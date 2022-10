Sähköpotkulautailu ei millään tavalla edistä terveyttä, ei alta pois hyppivän jalankulkijan eikä käyttäjän. Ylipainoiset, humalaiset, kaksi päällä ajelevat useimmiten nuoret ihmiset ajelevat laudoilla ne lyhyetkin matkat, jotka voisi kävellä. Lautojen jättäminen hujan hajan pitkin katuja ja pihoja on uusi normaali. Sovitaanko, että polkupyöränkin voi jatkossa jättää minne sattuu, esimerkiksi keskelle katua, makuulle tai pystyyn, jos vaikka poikkeaa kaupassa. Taloyhtiön pihoissa voisi pyörät jättää samoin kulkureiteille pitkin poikin, ihan oman fiiliksen mukaan. Edistetään tasa-arvoa tälläkin tavalla. Käväisin Kööpenhaminassa, ja oli ilo kulkea, ei ainuttakaan sähköpotkulautaa, hyvä ja turvallinen pyöräilykulttuuri! Ihailtavaa. Miten voi olla, että Tampereella eletään kuin pellossa. Sippi

Vielä Nokia-areenan puhelinhäiriköistä. Olen useamman konsertin jälkeen todennut, että kallis lippu ei takaa näköyhteyttä ja keskittymistä musiikkiin, esiintyjiin tai tunnelmaan, koska edessä istuvat terrorisoivat heiluttaen kännyköitään takana istuvien silmien korkeudella. Siispä en aio enää Nokia-areenan kulttuuritilaisuuksiin osallistua. Hansu

Mahtoiko entinen pääministeri Paavo Lipponen miettiä vaan rahaa, kun aikoinaan lobbaili Venäjän kaasuputkea. Onni tässä on se, etteivät putket olleet täydessä käytössä ennen sabotointia. Eurooppa olisi lirissä, jos putket olisi rikottu, kun niiden käyttö olisi ollut täysimääräistä. Venäjään on luotettu liikaa, vaikka tiedetään minkälainen maa ja sen johto on. Jokohan muu maailma näkee millainen maa Venäjä on. Voi vaan toivoa, että maa voi muuttua tulevina vuosikymmeninä. Muutosta odottava

Kuinka muka henkilöautoliikenteen lopettaminen Tampereen Hämeenkadulta olisi hiljentänyt sitä muuten kuin melun osalta. Kadun varressa ei ennenkään ollut parkkiruutuja kuin hyvin rajallisesti. Hyppivätkö asiakkaat siis vauhdissa kyydistä pois kuppilan tai kaupan kohdalla, sillä läpiajoahan liikenne pääasiassa oli? Uutisen mukaan Linkosuon kahvilan lopettamisen syynä on se, että uutta vuokrasopimusta tilasta ei syntynyt. Turhaa haikailua

Kun energiakulut nousevat pilviin, eikä apua näy valtion sähkötuistakaan, entäs verotus? Minä ja tuttava vuokraamme asunnon toisillemme. Vuokratulosta saa kumpikin vähentää kaikki kulut täysimääräisesti tulonhankkimisvähennyksenä. Eikö laki ole tämä? Verolait avuksi

Kiinnostaisi kuulla asiantuntijalta, mikä on sähköauton akun elinkaari? Paljonko akun valmistus rasittaa ilmastoa ja luontoa? Mihin loppuunkäytetyt akut menevät? Paljonko uudet auton akut maksavat? Sähköautoko minulle?

Ukrainassa ja nyt Itämerellä syydetään niin paljon saastetta ilmaan, että Suomen toiminnot ovat vajaa pisara valtameressä. Eikö voitaisi käynnistää omat seisovat voimalat ja helpottaa suomalaisten vilua ja nälkää. Voisiko vihreä liittouma ajatella ensisijaisesti kansan henkiin jäämistä ja myöhemmin mahdollisesti palata kaunopuheisiin ja koko maailman parantaviin toimiin. Hitka

Montako yli 85-vuotiasta on ilman omaishoitajaa? Ministeri Linden unohti meidät. Epäinhimillistä on myös jättää kotihoitoa tarvitseva yli 80-vuotiaan vastuulle. Ministeri Saarikkoa vanhusten hoito kiinnostanut eduskunnassa. Kotihoito on puutteellista. Yksinäinen

Suomen hallitus ei osaa tai uskalla toimia ennakoivasti turvallisuuspolitiikassa. Valtion menoja hallitus kyllä osaa ennakoidusti tuleville hallituksille lisätä. Toimitaan vasta kun jo tapahtuu tai kansalaismielipide painostaa. Kuka Suomi-venettä ohjaa? Uskallusta ja ennakointia, kiitos

Täytynee ryhtyä laiskaksi ja sähköä tuhlaamaan. Jätän oheispuulämmittämisen, jotta saan sähkölaskun yli 500 euron ja tukea. Parempi olisi antaa kaikille tukea tasapuolisesti. Järkeä ajatteluun

Voisiko joku asiasta perillä oleva selittää, mistä me maksamme pakollista tv-veroa ? Aina vaan typerimmistä niin sanotuista hupisarjoistako? Valtaosa mainostetuista ulkomaalaisista hittisarjoista kymmenillä maksukanavilla! Onko tilastoitu, mikä ikäluokka eniten istuu kotona ja katsoo televisiota parhaimpaan katseluaikaan? Ei varmaan. Liikaa vaadittu? Eläkeläinen 89 v.

Venäjä tuntuisi iskevän Euroopan infrastruktuuriin. Pelätään ongelman laajenevan erilaisten sabötöörien toiminnan vaikutuksesta. Nythän sellaisia saattaisi jo olla tullut Suomeen, kun rajaa ei vaan ole saatu suljettua. Maalaispoika

Ruuan hinta jatkaa kallistumistaan. Eihän enää osteta terveellistä ruokaa, vaan halvinta mahan täytettä, joka useimmiten on epäterveellistä. Ylipainoisuusko on seuraava ongelma? Novatsu

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.