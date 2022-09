Sari Sairaanhoitajan ovikello soi yöllä. Ovella on kaksi Avin gorillaa. "Lähdetkö sovinnolla, vai käytänkö taserii?" Tämä jos mikä on paikallista sopimista. Muilutustaktiikalla myös muiden alojen työllisyystilanne kuntoon. Lakko-oikeus vain miehille

Jos sairaanhoitajilla on vastuu potilaiden hengestä, niin hoitajien pitää saada vähintään sama palkka kuin lääkärit. Onko lääkäreillä mitään vastuuta? Oiva

Sairaanhoitajat uhkaavat irtisanoutumisilla. Ihmettelen, mihin nämä kaikki hoitajat luulevat menevänsä töihin? Nyt saamaanne palkkaa ette saa juuri monestakaan työstä. Mutta toivotan onnea työnhakuun tai oman yrityksen perustamiseen. Ei kaikki niin helppoa

Kyllä yhteiskunnalla rahaa riittää kaiken maailman moottoriteiden turhiin oikomisiin, tunnin juniin ja tekosaariin, mutta ei terveydenhuollon kohtuullisiin palkkoihin! Ei potilaita tai vanhuksia pakkolaeilla hoideta! Tygo

Kovasti mietitään talveksi sähkönsäästökeinoja. Yhtenä esitetään uimahallien saunojen sulkemisia. Miten minusta tuntuu, että enempi sähköä säästyisi sillä, että nimenomaan pidettäisiin uimahallin sauna lämpimänä vaikka ympäri vuorokauden ja ihmiset kävisivät saunomassa siellä, sen sijaan että kymmenettuhannet tamperelaisetkin lämmittävät oman saunan kotonaan joka päivä. Tuli vain mieleen

On aika kummallista, että näin suuresta kaupungista kuin Tampere, ei saa ostaa Ilkka-Pohjalainen-sanomalehden irtonumeroa edes viikonloppuna. Ennen saattoi luottaa Akateemiseen kirjakauppaan ja rautatieaseman R-kioskiin. Ei enää. Pohojalaanen

Ely-keskuksen nimi on pikimmin syytä muuttaa EL-keskukseksi! Ympäristön suhteen se on pelkkä tuhoaja, talouden jatkuvan kasvun renki. Tämän todisti tuore päätös moottoritieoikaisusta Lempäälästä Pirkkalaan. Hyvästi lähiluonto

Lauri Lehden mielipidekirjoitus (AL 13.9.) Puskiaisten oikaisusta naulan kantaan,kiitos! Suomessa ei vieläkään tajuta/välitetä luonnon tuhoamisen peruuttamattomuutta. Metsät moottoritien alle, järvi täytetään ja kas vesi samenee. Paluumuuttaja

Vihreiden puheet luonnonläheisestä kaupungista (AL 10.9.) ovat sanahelinää. Todellisuudessa rakennetaan ahtaita slummeja, joissa on kituvia puita muutenkin liian kapeilla kaduilla. Väljyyttä

Turkille voisi ilmoittaa, että nyt riitti. Suomalaisten turistimatkat Turkkiin loppuu tähän. Seppo Leskinen

Vai että lisää kameroita huumekauppaa valvomaan. Kenelläkään ei ilmeisesti ole tullut mieleen, että huumakauppiailla on jalat toisin kuin kameroilla. Milloin muuten olet nähnyt poliisin jalkautuneena katukuvaan? Niinpä

On se kumma, kun Tampereen kaupunki ei saa Kaarilan koulun alaparkkipaikan Molokin lukkoa auki. Oltu yhteydessä kaupunkiin ja luvanneet avata sen. Parkkipaikan kulmasta lähtee frisbeegolfrata ja roskia tulee paljon. Tämä on oikeasti ympäristöongelma! Hämäläistä touhua kaupungin puolelta

Nyt kirkon pitää antaa kaikille kirkkoon kuuluville anteeksi kirkollisvero. On tullut aika auttaa kirkon kaikkia jäseniä. Vuonna 2020 veroa kertyi netin mukaan 901 miljoonaa + valtion avustusta 117 miljoonaa. Varallisuutta on joten nyt mitataan sitä toisesta huolehtimisen halukkuutta! Mami

Tampereen keskustan kameravalvontaa halutaan lisätä huumeongelman kitkemiseksi. Minä taas haluan lisää poliiseja. On aivan käsittämätöntä, että Pohjoismaiden suurimman sisämaakaupungin keskustassa ei ole poliiseja partioimassa. Yhtä ainutta. Ikinä. Tarvitaan välittömästi useita partioita, jotka partioivat vain keskusta-aluetta jatkuvasti, 24/7. Missä poliisi luuraa

Näsisaaren täyttö on yksi aikamme typerimpiä projekteja. Pelättävissä on, että typeryyden suuruus selviää vasta tulevaisuudessa. Tuorein typeryys on nyt kehitteillä Lempäälän ja Pirkkalan alueella, missä suunnitellut uudet väylät tuhoavat valtavan määrän luontoa, täysin tarpeettomasti. Ennusteet liikenteen kasvusta ovat pahasti ristiriidassa päästöjen vähentämistavoitteiden kanssa. Yhteistä näille hankkeille on tuo iänikuinen tarve talouden kasvulle. Luonnon säilyttämisellä kun ei ole relevanttia mittaria. Kuka viheltää pelin poikki?

Mitä järkeä on robottibussissa, joka tarvitsee kuitenkin kuljettajan, vaikkei sitä ajakaan? Muutama miljoona jo mennyt eikä loppua näy. Veronmaksaja

Tuleeko kadusta erotetulla kevyenliikentenväylällä viilettävän pyöräilijän noudattaa kadulle asetettua nopeusrajoitusta? Aina ei siltä tunnu. Pappa66

