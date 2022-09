Hämeenkatu on hiljentynyt, syynä on henkilöautoliikenteen lopettaminen

Linkosuon kahvila lopetti toimintansa Tampereen Hämeenkadun ja Näsilinnankadun kulmauksessa, koska alue on muuttunut hiljaiseksi. Näin on käynyt koko Hämeenkadulle. Syynä on henkilöautoliikenteen lopettaminen Hämeenkadulla. Kaupallinen keskus on siirtynyt Ratinaan ja Koskikeskukseen. Sama ilmiö on nähtävissä useissa muissakin kaupungeissa. Keskusta hiljenee

Mihin tämä maailma on menossa? Luokka täynnä poikia -artikkeli (AL 25.9.) kertoo luokasta, jossa on pelkästään poikaoletettuja oppilaita. Poikaoletettuja? Onko nyt syntynyt uusi ihmisryhmä vai mistä on kysymys? Ihmettelee yksi miesoletettu

Suo siellä vetelä täällä, eikös lakkautetut turvetuotantoalueet pitänyt ennallistaa hiilinieluiksi ja joutomaille voisi istuttaa puita eikä täyttää aurinkopaneeleilla, kuten nyt on kaavailtu. Eihän tässä touhussa ole enää järjen hiventäkään ja vielä maassa, jossa aurinko paistaa pienen ajan vuodesta. Erämies

Kaikkivoivan ratikan lumoissa Nysse unohtaa noin 3O-40 prosenttia tamperelaisista, joille ratikka ei sovi, huonokuntoiset, eläkeläiset ja he, joilla ei ole älypuhelinta! Kesäaikaan 8 kuukautta, mutta ei aikatauluja! Näkövammainen eläkeläinen 89 v.

Hyvä nimimerkki Esa, ei hoitajien pidä huonoa omaatuntoa kuolleista potilaista kantaa, vaan päättäjien, jotka eivät ymmärrä hoitajien työn arvoa ja halua osoittaa tarvittavaa rahasummaa hoitotyöhön. Terveydenhuollosta on säästetty jo pitkään, ja nyt keräämme tätä satoa. Hoitotyö ei ole pelkästään kutsumustyötä, vaan sillä pitää elää. Potilas minäkin

Olimme Nokia-areenalla katsomassa ja kuuntelemassa Stingin hienoa konserttia. Pelkkää plussaa järjestäjille, kun ääni ei ollut liian kovaa. Mutta ne häiritsevät katsojat! Edessämme istui kaksi pariskuntaa, joilla kaikilla kännykät koko ajan kädessä. He kuvasivat ja videoivat lähes tauotta. Pimeässä loistavat puhelimien valot olivat suoraan näkökentässä. Onko tämä uusi normaali, pitääkö se vain kestää areenakonserteissa? T ja M

Bussikuskit ovat harmistuneita, kun heidän ajotapojaan "kytätään". Miksiköhän? Hehän ovat ammattilaisina esimerkkejä tavallisille autoilijoille. Ainakin pitäisi olla. Nopeuksien lisäksi myös vilkun käyttö – ajoissa. Aika usein porhalletaan isomman oikeudella, vaikkapa kolmion takaa tukkien suojatie! Siis pysähtymällä suojatien päälle, eikä eteen kuten pitäisi. Huomioitsija

Sähkön säästämisestä vielä. En kannata katuvalaistuksen vähentämistä, se on selkeä turvallisuusriski niin jalankulkijoille kun muillekin liikkujille. En myöskään uimahallin saunojen lämmittämättä jättämistä, tuskin se säästö niin mainittava on. Sen sijaan jalkakäytävät voisi huoletta jättää lämmittämättä, turhat rakennusten julkisivuvalaistukset pois, samoin mainosvalot yöaikaan. Edessä on pitkä pimeä vuodenaika, pidän valoista, mutta myös turvallisuudesta. Tarpeelliset valot ja hyvät heijastimet

Nollatoleranssi vankien tekemään uhkailuun. Heti vuosi lisää tuomiota, kun uhkailee tai toimii muuten typerästi. Ei ihme ettei vartijaksi riitä hakijoita. Sarjakuristajat ja vastaavat eivät ikinä saa palata siviiliin. Vankila ei ole levähdyspaikka, jossa käydään vuosi nostamassa punttia. Vankila on rangaistuslaitos. Pitkä tuomio saa yleensä kovimmankin roiston väsymään vanhaan elämäntyyliinsä. 20 vuotta vankilassa, missä on kova kuri, saa ihmisen muuttumaan. Rikolliset julkkiksia

Posti säästää aikaa, kun ei kääntele leimattavia kortteja. Omat kortit tulee yleensä ilman leimaa. Saako merkin käyttää uusiksi, jos irtoo nätisti? Leimaamaton kortti ja kirje jättää arvoitukseksi kauanko sen perilletulo kestää. Posti rules

Hei, mrrr (Al 25.9.) Myös Suolijärven lenkkipoluilla on koirat pidettävä kytkettyinä (järjestyssäännöt). Itse ainakin seuraan, mitä oma koirani touhuaa siellä hihnan päässä. Ei pääse syömään mitään epäterveellistä. 16 v.

