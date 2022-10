Tätä kirjoittaessani olen odottanut Linnainmaan terveyskeskuksesta vastasoittoa kahdeksan tuntia. Ei taida tulla soittoa, vaikka luvattiin soittaa mahdollisimman nopeasti. Nykytekniikkaa kuulemma pitäisi saada lisää helpottamaan ihmisten asiointia myös terveysalalla. Nyt ei pysty tilaamaan puhelimella edes aikaa itselleen. Vaikeeksi on mennyt

Laskettelurinteen ihmettelijän väitteelle, ettei murtsikka vaadi infraa eikä sähköä hieman oikaisua. Ihanko luulet, että ilmaiseksi pistettiin esimerkiksi Tampereella Kaupoissa puut nurin, tehtiin kilometreittäin kadun levyistä lautupohjaa pengertäen, salaojittaen ja varmistaen valaistuksella. Rakennettiin huoltoalue metsään ja vedettiin vesijohdot lumetusta varten. Puhumattakaan lumen säilytystä ja ympärivuorokautista latuverkoston ylläpitätoa. Ilmaiseksi siellä suihkitaan, rinteen käytöstä maksetaan ja yritys maksaa veroja. Sinikka

”Palvelumme on ruuhkautunut, soita myöhemmin uudelleen", toistetaan viikosta toiseen Tays silmäklinhkalta. Mitä tehdä kun on pyydetty ottamaan yhteys, jos silmissä muutoksia huonompaan? Tämä on vain alkusoittoa tulevalle! Eläkeläinen 89

Liisanpuiston liikennesuunnittelusta vastaava suunnittelija myönsi, että oli heidän virheensä, että pysäköintipaikalle jäi katala sakkorysä. Toivottavasti pysäköinninvalvonta myös reagoi asiaan ja palauttaa sakottamiensa autoilijoiden rahat takaisin. Sitä kyllä vahvasti epäilen. On helpompi saada VR:ltä veturi lainaksi kuin pysäköinnvalvonnalta sakko peruttua. Karpalla on asiaa

Olen vallan yllättynyt, kuinka niin sanotun punainen kaupungin johto huolehtii ihmisistä. Sähköyhtiön ahneus kurjistaa asukkaiden elämää. Bussiliput pidetään korkeana, vaikka alvit poistui. Liikuntamaksut nousee 20 prosenttia. Terveys tulee heikkenemään, mutta eihän sillä ole kustannusvaikutuksia kun terveyspalveluihin ei pääse. Tiedän tarkkaan, mitä puoluetta en äänestä seuraavissa eduskuntavaaleissa. Punainen Tampere

Mielestäni Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisia ei pitäisi päästää Suomeen. Yhteisten sotavoimien rakentamisesta ja Ukrainan tahallisesta tuhoamisesta johtuen. Luulisi vaikuttavan kyseisten maiden kansalaisten ajatuksiin sodasta. Baaripöydän diplomatiaa

Olipa taas hienoa autolla Saksassa. Jos huomaat olevasi väärällä kaistalla, kun pitäisi kääntyä, niin riittää kun laittaa vilkun päälle ja perässä tuleva antaa heti tilaa kääntyä. Vetoketju

Miten on mahdollista, että yksi maa saa tuhota toisen maan aivan atomeiksi. Koko maailmasta ei löydy rohkeutta estää tätä hulluutta. Ilman syytä hyökkäilee naapurimaihin ja pommittaa ne takaisin kivikauteen. Eihän tämä hullu hyökkäily lopu koskaan, jos Venäjä saa aina tehdä mitä haluaa. Ollaan pelkureita kaikki

Hei haloo, kenenkä asioita päättäjät lupasivatkaan ajaa? Siis 15 minuuttia nopeammin Helsinkiin (hinta miljoonia), jalkapallostadionin hinta kaksinkertaistui ynnä muuta. Ja samaan aikaan pienen koululaisen koulunkäyntiavustajaan tai loppuun uupuneen omaishoitajan lomaan ei tässä maassa riitä rahaa. Näitä esimerkkejä löytyy sadoittain. Älkää enää esittääkö ennen vaaleja valheitanne

Sänky heiluu – on ilmeisesti kaupungin tarjoama nukutuskonsti. Kahvi läikkyy kupissa. Tällaista on elämä Ala-Pispalan ja Hyhkyn rajalla. Tämä 96-vuotias suojeltu talokin varmasti tykkää ja suorastaan ryhdistyy, kun juntataan saarta järveen. Mitään haittaa ei saaren rakentamisesta pitänyt tulla. Pispalan täti

Kannattaa muuttaa maaseudulle, jos ei kestä pienintäkään ruuhkaa liikenteessä. Totta kai ruuhkia syntyy liikenteessä, kun on isoja tapahtumia. Miten voi joillakin olla hermo niin kireällä. Ei vain Tampereella

Olisiko siinä ideaa, kun nuoret alaikäiset suorittaa rikoksia, että he eivät saisi passia viranomaisilta ennen kuin oikeuden määräämät korvaukset rikoksesta on suoritettu! Ainakin matkailuvaltti ulkomaille vaikeutuisi. Vanhanliiton miäs

Meitä ikäihmisiä on paljon, joilla ei ole älypuhelinta. Enää ei tiedä aikatauluja eikä kulkureittejä. Siispä ei kuljeta. Ratikan liepeillä asuvat pääsevät sentään keskustaan. Bussimatkat ovat hankalia. Aikatauluja ei ole. Niitä saa eurolla kunhan ensin ajelee hakemaan sen. Hankalaa on

Tein nuotiopaikan kaupunkiasuntoni pihaan. Tästä lähtien elän nokipannukahvilla ja nuotiolla keittämälläni sopalla. Klapimies

Eikö bussi 82 voisi jättää matkustajia ennen Pyynikintorin päättäriä Pirkankadun pysäkille, suurin osa kuitenkin jatkaa ratikalla? Lisäksi Pyynikintorilta ja monelta muultakin pysäkiltä puuttuu katos! Toisenluokan nysseläinen

