Järjestelmä on farssi, jos kaikki armeijaan määrätyt ovat oikeutettuja pakolaisstatukseen

Mikäli kaikki armeijaan määrätyt kansalaiset kaikissa maissa ovat oikeutettuja pakolaisstatukseen, on järjestelmämme farssi. Sotilaat koulutetaan sotaa varten ja ne kyllä joutuvat käskystä ampumaan vihollista. Venäjäkin haluaa päästää ei motivoituneet rintamakarkurit eurooppalaisten elätettäviksi. Raja kiinni

Outoa, että meidän maahan ja meidän kautta päästetään Eurooppaan tuhoton määrä venäläisiä. Hekin ovat oman maansa puolesta, vaikka itse eivät lähde rintamalle. On noloa, että rajaa ei suljeta. Koska samaan aikaan meillä on Venäjän hyökkäyksen takia ukrainalaisia sotapakolaisia. Mitä tässä oikein on takana? Kysyn vaan

Mitähän mahtaa tulla sellaisesta sotimisesta, kun tehdään pakolla sotilaita Venäjällä? Surmansuu

Nimimerkeille Aivola ja Veteraanin poika, Suomessa hallituksen on päätöksissään otettava huomioon lait ja viranomaisten kanta niihin. Venäjällä teidän suoraviivaisia päätöksi toteutetaan. Kumpi parempi? AaPee

Eivätkö Suomen päättäjät näe, että Venäjä on aloittanut soluttautumisen! On kestämätöntä, että hallitus istuu toimettomana ja kelvoton sisäministeri selittää ympäripyöreitä. Raja kiinni välittömästi! Troijan hevonen

Miksi talollisille annetaan valtion kassasta 4000 euroa öljylämmityksen muuttamiseksi muuhun energiaan? Itse jouduin myymään asuntoni, koska isot remontit olivat tulossa enkä olisi pienestä eläkkeestäni pystynyt niitä pystynyt maksamaan. Miksei valtio tue tasapuolisesti kansalaisiaan? Jos on ollut varaa hankkia talo, luulisi olevan varaa hoitaa sen korjauksetkin. Talo myyntiin

Hatanpään lukiossa Tampereella on valoja päällä joka yö. Ymmärrän että iltakäyttäjiä voi olla, mutten jaksa uskoa, että valaistusta kello 2 aamuyöstä on yksikään jumpparyhmä hyödyntämässä. Miksi valot palavat täällä ja epäilemättä lukuisissa muissa laitoksissa aivan turhaan? Energiansäästötalkoot?

Petteri Orpo (kok.) haluaa kepillä ja pakolla saada Suomen asiat kuntoon. Haluaa kurmuuttaa köyhempää kansanosaa ja samalla haluaisi vähentää rikkaiden verotusta. Kannattaisi soittaa Putinille ja kysyä neuvoa, miten hän on onnistunut kansan pakottamisessa. Tuntuu, että kaikki eivät halua keppiä saada, vaan ratkaista asiat viisaammin. Sekundanalle

Kuule Esa, hoitajat on tehneet vajaalla miehityksellä jo kauan työtään, sekä tuplavuoroja ja peruneet vapaitaan. Kenenkähän omalletunnolle yliväsyneet hoitajat kaatuvat? Myöhäistä rutista. Mielensäpahoittajat asialla

Sähköauton hankinta voi olla mahdotonta yhtiömuotoisessa asumisessa dinosaurusten yhtiössä. Taloyhtiö voi kieltää latausaseman hankinnan sekä sähkö- ja hybridiautojen latauksen olemassa olevilla sähköillä. Rivarielämää

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.