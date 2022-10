Juu, kyllä Suomessa osataan, mutta ei meillä sentään työvoiman puute ole vaan osaajapula, tekijöitä kyllä olisi, mutta ei niin paljoa osaajia. Edellinen hallitus kun päätti säästää koulutuksesta. Tuskan parahdus

Kiitos Tommi Linna hyvästä kirjoituksestasi (AL 25.9.). Vihdoin joku uskaltaa nostaa esille tietoliikenteen energiankulutuksen! Vielä kun joku uskaltaisi huomauttaa, että myöskään sähköautot, -pyörät ja -skootterit eivät kulje ilmalla, niin voitaisiin ruveta puhumaan sähkönsäästöstä. Ota jalat alle

Kyllä nyt kuuluu porua, kun uusi Suomi-radan linjaus ohittaisi pikkukaupungit. Koko homman ideahan on nopeus, ja valtaosa matkustaa Tampereen ja Helsingin välillä. Nykyinen ratalinja on 150 vuotta vanha ja perusta sille myös. Se pitäisi rakentaa käytännössä uusiksi ja tulos ei vastaa uutta linjaa. Samalla vapautuisi rataa muulle liikenteelle ja paikallisliikenne saa tilaa. Näin on

Lopettakaa tunnin radan hypetys. Rata hyödyttää vain hyvin rajallista asiakaskuntaa Tampereella, koska juna ei matkalla pysähdy. Ministereillä näyttää olevan aikaa kaiken maailman hömpötyksille, joten muutaman minuutin säästö pääkaupunkimatkalla ei ole miljardien arvoinen. Tiemme rapistuvat uhkaavasti, ja niitä käyttää valtaosa henkilö- ja tavaraliikenteestä. Jäitä ja järkeä hattuun

Ei tarvita mitään uusia suurnopeusjunia ja uutta Suomi-rataa. Vanhoilla Pendolinoillakin pääsee tunnissa Helsinkiin, kunhan nykyistä rataa vain kunnostettaisiin niin kuin on pitänyt tehdä jo monet vuodet. Kun kunnostukseenkaan ei ole riittänyt rahaa, niin miksi ihmeessä pitäisi nyt tehdä monta kertaa kalliimpi uusi rata? Haloo

