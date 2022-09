Hakametsän ja Aarikkalan alueella Tampereella on supikoirista ongelmaa. Syövät kukkapenkit ja porkkanat. AV

Kiitos Härmälän K-kauppiaalle! Lapseni pyörästä lähti kettinki koulumatkalla, ja tulit kaupasta auttamaan kesken työpäivän kiireiden. Lapsen matka jatkui pyörällä eteenpäin. Kiitos vielä avusta

Joukkoirtisanomisten toteutuessa hoitaja- järjestöt eivät taida huolta kantaa töihin jäävien jaksamisesta. Haiharavvaari

Eduskunta teki pakkolain viedäkseen hoitajilta perusoikeudet ja estääkseen heitä saamasta läpi vaatimuksiaan. Eikös siinä työriidassa ole kaksi osapuolta. Olisihan sitä voitu tehdä pakkolaki työantajillekin, ja pakottaa heidät sopimaan ja suostumaan hoitajien vaatimuksiin. Nämä ovat arvovalintoja ja kertovat kenen asialla hallitus on. Mietinpä vain

Hei TF-fani, ei sitä kaikki lähde yskäisenä ja kipeänä tapahtumiin. Jos tilassa on esimerkiksi paljon pölyä tai henkilöitä, joitten "hajuvedet" haisevat kuin kärpäsmyrkyt, niin muutapa ei sitten tarvitakaan. Helinä

Ratinan suvannon ympäristöä kehitettäessä "asemakaavatyössä otetaan tarkasti huomioon alueen kulttuurihistoria ja luontoarvot". Näin sanottiin myös Tohloppijärven osalta ja kuinka kävikään? Tulossa 15 kerrostaloa aivan vesirajaan kiinni. Rane

Tällä hetkellä olisi hyvä muistaa, että Sipilän hallitus oli mukana päättämässä Uniperin ostosta vuosina 2017 – 2018. Hallituksessa oli mukana myös Petteri Orpo. Nykyhallitus on siis joutunut vain siivoojan hommiin. Älä unohda historiaa

Luemme lähes päivittäin uutisia, jotka todistavat, miten kaavoittajat elävät entistä aikaa. Heidän toimensa ovat irti siitä todellisuudesta, että luontoa pitää säilyttää ja suojella. Niin metsiä, niittyjä, peltoja kuin soitakin. Vielä jäljellä oleva luonto on elämän perusta. Sitä ei pidä uhrata yhtään enempää luhytnäköisten ja jopa turhien hankkeiden takia. Luonnolla on hätä

Kuntoporrashanke nyt vireille Hervannan entiseen laskettelurinteeseen. Onhan se noloa kun joutuu Pirkkalassa käymään. Joukko ja vaikka joukkorahoitus asialle. Salomanteri

Olen hoitanut yli yhdeksänkymppistä äitiäni nyt yli kaksi vuotta kotonani. Hoidon jatkuva sitovuus ja omaishoitajien vapaapäivien vähyys on ruvennut toden teolla uuvuttamaan. Kauhulla ajattelen tulevaa kaamosta, ja mietin kuinka jaksan. Tammikuussa saisin olla kolme päivää lomalla, muttei siinä ajassa kauas ehdi eikä edes helmikuussa yhteensä kuudessa päivässä. Viime keväänä en pitänyt yhtäkään vapaapäivää kuin vasta toukokuussa, sillä säästin ne ulkomaanmatkaa varten. Tuskin jaksan toiste yli 100 päivää ilman lomaa! Kaikeksi yllätykseksi omaishoitajan kuukausi"palkkaani" toukokuulta oli lomani takia vähennetty, vaikken ollut yhtäkään ylimääräistä päivää lomalla kuin vain lakisääteiset. Vaikka kuinka rakastamme äitejämme tai puolisoitamme. emme me omaishoitajat jaksa tätä vaivaa ja vastuuta ilman kunnon lomia. Äitini on parhaillaan hoitojaksolla, koko kesän säästetyt lomat, niin että pääsen lapsenlapsiani hoitamaan, että tyttäreni pääsee synnyttämään. Saa nähdä vähennetäänkö tämäkin 423 euron palkastani, josta jo vähennetään verot. Ei pitäisi! Sari

Yhdenmiehen eduskuntaryhmät (Harkimo, Rydman ja Turtiainen), mitä sanottavaa teillä on Suomen kansalle. Ettekö halua kuunnella muiden mielipiteitä. Politiikka on yhteispeliä, eikä omaan pussiin pelaamista. Vanha Venäjän kaveri

Aurinkovoimaloilla saa peittää luontoarvoja 30 000 hehtaaria. Moottoritiellä ei luontoa saa peittää 500 hehtaaria. Syntyy kauhea melu. Onko yhdenvertaista. Liikkuja

Eiköhän ministerit ja kansanedustajat myös lakkoile, koska ei näy paljon työpaikalla. Niillä palkoilla pitäisi kyllä työpaikalla pysyä täyden päivän ja myös ylitöitäkin tehdä. Kun vähennettäisiin kansanedustajat puoleen ja turhat ministerit pois ja avustajat siitä saataisiin valtava summa hoitajien palkkoihin! Kulut on suuret turhista istujista, saisivat näpytellä kotona kännyköitään. Veromarkat kuluvat turhan porukan kuluihin ja ruokkimisiin . Pois kaikilta valtion luottokortit ja muut kyllä rahaa löytyy hoitajille siitä. Laskutaitoinen

Nuoriso, herätys! Nykypäättäjät velkaannuttavat Suomea nyt hurjalla vauhdilla. Lasku lankeaa seuraaville sukupolville. eMiPi

Suomi elää viennistä eli kuolee, jos vienti ei vedä. Siksi ahtaajille olisi määrättävä myös henkilökohtainen uhkasakko lakkoilusta. Nyt kaivataan rekkamiesten tukilakkoa isolla R -kirjaimella

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.