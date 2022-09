Nässyn näköalasillan penkeille Tampereella vartiointi ja kamerat. En halua nähdä aurinkotuoleja sutattuina, rikottuina ja poltettuina heti viikon päästä. Tällaiset paikat houkuttelevat huomionhakuisia tuholaisia, kuin hunaja karhua. Leppis

Lämmin kiitos ihanalle mopopojalle, joka auttoi meitä vaihtamaan automme eturengasta Atanväylällä 15.9. klo 14 jälkeen. Harmaapäinen pariskunta

Hyvä Tampere ja kulttuuritarjonta! Aivan loistavat torstaitanssit Pakkahuoneella. Hieno formaatti ja toivottavasti tämä jatkuu. Tuija

Tehy ja Super perustelevat vaatimuksiaan sillä, että niillä (=rahalla) hoitajia saadaan lisää. Toiminnallaan kuitenkin likaavat itse omaa pesäänsä antamalla erittäin huonon kuvan alasta ja työoloista. Kuka haluaa ryhtyä hoitajaksi noin onnettomaan työhön, edes rahasta? Tehyn ja Superin toiminnalla hoitajia ei saada lisää, tarvitaan ihan muita toimenpiteitä alan tekemiseksi kiinnostavaksi ja haluttavaksi. Tarkkailija

Mikään pakkolaki ei korvaa sitä moraalikatoa joka nyt on nähtävissä, kun tehohoitopotilaita saatetaan hengenvaaraan. eMiPi

Mitähän maksaisi ja mikä olisi toimitusaika Olkiluoto 3:n kopiolle. Nyt kun se on vihdoin saatu toimimaan. Kannattaisi selvittää. Paikkakin olisi jo Hanhikivellä. Kansalainen

Poliitikot eivät maamme vaikeita ongelmia pysty ratkaisemaan. Kuten Vesa Laitinen osuvasti toteaa (AL 10.9.), ne ovat poliittisesti liian haastavia. Ajatus ammattilaisten käyttämisestä on raikas ajatus. Nyt on todella korkea aika hakea ratkaisu jatkuvan velkakierteen katkaisemiseksi! Siinä tavoitteessa ei ole mitään poliittista. Ammattilaiset asialle

Venäjän raja kiinni samalla perusteella kuin Baltian maissa ja Puolassa. Komissiohan on hyväksynyt menettelyn. Meitähän pidetään aivan hulluina! Onko koko hallitus vai pelkästään Haavisto tämän takana? Kenen puolella olemme

Katuvalaistuksen vähentämistä suunnitellaan (AL 13.9.). Nyt on korkea aika jokaisen opetella, kuinka auton valot toimii sekä edessä että takana. Samoin pyöräilijät tarkistamaan toimivat valot eteen ja taakse, ilman niitä vilkkuvaloja kuitenkin. Jalankulkijoille heijastin joka takin ja repun liepeeseen. Nähdään

Kuinka monessa perheessä lapsen laitteiden käyttö aiheutuu vanhempien työajoista? Pakko olla hiljaa jo pikkuisesta asti ja millä saat pienen olemaan hiljaa, puhelimen ,tv:n ja iPadin avulla. Aamutoimet, syömiset sujuvat hiljaa, kun on koko ajan näkemistä! Sivullinen

Katujen roskaajien käyttäytymiseen lienee vaikeaa vaikuttaa kovin nopeasti. Sotkuisten jalkakäytävien siivous lienee kuitenkin kiinteistön, eikä kaupungin vastuulla. Olisiko kaupungilla työkaluja kurmuuttaa huonoja kiinteistöjä jollakin sakotusmenettelyllä niin, että niille tulisi halvimmaksi siivota nurkkansa lauantai- ja sunnuntai-aamuisin. Voisiko vastuullinen apulaispormestari ilmaista kantansa tähän! Tane

Kauppakatu Tampereella on revitty puoliksi auki. Kivet viety pois, ehkä pesuun. No, miltä näyttää, jos puoli katua on vanhaa ja toinen puoli uutta. Nyt olisi järkevää vetää koko katu asvaltilla ja unohtaa keskiaikainen kiveys. Erittäin työlästä ja kallista naputella kivet taksin yksitellen. Onhan jalkakäytäväkin asfaltilla päällystetty. JT

Joku kirjoitti, miten kova meteli pääkirjasto Metsossa on. Lähdin katsomaan, kun en ole hetkeen käynyt. Kylläpä olikin aivan järkyttävä meteli. Verenpaine ja stressihormonitaso ampaisi hetkessä kattoon. Kukapa olisi arvannut, että kirjastokäynti on terveydelle haitallinen nykyään. Mitä ihmettä on kirjastolle tapahtunut ja miksei henkilökunta puutu metelöintiin? Mitä ihmettä

On se vaan kumma, kun kukaan ei ole pystynyt selvittämään, miksi moottoritiellä pitää palaa isonkokoiset valot? 50 vuotta olen ihmetellyt, kun "konetiellä" ei saa kävellä, ajaa traktorilla, mopoautolla, munamankelilla ja autoissahan on valot. Ei saa pysähtyä, ei pysäköidä – ollaanko todella niin uusavuttomia? Tultiin Porista pilkkopimeää tietä, jossa saa kuka vaan kulkea ja sitten pölähdetään nelikaistaiselle baanalle, joka on valaistu kuin päivällä! Mitä ihmeen järkeä tässä on? Ei ainakaan voi vedota turvallisuuteen! Sekö pilkkopimeä tie Porista on turvallisempi? Ihan päätöntä

Fiksu yritys huolehtii työntekijöidensä palkkakehityksestä ilman ammattiyhdistyksiä! Töiden luokitukset ja vaatimustasot kannattaa toteuttaa ja hoitaa palkkaukset kannustavaksi. Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat huono esimerkki edellämainituista toimenpiteistä. Torre

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.