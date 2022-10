Olen iäkäs syntyperäinen tamperelainen ja erittäin tyytyväinen nykyiseen kaupunkiimme. En näe mitään huonoa kehityksessä, varsinkin ratikka ja Hämeenkatu saa kiitokseni. Keskustori on kaunis vanhoine rakennuksineen. Areena on upea jääkiekon ystäville. Siellä on myös hienoja konsertteja. Silti kaiken uuden keskellä maisema tehtaiden välissä säilyy. 75 vuotta Tampereella

Kiitos teille kaikille vapaaehtoisille, jotka ilman palkkaa jaksatte toimia lasten ja nuorten hyväksi vuodesta toiseen. Työnne on tosi arvokasta tulevaisuutemme hyväksi. Äiti

Seura on jääkiekkoliigassa ykkösenä. Valmentajalle annetaan potkut. Seuran toimitusjohtaja toteaa: "Kysymys ei ole siitä, että tähän asti luotsannut valmennustiimi olisi epäonnistunut täysin". On lohdullista kuulla, ettei piikkipaikalla olevan joukkueen valmennus ole epäonnistunut täysin. Mitä ihmettä tällaisen lausunnon antajasta pitäisi ajatella? Minulla ei ole mitään kantaa vaihdoksen järkevyydestä, mutta viestinnältä voisi odottaa jotakin tasokkuutta. Täysin epätietoinen

Miksi jäteauto kerää jätteet illalla 21? Eikö päivän aikana ehdi hoitaa asiaa? Kummallista

Nimimerkki Mummo, laita asumistuki menemään suoraan vuokranantajan tilille, niin silloin voit maksaa oman osuutesi heti vaikka ensimmäinen päivä. Mummu

Kampanjatilanteessa mieltyy jonkun ehdokkaan mielipiteisiin. Mikäli hän tulee valituksi ja tuit häntä, niin molempien mielipiteet saattavat siirtyä roskakoriin ryhmäkurin alla. Missä on äänestäjän oikeusturva? Joukossa jotain tiivistyy?

Autokoulu 55 vuotta sitten opetti: ensin vilkku, sitten jarru ja sitten ratti kääntymiseen. Eri aikaan

Kun ihmetellään, miksi Tampereella ammattiautoilijat ja BMW-kuljettajat eivät käytä vilkkua kaistan vaihdossa, siihen on selvä syy. Tampereella kaistanvaihto perustuu täydelliseen yllätykseen, koska liikennekulttuuri on vielä lapsenkengissä, jos laitat vilkun, et varmasti pääse vaihtamaan kaistaa, koska se estetään. Aapeli

Liikenteen päästötavoitteet karkaavat. Näin arvioi VATT-tutkimuskeskus. Tässäkin valossa kaikki hankkeet ja suunnitelmat, jotka nojaavat yksityisautoilun jatkuvaan kasvuun, pitää kyseenalaistaa. Tehokas joukkoliikenne pitää nostaa kehityksen kärkeen. Puskiaisten oikaisun kaltaiset autoliikenteen kasvua kiihdyttävät hankkeet on haudattava. Kuntien talous ei voi tukeutua lyhytnäköisesti kaavoituksen tuomiin tuloihin, vaan järkevään pitkäjänteiseen taloudenpitoon. Päättäjät herätys

Kävin Kalevan prismassa ja ostin 35 euron ostokset. 15 minuuttia se kesti, unohdin kiekon ja ostokseni maksoikin 95 euroa. Siihen meni vuoden bonukset. Onkohan kohtuullista. Kävin aamulla ja halli oli lähes tyhjä. Hp

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.