Nyt kun sähkö maksaa "maltaita", mitenkähän kaupat reagoineet tulevan joulun kinkkukauppaan. Ostavatko asiakkaat perinteisen itsepaistettavan kinkun vai jo valmiiksi paistetun ja säästetään sähkökuluissa? Tämä jäänee nähtäväksi. Hifkiläinen

Opeta koirallesi edes yksi sana jota se tottelee: eI! Kaikki ei-toivottu toiminta loppuu. Muiden vastaantulijoiden ei tarvitse väistellä, pelätä, kuunnella räksytystä. Olet laumasi johtaja ja koirasi rakastaa sinua, laumansa johtajaa. Ei on hyvä sana oppia ja opettaa

Tampereen keskustassa olisi kiva asua kävelymatkan päässä kaikesta, jos keskusta ei olisi tällainen autoilun taistelutanner. Missä automaattinen liikenteenvalvonta ja hidasteet? Jatkuva kaahaaminen ja ralli! Kumi palaa ja moottorit ulvoo, kun Hämeenpuistokin on kuin moottorirata. Pormestari-kokoomusko sitä liikenteenrauhoittamista jarruttaa autoilijoiden kyykytyksenä? Asun muualla turvassa

Ihmettelen suuresti, miten jo yli kuukauden on vilkasliikenteisellä Takahuhdintiellä Tampereella saanut pitää parkissa rekan täysperävaunua? Se on aiheuttanut muutaman pikkukoululaisen vaarallisen ohituksen, olen itse nähnyt. Lisäksi tiellä kulkee bussilinjoja. Eikö ammattiautoilijan pidä järjestää rekkojen perävaunujen säilytys jossakin muualla kuin kapeilla, yleisillä teillä? Miksi poliisi ei ole puuttunut tähän? Samaa touhua on veneiden säilytys kadulla Huikkaanaukion jälkeen keväisin ja syksyisin. Eikö veneet voi ajaa omaan pihaa parkkiin? Uudenkylänkadulla rekka on ajanut ojat aivan savelle parkkeerauksissa. Hiukan järkeä autoilijat, meitä on muitakin tienkäyttäjiä

Rakentaminen käyntiin -nimimerkki, Suomen tämän koko vuoden luontoresurssit olivat kulutettu loppuun jo 31. maaliskuuta. Euroopan neljänneksi pahin tilanne! Ei todellakaan enää korpea jäljellä tuhottavaksi. Harha Suomen puhtaasta luonnosta

Tunnin junarata ja moottoritiet eritasoristeyksineen vievät valtavat metsä- ja peltoalueet. Sitten tutkijat syyttävät maalaisia, että ovat hävittäneet hiilinielut. EY

Jotkut vastustavat rikosoikeudellisen ikärajan alentamista. Miksi? Ketä suojellaan? Sellaiselle kansalaiselle, joka ei tee rikoksia, on aivan sama, vaikka raja olisi 5 vuotta. Yhteiskunnassa tarvitaan takaisinkytkentä, vastuu tekemisistä. Kansalainen

Katselin perjantaina Vain Elämää -ohjelmaa, siinä tuli kappale kiusaamisesta ja siinä ohjelmassa kaikki nosti käden, että heitä on koulukiusattu. Tuli todella paha mieli, mutta kun ajattelen tätä päivää, niin kiusaaminen vain lisääntyy. Eikö tuota ohjelmaa voitaisi esittää kouluissa, jotta lapset näkisi, kuinka se sattuu sydämeen, lapsia joita kiusataan ja toivottavasti herättäisi ne kiusaajat kun ajattelemaan. Tapsa

Lohdutonta luettavaa (AL 15.10.) Pirkanmaan tiestön kunnossapidosta, ja vuosi vuodelta korjausvelka vaan kasvaa. Tuntuu käsittämättömältä, että tällaisessa tilanteessa suunnitellaan kokonaan uuden tien rakentamista Puskiaisten umpimetsään. Yhteiskunnan rahat ei riitä nykyisenkään tiestön ylläpitämiseen. Missä on päättäjien vastuullisuus ennen kuin peruuttamatonta tapahtuu Lempäälässä ja Pirkkalassa? Kaikkea kivaa mulle verorahoilla

Onko hoiva-avustajista tulossa uusi sote-alan pienipalkkaisten ryhmä, jolla teetetään raskaimmat/likaisimmat työt? Näin epäilen

