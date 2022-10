Tuli flunssa ja kävin koronatestissä. Vastauksena oli heikko positiivinen eli raja-arvoinen tulos, joka ei oikeuta sairastetun virustaudin todistukseen eikä liioin negatiiviseen vastaukseen. Siis mitä ihmettä! Että virusta löytyy mutta ei tarpeeksi? Tätä ei maallikko kyllä ymmärrä! Voip olla tahi olla olematta

Luettuani uutisen ikkunatehtaasta (AL 11.10.), tuli heti mieleeni, että nyt on odotettavissa agressiivista myyntiä. Eikö voitaisi kuluttajasuojalakiin tehdä kielto tahdonvastaisesta kotimyynnistä, jolloin kotimyynti olisi sallittua vain, jos kuluttaja itse ottaa yhteyttä myyjään? Kokemuksesta tiedän, että myyminen suoraan kuluttajille on helpompaa kuin b to b -myynti, jolloin toiminta on ammattimaisempaa ja pitkäjänteistä työtä, kun vastassa on ammattiostajat, eikä mummot ja papat! Peltimäen viisastelija

Jodix-tabletteja myydään 10 ja 100 kappaleen pakkauksissa, mikä aiheuttaa yliostamista yksille ja pulaa toisille. Riittäisi paljon useammalle, jos pakkauskoko olisi mitoitettu yhdelle hengelle? Resurssitehokas

Toivottavasti jokainen joka on valittanut, että miksei auteta vaan kotimaassa, on nyt toimittamassa kasapäin tavaraa muun muassa Hopen ja Asunnottomien yön keräyksiin. Just saying

Tätäkö on sote, syöpäkontrollit ja kuvaukset myöhässä 3 kuukautta! Kenen on vastuu, jos jotain peruuttamatonta tämän takia tapahtuu? Järkyttynyt

Skannaa ostoksesi, hoida pankkiasiat verkossa.. Kuinka paljon kaupan ja pankin työpaikkoja häviää ja palvelu huononee. Leikkaisitko itse oman umpisuolesi? Digipsykoosi

Asun Multisillassa koirieni kanssa. Pirkkalan suunnasta kuuluu ajoittain pauketta, välillä kovaakin, liekö varuskunnasta vai ampumaradalta. Voisiko viikonloppuisin pitää "tulitauon", että koiratkin saisivat lenkkeillä ilman pelkoa. Arkajalat

Tässä ilmainen vinkki kevään eduskuntavaalien ehdokkaille Pirkanmaalla. Vastusta uusia lähiluontoa tuhoavia väylähankkeita, ja olet tuhansien samanhenkisten, luonnon arvoja puolustavien äänestäjien listoilla. Ääni luonnon puolesta

Kyllähän se näin on, että halvin ostoskori löytyy kauppoja yhdistelemällä. Sipi

Johan oli uutinen. Olkaamme ylpeitä siitä, että pysäköintivalvonta toimii ja rahastaa autoilijoita oikein urakalla, varsinkin eri tapahtumien aikana. Suurta oivallusta nuo syyt moiseen toimintaa eivät vaadi. Vai oliko pysäköinninvalvonta tehnyt oikein tutkimuksen asiasta? Niemenrannan tähystäjä

Inflaatio johtaa materiaaliseen köyhtymiseen, joka puolestaan on hyväksi ympäristölle. On se kumma, että edes vihreät eivät kerro olevansa tyytyväisiä asian johdosta. Linkolalainen

