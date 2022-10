Todennäköisesti Vladimir Putin on ulkomainen agentti, jonka tehtäväksi on annettu tuhota Venäjän armeija, talous, ulkomaiset suhteet ja kansainvälinen arvostus. Hyvin on agentti onnistunut. Tsimma

Mursin olkapääni. Siinä on enemmän rautaa kuin traktorissa. Polkupyörää en kykene ajamaan, kun en saa kättäni suoraksi. Mutta ostin sähköpotkulaudan. Sillä ajelen mieluummin kuin autollani. Eli ei kaikki ole vain huvikseen ajavia "kaahareita". Vaan pakosta ympäristönymmärtäviä. Autoon kilometrejä tulee noin 3500 vuodessa. Filosofi -64

Suomen suosituimpia koirarotuja: tyttärenkoira, pojanperheenkoira, exmiehenkoira. Haukutaan edessäpäin

Täytyy valitettavasti sanoa, että sähkön hinnannousu tuli monelle tarpeeseen. Jos on oleskellut pitkät ajat lämpimässä suihkussa aamulla ja illalla ja pitänyt huonelämpötilan aina yli 24 asteessa, niin on syytä katsoa peiliin. Nähtävästi jokainen sukupolvi tarvitsisi 'herätyksen', että energian ja luonnonvarojen kohtuuton käyttö on järjetöntä. Pappa betalar

Luontokato on tätä päivää. Se on karu totuus. Jatkuva talouskasvun tavoittelu ei oikeuta tuhoamaan koskematonta luontoa. Olemme jo nyt äärirajoilla. Kasvavan kuluttamisen tie on jo nyt johtanut siihen, että suhde lähiluontoon on monin paikoin katkennut. Hyvinvointi on paljon enemmän kuin talouskasvu. Meillä on oikeus vaatia päättäjiltä ratkaisuja, jotka turvaavat lähiluonnon myös lapsillemme. Kiire on

Meneekö jo vähän yli (AL 12.10.) huolestui Lenin-kritiikistä ja Venäjän historian unohtamisesta. Huoli on aiheeton, kyllä molemmat Suomen historiankirjoituksessa säilyvät, sävy toki muuttuu niin Suomi-syöjän kuin Venäjän (Neuvostoliiton) osalta kyykyssä olon aikaa totuuden mukaisimmaksi. Isänmaallinen

Idänsuhteiden museoksi tulisi Lenin-museon nimi muuttaa juuri nyt! Silloin painopiste ei olisi Venäjän tai venäläisen henkilön kunnioittamisessa vaan meidän oman ulkopolitiikkamme kuvaamisessa kautta historian. Sodan vuosi 2022

Eläkeläiset käyneet röyhkeiksi (AL 12.10.), eiköhän ne ole nuoremmat, jotka elävät yhteiskunnan rahoilla kaikenlaisin etuuksin ja ilmaisin koulutuksin eikä työnteko kiinnosta. Ei ollut yhteiskunta tukemassa eikä ilmaista palvelua omalla työllä kaikki piti maksaa. Ei makoiltu kotona ja mietitty mistä mitäkin ilmaista etua rahaa ja ruokapusseja saa, ainoa työ kännykkä ynnä muut hönpötykset, vähemmälläkin aivot tyhmenee. Eläkeläiset tämän Suomen ovat pystyssä pitäneet ja ilman tukia paljon työtä tehneet. Muistetaan, ketkä ovat Suomen pitäneet itsenäisenä ja taistelleet maan puolesta! Ilman tukia

Kun pankit ovat itse luoneet digitaaliset pankkiyhteydet ja palvelut sekä pakottaneet ihmiset niiden käyttäjiksi, niin lienee päivänselvää, että pankit vastaavat kaikilta osin järjestelmässä olevista aukoista ja väärinkäytön mahdollisuuksista. Aivola

Kaikkien pitää osallistua sähkön säästämiseen. Sähköautoilijoiden osalta se on helppo järjestää. Parillisina kuukauden päivinä saa ajaa ne sähköautoilijat joiden rekisterinumeron viimeinen numero on parillinen ja parittomina päivinä ne joiden rekisterinumeron viimeinen numero on pariton. Sähkötön polkupyöräilijä

Ihmetyttää tuo toisen asteen ilmainen koulu, nyt kun opettajat ovat sitä mieltä, että häiriöitä sekä kyydistä putoavia on todella paljon. Niin eikö olisi tuokin raha kannattanut laittaa ala-asteille, niin että siellä riittäisi opettajia ja tukiopetusta niille, jotka eivät välttämättä pysy kyydissä mukana, näin oppilaista ei tulisi jo ala-asteilla syrjäytyneitä, kun eivät pysy muiden mukana oppimisessa. Tämä asia on se, joka eniten laittaa lapsia eriarvoisiksi ja vaikeuksiin. Tapsa

Nimimerkki Kyllästynyt, älä kutsu ruoka-allergisia terroristeja kylään, menkää ravintolaan. Mielipiteesi masensi, en uskalla enää mennä minnekään, kun en tiedä kuka olet, arvaa onko helppoa aina kysellä gluteenitonta. Keliaakikkoterroristi

