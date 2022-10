Funtsin tässä vaa ku palkkojen ja hinnan nousujen piti kulkea käsi kädessä. Nii ny rupee kyllä lompsasta kolikot loppuun. Tuntuu ettei auta vaikka joka aamu seittemäksi meet. Säästäny oo joka pennin koko ikäni. Ny mulla vaa ei oo enää mistä säästää. Enkä silti valita vaan tää on sitä realismia. Oon vaa ny pirskatin huolissani. Iskä

Härmälässä Tampereella on vanha Lepolan huvila, joka on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Arvokkaalla alueella on Lepolanpolku kerrostaloineen. Valitettavasti polusta on tullut koirien käymälä. Sivistymättömät ulkoiluttajat antavat koirien kulkea talojen puolta ja tehdä tarpeensa seinien, ikkunoiden ja parvekkeiden lähelle. Talojen tonteille, jopa liki lasten kiipeilytelinettä. Jätös ei häviä kännykkään tuijottamalla

Näistä dronehavainnoista Suomen maaperällä kovin kohistaan. Tuskinpa suurvallat tarvitsevat droneja saadakseen tietoa kyseisen maan sotilastoiminnasta. Kaikilla löytynee supertarkat satelliittien kautta toimivat kamerayhteydet, agenttien lisäksi. Kyllä Suomi on jo moneen kertaan skannattu suurvaltojen toimesta avaruudesta käsin, huoli pois. Ehdotan koko Suomen mantereen päälle asennettavaksi peittävää kupolia, täten säästämme rahat suunnitellusta aidasta. Sotatieteen undulaatti

Sähköpotkulaudat ovat ilmastorasite, koska niillä korvataan vähäpäästöisempiä liikkumistapoja, kuten kävely tai pyöräily. Lisäksi meillä on energia ja sähkökriisi, johon sähkön turha käyttö huonosti sopii. Tampereen päättäjien olisi aika siirtyä ilmastopuheista ilmastotekoihin ja kieltää laudat. Turha on turhaa

Ostin Rohee-katulehden Tampereen Sokoksen edessä olleelta myyjältä. Onkin hyvä lehti, ja lisäksi työ auttaa myyjiä, jotka ovat rehellisellä asialla tunnuksineen. Kympin arvoinen

Kiitos nimimerkille Aivola! Kirjoitit naulan kantaan pankkien vastuusta digijärjestelmän ongelmissa. Ikäihmiset on pakotettu täysin puutteellisin taidoin hoitamaan pankkiasiansa verkossa. Sitten, kun pankkitilillesi kohdistuu hyökkäys, nostaa pankki kädet pystyyn. Ei kuulu heille. Kaikilla vanhuksilla ei ole digitukea kotona. Äänestäisin tulevissa vaaleissa, puolueesta riippumatta, sitä ehdokasta, joka ottaisi nämä asiat hoitoonsa ja lopettaisi vanhusten eriarvoisen kohtelun. Ei niin digi

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.