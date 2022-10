Olenko velvollinen maksamaan peruuttamatta jääneestä ajasta, kun automaatti vastaa ”palvelumme on ruuhkautunut, soita myöhemmin uudelleen”

Olenko velvollinen maksamaan Tampereen yliopistollisen sairaalan Silmäkeskuksen peruuttamatta jääneestä ajasta 51,50 euroa, kun useana päivänä tehdyn usean yrityksen jälkeen automaatti vastaa aina. että "palvelumme on ruuhkautunut, soita myöhemmin uudelleen" enkä siis pysty siirtämään varattua aikaa? Peru tai vaihda aikasi mahdollisimman pian

Paljon kiitoksia niille, jotka puhdistivat Tesoman lähijunaseisakkeen lasit ja infotaulut tussi- ja spraytöherryksistä! Toivottavasti seisake pysyy puhtaana. Ehkä läheisissä kouluissa kannattaisi pitää tietoisku, kuka korvausvelvollinen, jos jää kiinni vandalismista? Vielä kun liityntäparkkipaikalla riittäisi tilaa junamatkustajien autoille. Nythän lähitalojen asukkaat käyttävät sitä maksuttomana pitkäaikaisparkkipaikkana! Iloinen junamatkustaja

Olisiko aika muuttaa valtiovarainministeriön nimi valtionvelanministeriöksi? Käteismaksaja

Taas joku ihmetteli, miten Suomessa on niin paljon avoimia työpaikkoja. Oli käynyt messuilla ja haluaa nyt lopettaa tukiyhteiskunnan. Itse voisin alkaa sairaanhoitajaksi, koska siellä on tuhansia vapaita työpaikkoja. Metsurinhommat alkoikin jo tympiä. Coxa voisi sopia minulle, joka olen sahaillut paljon jo pikkupojasta lähtien. Maita, joissa tukipolitiikka puuttuu, on aika sekava meininki. Aina tulee olemaan työttömyyttä ja nykyään ihmisen pää ei kaikilla kestä tätä kilpailua ja kiirettä työnteossa. Turha messuta liikaa

Olen todella vihainen siitä, että nikotiinituotteita markkinoidaan joka tuutissa. Itse poltan, mutta en halua, että nuoria houkutellaan erilaisia mainoksia käyttäen nikotiinin käyttäjäksi. Valtio saa verotuloja, joten sitä ei kiinnosta, joten käännyn vanhempien puoleen. Verotulot ennen terveyttä

Arvoisa nimimerkki Rivarielämää, neuvon sinua kääntymään Kuluttajaliiton asukasneuvonnan puoleen. Kerro tilanne ja pyydä heiltä puolueeton kanta. Omalla kohdallani yhteistyössä Plugit Finlandin kanssa asiat etenivät ongelmitta. Taloyhtiön taholtakin myös vaivattomasti. Toki perusasiat pitää olla kunnossa. Latauslaitteita myyvät innokkaat henkilöt. Lataus- ja sähkötekniikan ammattilaiset osaavat tehtävänsä. Taloyhtiöissäkin mielestäni pitää suhtautua positiivisesti muuttuvaan tekniikkaan. Lisäksi on muistettava, että meidän päättäjämmekin tukevat sähköiseen liikkumiseen siirtymistä. Sähköllä sujuvasti

Laskeskelin, dieselautoni kuluttaa 8 l/100km ja ajan 15 000 kilometriä vuodessa. Maksan polttoaineesta vuodessa 1 500 euroa enemmän kuin sähköstä. 10 vuodessa ero on 15 000 euroa. Tuokaan ei riitä välirahaksi sähköautoon. Eli en vaihda. Onneksi autossani ei ole hiilidioksidimittaria. Mielenrauha säilyy. Vuosimalli 2006

Mihin Venäjä tarvitsee lisää uusia alueita, kun nykyisetkin asukkaat poistuvat maasta? Toivon menestystä Ukrainalle. Erään eläkeläisen miete

Osuuspankki vaatii uuden älypuhelimen ostoon, kun mobiilisovellusta ei lokakuun jälkeen tueta tietyissä Applen puhelimissa. Erikoista pankkipalvelua? Tyytymätön

Väitän, että valtaosalla ihmisistä on paheita ja oikeasti turhanpäiväisiä hankintoja (niin myös minulla ja paljon), joista luopumalla ja hankkimatta jättämisellä (ainakin osittain) säästäisi isosti, vaikka sitten siihen sähkölaskuun. Ihminen on paheidensa vanki

