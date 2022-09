Kun tuotteita ja palveluja tarjoavalla yrityksellä (julkinen tai yksityinen) on nettisivut, niin olisi kiva, että sivulta löytyisi myös päivämäärä, milloin sivun tiedot on päivitetty. Kovin paljon löytyy väärää ja virheellistä tietoa yhteystiedoista alkaen. Oikea tieto

Linja-autoyhteys Kaanaasta Länsi-Tampereelle sunnuntaina 11.9. Lähdin Kaanaasta klo 15.10 autolla, vaihto Kämmenniemessä ja seuraava Keskustorilla.Olin maksanut 5,90 euroa ja jouduin vielä maksamaan 2,10 euroa. 90 minuuttia ei riitä vaihtoajaksi.Eihän se näin voi olla. Kaanasta kulkija

Naiset ja tytöt saattavat helpommin kertoa ahdistuksestaan ja uupumuksestaan. Se ei tarkoita, että miehillä ja pojilla olisi jotenkin parempi olla. Jatkuvasti julkaistaan tarinoita, kuinka toinen sukupuoli voi pahemmin. Julkaiskaa juttujen perään itsemurhatilastot vertailun vuoksi. Hiljainen kipuilija

Tällä hetkellä omaishoidon vapaiden toteutuminen kaatuu hoitopaikkapulaan. Ei ollut tässä kuussa paikkaa mihin vaikeasti kehitysvammaisen nuoreni olisin vienyt. Meidän on usein jopa 5 – 6 kuukautta aikaisemmin tiedettävä halutut vapaamme etukäteen. Yllätyksiä ei sallita. Kaupungin tulee järjestää paljon, paljon lisää paikkoja, uusia taloja ehkä, jotta me omaishoitajat saamme sovitut vapaamme pidettyä. Kohta emme jaksa, jos edes tuota yhtä viikonloppua ei saada toipumiseen. Minä en ainakaan. Hätä ja epätietoisuus syö! Helsingissä omaishoidon vapaita on 7 päivää kuukaudessa, meillä 3. Omaishoidon palkkiotkin puolet isommat. Meillä on paljon kehitettävää omaishoidon puolella, kuka tätäkin alkaa selvittämään? Hoidettavia tulee koko ajan enemmän, tahdomme tai ei. Tämä työ tulee usein odottamatta, kukaan emme sitä pyydä. Mutta sopeudumme, ja joskus ei vaan enää jaksa. Äiti

Tampereen väkimäärä on tällä tuhatluvulla kaksinkertaistunut? Miten lääkinnällisen kuntoutuksen ja terveydenhoidon henkilöstön ja tilojen määriä on 2000-luvulla kasvatettu? Hoidon puute

Kaupat alentavat vanhenevien syötävien tuotteiden hintoja 30 prosenttia. Aikana jolloin tämän maan rakentaneet ja pientä eläkettä saavat vanhukset käyvät kaupassa. Yöllä alennus on jo 60 prosenttia, joka hyödyttää vain kaupan lähellä asuvia ja heitä, jotka virkistyvät ja kulkevat öisin. Kaikille asiakkaille mahdollisuus ostaa samaan alehintaan ruokaa, laittakaa -40 prosenttia -lappu vanheneviin ja alennus on sama oli yö tai päivä. Asiakasomistaja

Hervanta on osittain liikennemotissa. Kiitos Valtaväylän 10 metrin siirron, kahden tynnyrikiertoliittymän vuoksi on välillä satojen metrien autojonot. Lisäksi liikennejärjestelyt muuttuvat viikoittain. Hervanta–Kaleva-matka voi kestää reippaasti yli puolituntia. Ideaparkkiin 20 minuuttia, siispä sinne, ei ole edes liikennevaloja hidastamassa. Selvä reitti

Tampereesta tehdään nyt tavoitteellisesti kävely- ja pyöräilykaupunkia (AL 14.9.). Minkä ihmeen takia tänne sitten raijataan 6 000 sähköpotkulautaa, joilla ei ole liikunnan kanssa mitään tekemistä? Äly hoi

Kotimainen omena 3,25 euroa kilo. Puolalainen omena 0,69 euroa kilo sama lajike.Mikä mättää että tuonti omena on halvempi? Tippa Oksanen

