Yhteisöllisyys, mitä se on? – ainoa vaara ovat ihmiset

Yhteisöllisyys, mitä se on? Olen tullut elämässä toimeen hyvin, ainoa este ovat ihmiset. En ole missään tekemisissä kenenkään kanssa. En vastaa puhelimeen. En käy missään. Kotona on oikein hyvä, luen, katselen ja kuuntelen. On niin turvallista. Ainoa vaara ovat ihmiset. Yksin

Olimme ystävieni kanssa Jari Grekin 60 vuotisjuhlakonsertissa. Meidän kaikkien mielestä konsertti oli erittäin koskettava mutta myös hyvin antoisa. Koimme, miten tärkeä on tuki kun ihminen vammautuu vakavasti, hän ei jäänyt yksin, hän teki todella paljon ja sisukkaasti itse, mutta hänellä oli myös tukijoukot niin perheessä, ystävissä kuin artisteissa. Kiitos, kun saimme olla myötäelämässä tässä konsertissa ja saimme nauttia aivan upeasta tunnelmasta ja loistavista artisteista! Tuula A, Kaija K, Tuija M, Arja H ja Annukka H.

Jos 99 prosenttia alueen asukkaista haluaa liittyä Venäjään, niin miksi pitää ennen kyselyä pommittaa kaikki hajalle sekä tappaa naisia, lapsia ja vanhuksia? Olisi kannattanut kysyä ensin, niin ei olisi tarvinnut tuhota mitään. Nyt kun on äänestetty, herää monia kysymyksiä. Montako äänioikeutettua oli, mikä oli äänestysprosentti, montako jaa-ääntä, montako ei-ääntä, montako tyhjää ääntä, montako hylättyä ääntä? Oliko vaalisalaisuus turvattu? Käytettiinkö "avustajia"? Oliko kansainvälisiä vaalitarkkailijoita? Tämä kaikki olisi fiksua tiedottaa uskottavuuden nimissä per äänestysalue. Kysyvä ei eksy

Voisiko Sale pirauttaa Putinille ja kertoa, että Viipurissa ja Petsamossa on järjestetty kansanäänestys. Haluaisivat kuulemma liittyä taas Suomeen. Äänestysprosenttikin oli 117. Jorma66

Suomen hallitus pohtii, käsittelee, neuvottelee, kuulostelee, selvittelee, odottelee, kokoustaa, rauhoittelee ja pakenee lopulta viranomaisten ja EU:n taakse. Mutta mitä tekee rahvas? Toimii ja valmistautuu pahimpaan. Pia

Länsimaan, kuten Suomen, ei pidä suunnitella humanitaarista viisumia venäläisille. Valtakunnan oikeus käsitelköön moiseen vastuulliset poliitikot ja virkamiehet maanpetturuudesta. Venäjä on julistanut lännen vihollisekseen. Isänmaa ensin

Käsittämätöntä puuhastelua Tampereen kaupungilta. Lielahden vilkkain risteys (Prisman vieressä) on ollut viikkokausia osin tukittuna "tietyön" vuoksi. Työmaalla on hiljaista kuin huopatossutehtaalla, eli tekijöitä ei näy eikä kuulu. Olisko aika vaihtaa työnjohtoa? Jonottaja

Olen kuljeskellut muun muassa Slovakiassa, Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Kaikissa niissä tuulivoima ja maaseutu elävät sulassa sovussa. Mikä Sastamalasta tekee niin erityisen, ettei pari myllyä sovi sen maisemaan (AL 30.9.)? Ei kai tarvita uusia voimaloita, kun sähköhän tulee töpselistä. Nimby

Voisinko suunnata veroilmoitukseni lupamaksut niihin kanaviin, joita kuuntelen/ katselen? Vapaan maan kansalainen

Miksi eläkeläisen asumistuki maksetaan tilille vasta 4. päivä, kun vuokra pitää maksaa yleensä jo 2. päivä? Mummo

Olisiko mahdollista saada Paapan terassin vieressä olevaa pytinkiä yhtään kauniimmaksi. Joka päivä ohi kulkiessani se pilaa Koskipuiston maisemaa rumuudellaan. Tämmöinen pömpeli ei kuulu aivan keskelle Tamperetta. Ammattilainen voisi suunnitella paikalle kauniimman rakennuksen. Ainakin ulkopuoli pitäisi saada paremmin maisemaan sopivaksi. Ohikulkija

Mistä johtuu, että taksien, pakettiautojen, kuorma-autojen ja bemarikuskien ei tarvitse käyttää vilkkua. Onko kaksi asiaa kerralla, vilkun päälle laittaminen ja ohjauspyörän kääntäminen, liian paljon? Vilkkuhullu

Visiot Tampereen tulevaisuudesta (AL 2.10.) ovat syntyperäiselle tamperelaiselle masentavia. Tampere on jo muuttunut ihan liikaa, en enää tunne tätä kotikaupungikseni. Haluaisin pois. Autot ja Viistokatu takaisin

Lisää rahaa lapsiperheelle, jotta voivat ostaa 17 000 euroa maksavan koppimönkijän 200 euron lihaspolkupyörän sijaan jokaiselle lapselle ja loput rahat osakkeisiin. Kyllä iloiset veronmaksajat maksavat ne ja sairaalakulut sekä polttoaineet päälle valtion velkaa unohtamatta. Näin on

Kuka hallinnoi Tampereella Palomäentie 23:ssa sijaitsevaa palatsia? Siellä palaa valot kaikissa kerroksissa yötä päivää. Yöllä ei liene mitään toimintaa. Sähköä säästävä

Oliko se niin, jotta sähköauton omistajalle valtio tukee sähkölaskussa? Ihmettelen, sehän on niiden bensamaksu. Jos on varaa sähköautoon on varaa myös sähköön. Ei se bensakaan halpaa ole. Mummeli

