Kiire on vammauttanut ihmiset. Tiet pitää saada suoriksi ja leveiksi. Onhan autoissa kääntyvät pyörät. Junien pitää kulkea kuin luoti. Ensimmäisen kerran , kun matkustin Pendolinossa Tampere–Jyvaäskylä, 10 minuutin kuluttua sanoin työtoverille, että mulla jäi pää Tampereelle. Koko päivän oli niin huono olo. Ei tämä maailma tule paremmaksi, jos voitetaan aikaa 10–15 minuuttia. Mummeli

Minusta on tullut vihreä. En tarkoita, että kannatan vihreän puolueen tekemisiä. Minusta on tullut vihreä kateudesta. Kateuteni kohdistuu henkilöön, joka saa uhkapelifirmalta rahaa tuplasti oman palkkani verran. Ymmärtääkseni hän ei ihan hirveästi joudu hikoilemaan rahojen eteen. Hänellä on myös toinen hyväpalkkainen työpaikka, jossa käsitellään asioita myös uhkapelien tuomista ongelmista. Kolikkonsa pelannut

Olen pahoillani. Erehdyin nuorison suhteen. Olin varma, että kukaan nuori ei enää vaihda läppäriään työhaalareihin. Hämeenkadun Approssa kaikilla oli haalarit! Repa

Vakava kirjoitus ongelmasta asiantuntijaorganisaation esimiestyössä (AL 14.10.) . Valitettavasti, voin sanoa, että kuulostaa aivan liian tutulta, koska täsmälleen juuri sama tilanne ja havainnot. Tuottavuus on romahtanut ja ennen töissä oli mukava käydä, nyt se on vastenmielistä ja vain pakkoa. Hyviä vanhempia kokeneita työntekijöitä on lähtenyt pois vain tästä syystä ja tilalle nuoria oppimaan tämä kulttuuri pakotettuna. Esimiehen esimies on sokea ja saamaton koko ongelmalle. Mitä tehdä

Sinulle, joka tuskailet puuttuvista Nyssen aikatauluista. Niitä saa kaupoista, ainakin Westerin monitoimitilan palvelusta saa, kun pyytää. Iloisesti yllättänyt

Lähetin yhteydenottolomakkeella pyynnön reseptin uusimisesta ja lähetteestä verikokeeseen. Vajaa tunti, tuli tekstiviesti. Resepti uusittu, lähete verikokeisiin tehty. Kiitos Kaukajärven terveysasema. Tyytyväinen

Nimimerkille Kyllästynyt (AL 13.10,), koska keliakian ainoa hoitomuoto on gluteeniton ruokavalio ja kasvisruokavaliota noudattaa yhä useampi, en ymmärrä tuskastumistasi. Pyydä vieraitasi tuomaan omat eväät etukäteen ilmoittaen. Gluteenittomia tuotteita on nykyään paljon kaupoissa, sen että itse varaa vierailleen ei luulisi olevan vaikeaa. Keliaakikko

Johtuuko koululaitoksesta ja koulutuksesta, että valtaosa suomalaisista ei osaa tehdä töitä itsenäisesti? Vai onko vaan helpompaa istua kotona odottelemassa, että joku tulisi ja palkkaisi? Ukkeli

Koronan aikana opiskelijoilla oli suuria vaikeuksia sopeutua etäopiskeluun, nyt paluu kampuksille tuottaa tuskaa. Miten sitten töissä pärjätään, jos hermot ovat riekaleina jo nyt? Jalluveli

