Nyt kun on pimeää ja Nyssen matkustajille toivotaan heijastimia. Minä matkustajana toivon kuskin käyttävän vilkkua, kun havaitsee kyytiin pyrkivän heilutuksen. Mistä muuten matkustaja tietää, että kuljettaja havaitsi pysäkillä olevan? Heijastimet heiluvat

Kaunis kiitos viehättävälle nuorelle parille (ja Helmi-koiravanhukselle), kun lainasitte myöhään maanantai-iltana puhelintanne ja autoitte selvittämään harmillisen tilanteeni. Nyt on oma puhelin jälleen käytössä ja arki pääsee rullaamaan. Johanna

Kiitos Coxalle 8.9. operoinnista. Pitää paikkansa: "Missä kipu on suureksi tullut, siellä apu on ylenpalttinen." Kivut lähti

Turhaa porua yhdestä Puskiaisten oikaisusta. Kyllä Suomessa korpea riittää. Päästöjäkään ei tulevaisuudessa ole, kun autot kulkevat sähköllä, bioaineilla tai vedyllä. Rakentaminen käyntiin

Bornholmin merikaapeli katkesi 10. päivä ja sähköt poikki koko saarelta. Miksi tapahtui, mikä media uutisoi tai miksi ei? Helsingin kadun valloituksesta uutisoitiin kyllä. Sensuuriako, kyllä

Rehellisyys ja avoimuus sekä demokratian kunnioittaminen, ovat niitä arvoja, joiden nimissä suomalaisten tulisi tietää poliitikkojemme yhteyksistä Neuvostoliittoon ja Venäjään. Avatkaa Tiitisen lista. Tarvitsemme avoimuutta ymmärtääksemme, miten ulko- ja turvallisuuspoliittiset ratkaisut perusteltiin kansalaisille sekä miten eriävän mielipiteen omaavat hiljennettiin. Ola

Työttömyys ei ole useinkaan työttömän syytä. Kun varsinkaan julkisen hallinnon alalla eivät hakijat kelpaa, jätetään tehtävä täyttämättä. Jos ei hakijoissa ole valmiita hakijoita, työnantajan on koulutettava uransa alussa oleva. Rusinat pullasta

10 prosentin palkankorotuksia ehdotettiin (AL 6.10.). Emme kuitenkaan taklaa noilla korotuksilla inflaatiota vaan pahennetaan sitä. Nyt täytyy hyväksyä, että elintasomme jonkin aikaa laskee. Euromääräiset korotukset halveksivat koulutusta ja ahkeruutta. Tarvitaanhan me hyviä veronmaksajia. Suurituloiset sopivat korotukset ihan itse, riippumatta mistään sopimuksista. Keskituloiset kuuluvat sopimusten piiriin. Maalaispoika

Tilastokeskus tekee tarkkaa työtä. Jään ilman kansaneläkettä, koska saan työeläkettä 22 euroa liikaa ja koska elän parisuhteessa. Aamulehden artikkelissa eläkkeistä en pienen eläkkeeni vuoksi edes mahtunut raameihin! Rikkaat rikastuu

Kaikesta oon jo kaikkeni säästäny, ny alan kääntyessä säästää Corollan vilkkurelettä. TimoS

Gluteenikot ja vegaanikot, ottakaa eväät mukaan, kun tulette meille kylään, ettette terrorisoi muitakin ruokavalioillanne! Ei aina jaksaisi tehdä kahdenlaisia tarjoiluita, kun normaaliruoka on parempaa, leivästä puhumattakaan! Kyllästynyt

Mikä on laskettelurinteen hiilijalanjälki ja energiankulutus? Ensin kaadetaan puut, sitten rakennetaan rinne dieselvoimalla, seuraavaksi muu infra. Sähkövalot, hissikäyttö, musiikki ja niin edelleen. Lopulta rinnebaarin sähköt. Onko tämä tuhlaus ekologista? Kuka maksaa? Murtsikka ei vaadi infraa eikä sähköä. Näin on

Raholan Korvenkadun Mustavuoren puolen asukkaana pohdiskelen, miten esimerkiksi paloauto pääsee kadun molemmin puolin ja joka suuntaan parkkeerattujen autojen ohi, jos tilanne vaatii. Pysäköintikieltoa ei ole. Pelisilmä kateissa?

Jos joku vaivautuu katsomaan esimerkiksi Ylen luonto-ohjelmia, huomaa että tyhmin olio maanpäällä on ihminen. Olisi saanut jäädä luomatta. Tuomo

Eikö sama kielto koske venäläisiä taiteilijoita, mikä koskee venäläisiä urheilijoita. Tampere-talossa venäläinen muusikko sai esiintyä ihan rauhassa ja ilman suurta vastustusta. Samat kiellothan pitäisi koskea myös näitä taiteilijoita ja kaikkia venäläisiä esiintyjiä. Miksi vaan urheilijat laitetaan kieltolistalle? Yhtä syyllisiä kuin urheilijat

Sitra oli oikeassa kirjoittaessaan vähemmistöhallituksen käyttämättömistä eduista. Nyt meillä huseeraavat keinotekoisesti kootun enemmistön nimissä pikkupuolueet ajamassa omia agendojaan keskustalaisesta vaalipolitiikasta puhumattakaan. Hans Lankari

Kukin maakunta toivoo ja lobbaa nopeaa raideyhteyttä sekä lentovuoroja Helsinkiin. On suuria suunnitelmia ja miljardit paukkuu joka tapauksessa. Mikä on se voima, joka pakottaa tähän? Koko kallista ongelmaa ei olisi, jos pääkaupunki olisi Jyväskylä tai vaihtoehtoisesti kaikkea ei Suomessa keskitettäisi Suomenlahden ulkosaarille. Luulisi kannatus pohjassa olevan, ja keskustan löytävän aiheen vaaleihin. Miten on

