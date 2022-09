Teiskossa, tai vastaavanlaisessa paikassa, on turha odottaa samantasoista palvelua kuin tiiviimmin asutuilla alueilla. Rahat eivät riitä hyvään palveluun harvaan asutuilla alueilla. Nämä ovat niitä valintakysymyksiä, missä on parasta asua. Joku tykkää hyvistä palveluista kun toinen arvostaa rauhallista maaseudulla asumista kaukana palveluista. Cityman

Lämmin kiitos Harjun seurakunnan järjestämälle Muista minua -hautuumaavaellukselle. Liikutuin ja viihdyin. Samoin näytti tekevän moni muu. Tällaistä toimintaa lisää toivoisin. Johanna

Iso kiitos Hakametsän jäähallin ystävällisille ja auttavaisille järkkäreille, jotka auttoivat Kooveen pelissä huonojalkaista katsojaa löytämään paikan katsomosta, mihin ei ollut liikaa portaita. Huonojalkainen

Suuret kiitokset Tays 4 b:n hoitajille, laitoshuoltajille ja lääkäreille hoidostani 16 – 22.9. Erityiskiitos Linnealle, toivottavasti saatte lisää liksaa ja edelleen osallistua työvuorosuunnitteluun. Osaston korkeimmat tulehdusarvot

Ihailtavaa seurata Viron päättäjien mutkatonta ja suoraviivaista toimintaa Venäjän vastaisissa toiminnoissa. Suomen hallitus Marinin johdolla voisi ottaa mallia, miten toimitaan eikä vain loksuteta leukoja. Aivola

Itäraja vuotaa yhä kiihtyvällä vauhdilla. Hallitukselta riittää puhetta ja tahtotilaa, mutta ei kykyä päätöksentekoon turistiviisumien perumiseksi ja mitätöimiseksi. Sama sinisilmäinen ja hyväuskoinen hölmöily jatkuu. Veteraanin poika

Saksa toivottaa venäläiset nuoret miehet, jotka eivät halua sotia, tervetulleeksi Saksaan. Suomi ei halua toimia näin, vaan kieltää heitä tulemasta Suomeen. Tässä taas näkee kuinka yhtenäisesti EU toimii. Ei voi kuin ihmetellä. Papparainen

Täyttä asiaa Saija Pitkäsen kirjoitus Nyssen syöttöliikenteestä Teiskossa. Veromarkkoja palaa siihen, että Kämmenniemi–Terälahti-väliä ajaa kolme bussia vaihtojen kanssa venkslaten, kun aiemmin liikennöitiin samat reitit joustavasti ja kulkuvarmasti yhden bussin taktiikalla päätepysäkiltä kaupunkiin asti. Viime viikolla kuljettaja kertoi ajaneensa viisi tuntia syöttöliikennettä ja kyydinneensä sinä aikana kaksi matkustajaa. Usein bussi numero 90 jatkaa tyhjänä tai parilla matkustajalla Kämmenniemestä Terälahteen ja syöttöbussi perässä 0–2 matkustajalla. Kaupunki tuottaa matkustajaa kohti kallista uudistusta, missä matkustaminen on monin verroin hankalampaa, epävarmempaa ja aikaavievempää. Susi syntyessään

Jos on pakko selata viestejä ja somen kommentteja elokuvaa katsoessaan, eikö silloin voisi hankkia elokuvan suoratoistopalvelun kautta eikä tulla elokuvateatteriin? Kirkas valo häiritsee muita katsojia

Lehdissä on annettu ohjeita miten sairaaloissa voisi käyttää tehtaan vuorotyömallia. Sairaala ei ole tehdas, siellä potilaat ja heidän tarpeensa ja hoidot painottuvat aamuvuoroon. Aamuvuorossa ovat lääkärit ja heidän potilaskiertonsa, tutkimukset painottuvat aamuun. Apteekki toimittaa lääkkeet aamuvuorossa, potilaat kotiutuvat pääsääntöisesti aamulla ja uudet tulevat myös aamuisin. Pitkäaikaishoidossa olevat potilaat tarvitsevat aamuisin eniten hoitoa, vaihdettavat yövaipat, saatava heidät inhimillisesti syömään ja puettua lounaalle. Sunnuntaisin ja lauantaisin hoitajien määrä työvuoroissa on vähäisempi. Päivystyksessä ja ensiavussa viikonloppuilloissa ja öissä tarvitaan normaalia enemmän hoitajia. Jokaisella hoitolaitoksella on omat erikoistarpeensa. Varmaa on, että aamuvuorossa tarvitaan huomattavasti enemmän työvoimaa kuin illassa ja yössä se on vähäisintä. Suhde voi olla aamulla 8, illalla 4 ja yöllä 2 hoitajaa. Ei siihen istu tehtaan vuorot. Sairaalassa töissä 35 vuotta

Kuulun siihen osaan Tampereen Sähkölaitoksen asiakkaista, joiden sähkö tänään maksaa 33 senttiä/kWh. Olen kaupustelijoille sanonut kannattavani paikallista, vaikka tiesin maksavani enemmän. Mutta en ymmärrä, miksi kuukauden perusmaksu nousi neljästä kuuteen euroon? Kunhan tilanne tasaantuu, saattaapi olla, että kuuntelenkin ehdotuksia. Ihmettelijä

Jokohan nyt kaikki vihdoin ymmärtävät, että mitään hyvinvointiyhteiskunnan perustoja (energia, terveydenhuolto, vesi) ei tulisi ikinä altistaa markkinavoimille ja päästää pörssiin. Jorma66

Onko mikään taho kiinnittänyt huomiota, millä tavalla ukrainalaiset paikannimet kirjoitetaan? Venäläisittäin vai alkuperäisellä tavalla ukrainalaisittain? Moni nimi vaihtuisi toisenlaiseksi, jos käytössä olisi ukrainan kielen mukainen kirjoitusasu. Minna

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.