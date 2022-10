Amanda Laurila kirjoitti ulkonäkö paineista asiaa. Omakohtainen kokemus on: olin 50 vuotta tiptop kunnossa kehollisesti ja fyysisesti saamatta mitään kehua tai arvostusta asiasta. Nyt kun eri syiden vuoksi olen lihonut ja hengästyn helpommin, niin ulkonäköni lähes jokainen kommentoi: ”Sinäpä olet lihonut” tai ”Oletpas sinä huonontunut”. No, en elä heidän ehdoillaan! Miesoletettu

Iloinen mieli ja lämmin läikähdys tulee, kun näkee perheitä lapsineen, mummoja lapsenlapsineen kaduilla täällä pitkin lähialueita liikkumassa keskellä kirkasta päivää, ihanassa pirteässä syysilmassa! Eläköön syysloma, se yhdistää perheitä, näitä lisää

Hedelmäpussit saa helposti ja nopeasti auki näin: Tartu toisella kädellä toisesta kahvasta, toisella toisesta. Vedä ulospäin ja pussi aukeaa kahvan juuresta. Ohjeet voisi laminoida pussitelineen viereen. (Vanhasta valoverhosta voi ommella monta kestopussia) Asiakas

Uudet väylähankkeet herättävät Pirkanmaalla kauhua. Laajat virkistysalueet ovat uhattuina. Niiden merkitys hyvinvoinnillemme on suuri. Meidän pitää myös nopeasti ja tehokkaasti vähentää liikenteen päästöjä, sillä ilmastotavoitteet ovat karkaamassa. Nämä ovat asioita, joita lyhytnäköisellä talouden kasvun tavoittelulla ei pysty korvaamaan. Viimeistään nyt on aika panna asiat tärkeysjärjestykseen. Unohdetaan ahneus

Miettikää päättäjät, ei tarvita uutta rataa Tampereen ja Helsingin välille, minun työkaverit lähtivät Hervannasta bussilla ja nousivat toiseen bussiin Tampereen asemalta ja työt alkoi kello 8 Haagassa. Ja klo 16 alkoi kotiinpaluu. Ei siinä juuri lapsia nähnyt, herätys kello 4 ja kotona joskus 19.30 illalla. Jotka tunnin junakyytiä vaatii, muuttakoot Helsinkiin. Nuoruus ja hulluus, vanhuus ja viisaus

Toisenluokan nysseläinen, taitaisi kokonaisvaltaisesti paras ratkaisu olla että linja 82 menisi edelleen Keskustorille. Tarpeeton matkustajien hyppyyttäminen Pyynikintorilla kulkuvälineestä toiseen on huonon suunnittelun tulosta. 99 prosenttia vaihtajistakin jäänee kahden pysäkin päästä Keakustorilla? Admiral Observer

Ylioppilastutkintoa ei saa poistaa. Emme ole samanlaisia ja meitä ei pidä tasapäistää. Ne jotka ovat motivoituneita opiskelemaan, he opiskelevat. En ollut kiinnostunut opiskelusta kun vasta muutaman työvuoden jälkeen motivoiduin. Halusin parempaa elämää. Ihmisen tulee olla motivoitunut pärjätäkseen elämässä niin koulunkäynnissä kuin työelämässä. Insinööri pitkän kaavan kautta

Terveysasemien tavoittaminen puhelimitse on mahdotonta akuutissa asiassa, nauhalla kuului ääni, joka sanoi että: palvelussamme on ruuhkaa, soita myöhemmin uudelleen. Edes soittopyyntöä ei voinut jättää. Asia on syytä pikaisesti korjata. Tällä tavoin tukitaan päivystykset ja Acuta, kun yhteyttä ei saa terveysasemalle. Ei hätää mutta akuuttiasia oli

En tajuu. Kaikenlaista ruokaa voi tilata, mutta ruokajuomaani olutta ei. Hei te eduskuntahemmot nykyaikaan. Euroopassa kai ollaan. Tammela

Mitäpä jos Ruotsi ei olisi ottanut vastaan tuhansia suomalaisia, kun Suomi kävi sotaa? Ihmisillä on näköjään lyhyt muisti. Valitettavasti

Koska Messukyläntien- ja kadun liikenne saadaan rauhoitettua? Sekä autot että polkupyörät ajavat 'sata lasissa' ja vaikea uskoa nopeudesta, että ollaan kaupunkialueella. Talojen pihasta on mahdotonta päästä tielle aamuisin turvallisesti. Jalankulkijoillakin täyttä lottoa, kun vauhti jalkakäytävällä on kuin kiihdytyskisoissa.Todella vaarallinen alue! Nopeusrajoitus ensin 30 ja valvontaa, jos muuta ei saada nopeasti! Asukas

Tampere varmaan lopettanee kuntaveron, kun sähkölaitos tulouttaa jättivoittonsa osinkoina. Verot eri kautta

Olipa mieltäylentävää lukea Jukka Männikön ennustus tulevista vuosista (AL 17.10.). Terveydenhuolto on jo niin pohjalla, ettei syvemmälle kai voi enää vajota. Lääkärit ovat reseptienkirjoitusautomaatteja ja vaivojen aiheuttajat jäävät lähes poikkeuksetta tutkimatta, kun ei ole lupa lähettää tarkempiin tutkimuksiin. Vältä vaivoja loppuvuonna

Oli tarkoitus tulla lauantaina 15.10. Ratinan kauppakeskukseen ostoksille. Viinikan liikenneympyrässä jouduimme autojonon hännille. Tiesimme kokemuksesta, että katkeamaton ruuhkajono johtaa juuri Ratinan kauppakeskukseen. Sama on tilanne aina kun Nokia-areenalla on tapahtuma. Käännyimme ympäri ja päätimme, että tämä oli vihoviimeinen kerta kun edes yritämme tulla Tampereen keskustaan asioille. Emme voi ymmärtää, miten areena on rakennettu tuollaiseen paikkaan ja kaiken lisäksi ilman parkkitilaa. Aivan pähkähullua. Nyt saa riittää

