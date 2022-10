Energiakriisiä pukkaa, valoviikot lyhenee ja sisälämpötiloja lasketaan. Lehtipuhaltimet on kuitenkin huutaneet jo viikkoja joka päivä ja ei ole ilmeisesti aikomustakaan tarttua haravan varteen. Ymmärtäisin, jos niillä edes imettäisiin lehtiä säilöön, mutta niitä vaan siirretään paikasta toiseen. Bröööööm

Takalla lämmittäjät savustavat naapurustoja hengiltä. Tiheillä asuinalueilla savua ei voi välttää. Miksi toisten terveyden kustannuksella saa säästää? Astmaatikko

Tony Niemen tarina (AL 12.10.), niin surullinen mutta taitavasti kirjoitettu ja toivoa antava. Kaikkea hyvää Tonylle. Sauna ja parveke

Onko sähköpörssin sähkön hinta spekulaatiota? On. Mikäli se perustuisi faktoihin sähkön hinta voitaisiin tietää, arvioida ja laskea. Samanlailla pörssiosakkeidenkin arvo perustuu spekulaatioon. Ei niidenkään hinnan heilahtelua voi ennalta laskea. Oli virhe viedä sähkö pörssiin. Köyhä kansa maksaa

Nimimerkki Huuhaa-tuotteisiin pettynyt, kyllä vapaassa maassa on päinvastoin erittäin tervetullutta, että tiedonvälitys ei ole keskittynyt vain yhdelle verovaroin rahoitetulle Ylelle. Tuo kanava on nimittäin erittäin poliittisesti värittynyt, ja selkeä agenda tulee esiin aivan selvästi. Tasapuolisuutta

Erittäin vaarallinen suojatie on pimeässä rautatiesillan alla Ranta-Tampellassa Tampereella. Kekkosenkadulta vauhdilla ajaville on Tampellan esplanadin rinteessä liikennemerkki, joka varoittaa vastaantulevasta ajoneuvoliikenteestä. Samaan tolppaan näkyviin tarvitaan suojatien liikennemerkki. Nykyinen on notkelmassa aidan takana ylhäällä junasillan varjossa. Vauhdilla moottoritievauhtia ajaville ovat yllätys jalankulkijat suojatiellä. Tiessä on mutka ja kävelijät tulevat peloissaan muurin takaa suojatielle. Aina on vaara. Liikenneturva

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.