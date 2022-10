Leninin patsaita tai muita muistomerkkejä ei pidä missään nimessä poistaa tai hävittää. Joku viisas on sanonut, että jos et tunne historiaa, et voi ymmärtää nykyisyyttä. Lenin kuuluu olennaisena osana Suomen lähihistoriaan, vaikka ehkä tapahtumat menivätkin eri tavalla kuin hänen tarkoituksensa oli. Nyt näyttää siltä, että Putinin tarkoitukset Ukrainassa eivät toteudu. Mutta hän ei ansaitse patsaita. Ari Niemistö

Tampereen kaupunki nostaa aikuisten liikuntapaikkojen maksuja 20 prosenttia. Syynä muun muassa kohonnut energian hinta. Sähkön ja lämmön toimittanee Tampereen sähkölaitos eli kaupunki maksattaa omistamansa laitoksen hinnan korotukset kahteen kertaan kaupunkilaisilla! Olisiko syytä puuttua Sähkölaitoksen tekemisiin, alkaa mennä jo liian pitkälle? Sitten vielä hehkuttavat, että on tullut ennätysvoitto! Jotain rajaa siihenkin firmaan! Mansen Masa

Jouko Myrrä, kaikki sympatiamme ovat sinun puolellasi, enemmän kuin mielellämme olisimme nähneet sinut vaihtopenkin takana! Kiitos ja kaikkea hyvää tulevaan! Iso joukko Ilves-faneja

Nimimerkille Nimby, sastamalaisena mökin omistajana voin sanoa, että muutaman sadan metrin päässä yötä päivää humisevat myllyt ovat vieneet ilon mökkeilystä. Ei minulla ole mitään tuulivoimaloita vastaan, mutta ottaisitko itse sellaisen takapihallesi? Mitä luulet, kuinka mökin arvonkehitykselle käy? Pari myllyä takapihalla

Puhuttaessa tuulivoiman lisäämisestä, tunnutaan unohtavan mainita, että monia hyviä hankkeita varjostaa siirtoverkon riittämättömyys, ja kantokyky. Jos kantaverkon siirtokyky ei piisaa, millä sähköä siirtää? No silloin ajetaan tuulivoimaa alas. Olisi syytä saada siirtolinjan sellaisiksi, että niillä sähkönsiirto onnistuu. Lisätään tuulivoimaa vasta sitten kun on varmistettu sähkön siirtyvyys. Vanhanliiton miäs

Tässä ongelmatilanteessa Tampereen kaupungin sähkölaitoksen pitää myydä sähköä edullisesti omakustannushintaan kaikille niille Tampereen kaupungin asukkaille ja yrityksille, jotka maksavat kunnallisveronsa Tampereelle! Odotan meidän kaikkien valitsemilta valtuutetuilta pikaisia toimia asian suhteen. Köyhä Mikko

Vapaan maan kansalaiset tarvitsevat luotettavan kanavan, joka ei ole riippuvainen markkinavoimista. Yle rahoitetaan veroilla, muut kanavat mainostuloilla. Näiden "ilmaisten" kanavien kustannukset me kuluttajat maksamme tuotteiden ja palvelujen markkinointikuluissa. Rahoittajien suosiminen saattaa vaikuttaa myös kanavan objektiivisuuteen. Huuhaa-tuotteisiin pettynyt

Paljonko Toas Hippoksen hinta nousee entisestä arviosta. Hinnat nousseet rakentamisessakin paljon. 600 asunnon rakentaminen nykyhinnoilla ei ole köyhän järjestön toimintaa. Olisko vuoden päästä jo halvempaa rakentaa noin kalliita rakennuksia. Voisi tulla miljoonien säästöt jos asialla ei mikään kiire. Kallista

Venäläiset saavat soluttautua Suomeen kaikessa rauhassa kiinteistökaupoilla. Parin- kolmenkymmenen vuoden päästä he valittavat, että kohtelu on huonoa. Uusi "Venäjän Putin" hyökkää Suomeen auttamaan kansalaisiaan. Näinkö mennään? Aivola

