä vastaan valkoisia henkilöautoja, joissa kaupungin vaakuna kyljessä eikä pala muuta kuin pienet päiväajovalot keulalla ja takana ei mitään. Näetkö mihin ajat?

